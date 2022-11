Oggi è una giornata di grandi rivelazioni per LEGO: oltre alla presentazione del monumentale set della Torre Eiffel (ve ne parliamo in questo nostro articolo), sono state caricate su lego.com anche le immagini ufficiali dei tre nuovi set LEGO GWP – Gift With Purchase dell’Appartamento di Gustave Eiffel (#40579), del set Tributo alla LEGO House (#40563) e il tradizionale omaggio da integrare nei nostri villaggi invernali, il set Gli Elfi invernali (#40564). Tutti e tre i set GWP saranno disponibili a partire e durante (salvo esaurimento scorte) il weekend del Black Friday (25-28 novembre). Scopriamoli insieme.

L’appartamento di Gustave Eiffel (#40579)

Proprio come fu per il set del Colosseo, il set arriva sugli scaffali in occasione del Black Friday e delle offerte su lego.com e nei LEGO (Certified) Store. Anche per la Torre Eiffel, come nel caso del set del poderoso modello dell’arena romana (per il quale fu messo a disposizione degli acquirenti più veloci il set GWP della Biga Romana) e dei primi due stadi di calcio (il set GWP della statua della United Trinity che si trova al suo ingresso per lo stadio Old Trafford del Manchester United e il set GWP che riproduce i festeggiamenti dei tifosi del Barça per lo stadio Camp Nou della FC Barcelona), i membri del programma VIP più veloci ad acquistare il set durante il fine settimana (dal 25 al 28 novembre) del Black Friday (e del Cyber Monday) potranno ricevere in regalo (set GWP – Gift With Purchase), salvo esaurimento scorte, il set LEGO #40579 Eiffel’s apartment, che riproduce l’appartamento nascosto e segreto di Monsieur Eiffel. Questo spazio riservato e segreto voluto da Gustave Eiffel, si trova all’interno della terza piattaforma, proprio vicino alla cima. Quest’ultima è divisa in due parti: un livello aperto che mette a disposizione di tutti una terrazza dalla quale si può ammirare il panorama parigino, mentre dietro ai vetri si nascondono l’appartamento segreto e tre laboratori: uno per le previsioni meteo, uno per l’astronomia e uno per lo studio della fisiologia. In questo spazio riservato e privato, dove trovano posto armadi, tavoli di legno e divani di velluto, Monsieur Eiffel era solito ospitare i colleghi ingegneri e scienziati per discutere di progetti e poter godere di una vista spettacolare sulla città. Nella ricostruzione dell’ufficio, dal 2015 possiamo trovare le statue di cera di Eiffel stesso e della figlia Claire, insieme a quella di Thomas Edison, inventore della lampada a incandescenza, con una copia del fonografo che l’americano gli avrebbe regalato.

(Credit photo: lavanguardia.com)

La riproduzione in mattoncini dell’appartamento offerta dal set è in stile vignetta e come nella realtà, include un’area interna e una esterna. Mentre l’esterno è piuttosto scarno grazie al colore grigio scuro e alla presenza di solo due telescopi per ammirare il panorama, l’interno è invece ricco di dettagli. Troviamo infatti una scrivania con una sedia e una lampada, un piccolo armadio con un vaso di fiori e anche un mini-modello della Torre Eiffel, realizzato con i revolver LEGO per minifigure al posto delle “gambe” della Torre. Le pareti interne, decorate ad arte, sono rappresentate da una serie di adesivi. Il set include anche una minifigure di Gustave Eiffel.

Tributo alla LEGO House (#40563)

Il set LEGO #40563 Tributo alla LEGO House è un set a GWP (Gift With Purchase) di discrete dimensioni, contenente 583 pezzi. E’ composto da una serie di modelli costruibili della versione in microscala di tutti i set prodotti in esclusiva per il LEGO Store interno alla LEGO House (salvo l’ultimo in ordine di tempo), ovvero: la versione ridotta del set LEGO Architecture che riproduce la LEGO House stessa (#21037), l’Albero della Creatività (#4000026), i tre Dinosauri (LEGO System, LEGO Technic, LEGO DUPLO) della Masterpiece Gallery (#40366), la Wooden Duck (#40501) e la Moulding Machine (#40502). Manca invece la versione in microscala dell’ultimo nato, il Tavolo dl Master Builder Dagny Holm (#40503).

È un anno piuttosto significativo per la LEGO House, per via del 90° anniversario dell’Azienda ma anche e soprattutto perché la LEGO House stessa festeggia il suo 5° compleanno. Quello del set Tributo è quindi un modo simpatico per rendere omaggio ai set esclusivi della LEGO House, che si potevano e possono acquistare solo presso il LEGO Store interno alla LEGO House stessa, e probabilmente piacerà agli appassionati LEGO che hanno già visitato la LEGO House o che tengono molto a questi simboli.

Il nuovo set GWP (Gift With Purchase) ricorda molto un precedente set, anch’esso GWP (Gift With Purchase), che rendeva omaggio ad una serie di set storici ed iconici del tema LEGO Trains:

era il set 50 Years on Track (#4002016).

Gli elfi invernali (#40564)

Il set LEGO #40564 Gli elfi invernali è un set a GWP (Gift With Purchase) composto da 372 pezzi e include un modello costruibile che rappresenta una pista di pattinaggio sul ghiaccio, oltre alle minifigure di due elfi e di uno scoiattolo.

Non abbiamo ancora conferma di termini e condizioni per ricevere in omaggio questi vari set, ma restate sintonizzati e vi aggiorneremo non appena avremo informazioni più certe.