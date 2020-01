Lego Ideas: ecco i finalisti della terza Review del 2019

Lego ha annunciato i finalisti della terza Review del 2019 del portale Lego Ideas. I progetti che accederanno alla fase finale della selezione saranno 12 prototipi che hanno raggiunto la soglia dei 10.000 voti nel periodo compreso tra settembre 2019 e l’inizio del 2020.

Per gli appassionati Lego, questa terza selezione si preannuncia davvero ricca di progetti unici in grado di omaggiare alcune tra le icone più significative dell’immaginario pop collettivo. Di seguito la lista dei 12 finalisti:

Queen: I Want to Break Free



Il prototipo di Han Sbricksteen sarà composto da più di 1.300 pezzi e avrà le seguenti dimensioni: 14 cm in altezza, 44 cm di larghezza e 19 cm di profondità. Questo set ricostruirà il soggiorno e la cucina completamente ammobiliati, dove poter ricreare la scena domestica resa immortale dal videoclip dell’omonima canzone. All’interno del prototipo si potranno trovare 8 minifigure dedicate ai Queen, con le due versioni dei personaggi che appaiono nel video: quella in costume en travesti (con tanto di iconico aspirapolvere) e la versione non in costume con cui la band appare durante il video.

Seinfeld 30th Anniversary



Questo prototipo di BrentWaller rende omaggio alla serie comedy cult Seinfeld in occasione del suo trentennale. Con i suoi oltre 900 pezzi il set ricostruirà l’appartamento newyorkese dello stand-up comedian. A rendere ancora più ambito tra gli appassionati di serie tv, questo progetto ci saranno anche le altre minifigure dei protagonisti della sitcom che includeranno, oltre a Jerry Seinfeld, anche George Costanza, Elaine Benes, Cosmo Kramer e Newman.

The Legend of Zelda: BotW Stables



Gli appassionati di Zelda faranno sicuramente il tifo per questo prototipo. BrentWaller ha presentato la ricostruzione delle stalle che si possono incontrare durante le esplorazioni di Hyrule.

Il modello delle stalle conterrà al suo interno quattro letti e una piccola zona comune e sarà accompagnato da diverse minifigure, tra cui Link, Kaas, Beedle, Pikango e lo Stable Master.

Planet Express Delivery Ship



In finale approda anche un progetto interamente italiano ad opera di Nicola Stocchi e Gabriele Zannotti. Il prototipo dell’astronave della Planet Express sarà composto da quasi 3.000 pezzi, che serviranno ad assemblare i tre elementi principali del modello: astronave, basetta e piattaforma di lancio.

L’interno della nave sarà accessibile grazie al tetto rimovibile, al suo interno Planet Express Delivery Ship potrà ospitare 3 minifigure. La basetta e la piattaforma di lancio permetteranno alla nave di essere posizionata in modo dinamico, simulando per esempio il decollo della nave.

Ratatouille: Open The Doors!



Questo prototipo, sviluppato da Brick Project, ricrea il ristorante Gusteau, teatro delle vicende del film Pixar Ratatouille.

Ratatouille: Open The Doors! sarà una ricostruzione ridotta degli ambienti principali del ristorante (cucine e parte della sala) composta da 2.853 mattoncini. Il progetto conterrà 4 minifigure: Linguini, Colette, Skinner, Ego e ovviamente il Piccolo Chef Rémy.

LEGO Typewriter



Il prototipo di Steve Guinness ricostruirà una macchina da scrivere. Il set non riprodurrà soltanto l’oggetto, ma grazie ad un particolare meccanismo sarà possibile premere i tasti della macchina da scrivere e muovere i martelletti corrispondenti.

The Legend of the BIONICLE



Il diorama realizzato da Sokoda renderà omaggio alla prima IP originale Lego di successo, in grado di risollevare le sorti della casa di Billund in un periodo di declino.

The Legend of the BIONICLE ricostruirà la storia attraverso tre momenti iconici della saga.

Il diorama è costruito sopra ad una placca girevole, che permetterà così al modello di ruotare, mentre la base del modello sarà decorata da un iscrizione nella lingua di Mata Nui.

The Huascar



aldrin ha realizzato una replica dello “Huáscar” una nave da guerra peruviana armata nel 1865. La riproduzione della nave da guerra sarà composta da circa 2.990 pezzi. L’interno della nave sarà cavo, permettendo così agli appassionati costruttori di modificarlo a loro piacimento.

Winter Chalet



Questo prototipo di sdrnet riprodurrà un tipico rifugio di montagna con ristorante e camere da letto. Il ristorante sarà situato al pian terreno della costruzione e sarà arredato di tutto punto per ricreare la tipica atmosfera invernale, grazie al camino e alle decorazioni natalizie. Al piano superiore ci saranno 3 camere da letto e un bagno comune.

La facciata esterna dello chalet richiamerà uno stile rustico dato dall’utilizzo di pareti in sasso e travi a vista in legno.

Toronto Rocket Subway Train



Legovader217 ha realizzato un progetto che emozionerà tutti gli appassionati di treni: la ricostruzione del Rocket Subway Train di Toronto. Il prototipo, molto dettagliato e accurato, sarà composto da un totale di 1.805 pezzi che serviranno per assemblare un treno da tre carrozze con porte scorrevoli e completo di binari.

Home Alone McCallister’s House



Questo set Lego, ideato da adwind, ricostruirà l’iconica villa dei McCallister, una dei set più memorabili del cinema moderno. La casa in cui il piccolo Kevin impara a cavarsela è senza ombra di dubbio una degna cooprotagonista di Mamma ho perso l’aereo e siamo sicuri che gli appassionati di cinema faranno il tifo per questo progetto.

Il prototipo della villa sarà cosmposto da 3.000 pezzi e riprodurrà fedelmente l’arredamento della casa.

Il modello sarà colmo di dettagli iconici, come il regno di Buzz, la slitta di Kevin, la statuina all’ingresso del giardino e le trappole con cui la minifigure di Kevin potrà tormentare le minifigure di Harry e Marv.

Clockwork Aquarium



L’ultimo progetto tra i finalisti è l’acquario meccanico realizzato da mjsmiley.

Questo prototipo vi permetterà di assemblare un delizioso acquario, che grazie ad un meccanismo azionato dalla manovella posta sul fianco animerà il contenuto della vasca. Il meccanismo permetterà infatti ai pesci di muoversi in maniera circolare, mentre il granchio si muoverà su e giù e la stella marina ruoterà su se stessa.