LEGO scende di nuovo in campo con l’iconico stadio Camp Nou del Barça

E’ acquistabile da ieri 1° settembre 2021, il nuovissimo set LEGO Creator Expert #10284 Camp Nou – FC Barcelona (»Clicca qui per acquistare il set), che riproduce lo stadio che è la casa della famosa squadra di calcio del Barça. Scendiamo in campo e andiamo a vederlo nei dettagli?

Gli tifosi che da tutto il mondo seguono le imprese sportive della FC Barcelona potranno ora costruire lo storico stadio Camp Nou in tutta la propria gloria, creando uno spettacolare modello composto da 5.509 pezzi, destinato a catturare la scena nella casa di tutti i tifosi.

Il set riproduce nel dettaglio l’intero campo da gioco, le tribune, il tunnel dei giocatori e persino l’allenatore della squadra. Presenti anche il tabellone, che fa riferimento alla storica vittoria del Club per 5-0 contro il Real Madrid, e il motto dell’FC Barcelona “Més que un Club“, orgogliosamente esposto sugli spalti.

Jordi Balsells, direttore di Barça Licensing & Merchandising ha commentato:

“Il Camp Nou è un’icona del Barcelona e della storia del calcio e siamo orgogliosi di vederlo prendere vita sotto forma di mattoncini LEGO. Tutti i nostri fan e gli appassionati di LEGO si divertiranno sicuramente a costruire l’imponente stadio”.

I tifosi, costruendo il set, potranno immaginare di essere nel vero stadio a Barcellona e guardare il campo attraverso il tunnel dei giocatori, pronti per il calcio d’inizio di fronte a una folla di 99.354 persone. Le tribune circostanti possono essere separate in quattro sezioni, consentendo una visione più ampia per apprezzare tutti i dettagli del modellino. Inclusi anche l’ingresso VIP e i numerosi adesivi e bandiere che decorano lo stadio.

Rok Zgalin Kobe, LEGO Set Designer ha commentato:

“Creare il Camp Nou con i mattoncini LEGO è stata una sfida davvero divertente: dal portare in vita gli spalti all’immaginare i giocatori che camminano lungo il tunnel verso il campo, si può quasi sentire l’atmosfera di una rovente partita in casa“.

I costruttori esperti e i fan dell’FC Barcelona apprezzeranno sicuramente la straordinaria riproduzione in scala di questo set che, una volta completato, potrà essere esposto con orgoglio come il trofeo più prezioso. Il set è acquistabile da oggi sullo store online LEGO Shop (»Clicca qui per acquistare il set) e presso i LEGO Store, al prezzo di vendita consigliato di €329,99.

Le caratteristiche

Età: 18+

Misure: altezza 20cm, larghezza 49 cm, profondità 46 cm

Pezzi: 5.509

Prezzo: € 329,99

Lo stadio e i suoi tifosi

L’arrivo sugli scaffali virtuali di LEGO Shop e fisici dei LEGO Store del nuovo set , sarà accompagnato da un set omaggio, ovvero il set LEGO #40485 FC Barcelona Celebration, che riproduce un gruppo di tifosi riuniti presso la Font de Canaletes (in castigliano, Fuente de Canaletas), la fontana situata all’inizio delle Ramblas di Barcellona che costituisce uno dei luoghi più significativi della città, per festeggiare la vittoria del Barça. La promozione terminerà il prossimo 12 settembre, salvo esaurimento scorte.

Gli stadi precedenti

Il nuovo set LEGO Creator Expert #10284 Camp Nou – FC Barcelona (»Clicca qui per acquistare il set) non è la prima replica di uno stadio prodotta da LEGO. Lo scorso anno infatti, è arrivato sugli scaffali il set LEGO Creator Expert #10272 Old Trafford – Manchester United (»Clicca qui per acquistare il set), la “casa” della omonima squadra. Il modello costruibile dello stadio include dettagli quali il Munich Clock (l’orologio che riporta l’orario esatto della tragedia di Monaco del 1958, con le lancette ferme alle 15:04, l’ora in cui l’aereo che doveva riportare la squadra a Manchester da Monaco fallì il decollo e si schiantò contro le recinzioni della pista) e le statue della United Trinity e le fedeli riproduzioni del campo e dello Stretford End, oltre ovviamente all’iconico tunnel dei giocatori.

Anche per il set LEGO Creator Expert #10272 Old Trafford – Manchester United dello scorso anno (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), in occasione della messa in vendita fu predisposto un set omaggio. Si trattò del set LEGO #6322501 The United Trinity, oggi reperibile solo sul mercato secondario (»Clicca qui per acquistare il set su eBay) che riproduceva la Manchester United Trinity, ovvero il tributo ai tre migliori giocatori della squadra che nel 1968 consentirono al Manchester di essere la prima squadra inglese a vincere la Coppa Europea: George Best, Denis Law e Bobby Charlton.

(Credit photo: brickfinder.net)

… e come non considerare “stadio” il set LEGO Creator Expert #10276 Colosseo (»Clicca qui per acquistare il set), che riproduce il nostro meraviglioso Colosseo (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo)? Non è forse stato anch’esso uno stadio?