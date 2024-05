LEGO Grande albero Deku di The Legend of Zelda, dove preordinarlo al miglior prezzo

Nintendo e LEGO hanno svelato il nuovo imponente set dedicato al Grande albero Deku di The Legend of Zelda, in uscita il 1° settembre 2024. Questo straordinario modello catturerà il cuore di tutti gli appassionati della celebre saga grazie alla sua fedeltà e ai dettagli curati, offrendo un’esperienza di costruzione 2 in 1, avendo la possibilità di cambiare lo stile dell'albero. Ebbene, se non vedete l'ora di costruirlo siete nel posto giusto, dato che di seguito troverete una lista degli store in cui preordinarlo al miglior prezzo!

Vedi su LEGO store

Set LEGO Grande Albero Deku 2-in-1, cosa comprende?

Il set LEGO Grande albero Deku 2-in-1 permette di scegliere tra due versioni dell'iconico albero, una ispirata a "Ocarina of Time" e l'altra a "Breath of the Wild". Entrambi i modelli sono dotati di dettagli mobili e pannelli laterali accessibili, che consentono di esplorare e apprezzare ogni particolare. Gli oggetti iconici inclusi, come l’Ocarina del Tempo, lo Scudo Hylia e la Spada suprema, richiamano immediatamente alla memoria alcuni dei momenti più epici della saga.

Inoltre, il set comprende la minifigure della Principessa Zelda e tre versioni di Link, ciascuna rappresentativa dei diversi capitoli della serie, arricchendo ulteriormente il valore collezionistico del modello. La costruzione è poi resa ancora più coinvolgente e appagante grazie all'app LEGO Builder, che permette di visualizzare una versione digitale 3D del modello, ingrandendo e ruotando ogni dettaglio per un’esperienza interattiva senza precedenti.

Set LEGO Grande Albero Deku 2-in-1, quando esce?

L'uscita del set LEGO Grande albero Deku 2-in-1 è prevista per 1° settembre 2024. Tuttavia, è già possibile preordinarlo sul Lego Store, assicurandosi così di riceverlo il giorno dell'uscita.

Set LEGO Grande albero Deku 2-in-1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO Grande albero Deku 2-in-1 è un'occasione imperdibile per tutti i fan della saga di The Legend of Zelda e gli appassionati di costruzioni LEGO. Questo modello, particolarmente adatto a un pubblico adulto, rappresenta una scelta eccellente per chi desidera combinare la passione per i videogiochi con il piacere creativo del montaggio LEGO.

Parliamo, infatti, di un oggetto che non è "un giocattolo", bensì un vero e proprio oggetto da esposizione, tanto da includere una varietà di elementi iconici che ne arricchiscono il valore.

Set LEGO Grande Albero Deku 2-in-1, quanto costa e dove acquistarlo?

Per assicurarsi un esemplare del set LEGO Grande albero Deku 2-in-1, è necessario continuare a monitorare i principali rivenditori online, ma in questo momento vi segnaliamo che il preorder è stato aperto solo sul LEGO Store al prezzo di listino di 299,99€. Come sempre vi aggiorneremo tempestivamente anche sulle nuove disponibilità presso altri store come Amazon.

Vedi su LEGO store