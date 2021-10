Il più grande set LEGO Ideas mai prodotto è in arrivo: è Home Alone, la casa di “Mamma ho perso l’aereo”

E’ di pochi giorni fa l’annuncio da parte di LEGO che il prossimo set LEGO Ideas ad arrivare sugli scaffali sarà il LEGO Ideas #21330 Home Alone (il titolo originale del film “Mamma ho perso l’aereo“), una riproduzione incredibilmente dettagliata di casa McCallister dell’amatissimo film “Mamma ho perso l’aereo“, un racconto senza tempo che vede le avventure del piccolo Kevin (interpretato da Macaulay Culkin), dimenticato a casa da solo durante le feste di Natale, alle prese con i maldestri ladri Harry (il grandissimo Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern).

A poche ore di distanza dall’annuncio dei risultati della Prima sessione di Review 2021 (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo) e che ha visto i progetti The Office e il Jazz Quartet essere scelti per diventare i prossimi set LEGO Ideas, c’è stato l’annuncio dell’imminente arrivo del set LEGO Ideas #21330 Home Alone, basato sul progetto Home alone e uscito “vincitore” dalla terza sessione di review del 2019

insieme ai set LEGO Ideas #21327 Macchina da scrivere (» Clicca qui per acquistare il set)

e LEGO Ideas #21328 Seinfeld (» Clicca qui per acquistare il set)

il set LEGO Ideas #21330 Home Alone è basato sul progetto presentato sulla piattaforma LEGO Ideas dal 28enne ucraino Alex Storozhuk (» Clicca qui per leggere la sua intervista – in inglese – per il blog di LEGO Ideas e per il 10K Club) e con i suoi impressionanti 3.955 pezzi, è il più grande set LEGO Ideas mai prodotto!

Siamo certi che Alex sia stato molto lusingato, quando ancora il suo progetto era in corsa per raccogliere i 10.000 voti necessari per accedere alla fase di Review, dall’aver ricevuto via social network i complimenti proprio da Macaulay Culkin!

Il set LEGO Ideas #21330 Home Alone è immediatamente riconoscibile, grazie alla grande casa della famiglia McCallister riprodotta con dovizia di particolari e ricchi dettagli che raccontano le imprese delle vacanze di Kevin.

Non solo all’esterno: il layout interno è fedele al film e comprende il piano terra e il primo piano, la cucina, il seminterrato e la soffitta. Un nuovo meccanismo di apertura apre la casa per un divertimento completo: le pareti si separano al centro per aprirsi lateralmente e rivelare completamente la zona indoor, mentre il tetto si apre anche verso l’alto.

Inoltre, il set è completo dei personaggi principali del film in forma di Minifigure LEGO, tra cui: Kevin, i ladri Harry e Marv, il vecchio Marley e la mamma di Kevin, Kate.

Ogni stanza è ricca di dettagli del film, come quella il bagno della scena della lozione dopobarba (nota come “The Scream” )

oppure la scena di quando la tarantola domestica di Buzz (il fratello maggiore di Kevin) “attacca” Marv

piuttosto che quella dell’arrivo del furgone dei rapinatori

o quella della trappola dei barattoli di vernice usati per far cadere Harry e Marv dalle scale

passando per quella con la casa sull’albero completa di zipline

e quella del sistema usato da Kevin far credere che in casa ci fosse una festa con tanto di trenino giocattolo e cartonato del giocatore di basket (Michael Jordan nel film)

oltre alla riproduzione di svariati altri dettagli quali il camino, l’albero di Natale, l’orologio del nonno, il tavolo da pranzo e il giradischi.

Gli elementi LEGO necessari per costruire il modello del set LEGO Ideas #21330 Home Alone sono stati divisi come se il set fosse un Calendario dell’Avvento: all’interno della scatola troveremo infatti 25 sacchetti di costruzione, così che sia possibile costruire l’iconica casa rispettando le sequenze del film: si inizia con l’incontro con i ladri e il loro furgone per finire con la riunione di Kevin con sua madre, Kate.

Parlando della sua ispirazione per il set, il fan designer LEGO Alex Storozhuk, ha commentato:

“Come ogni bambino degli anni ’90, sono cresciuto guardando ‘Mamma ho perso l’aereo’: un film che occupa un posto molto speciale nel mio cuore. Non riesco nemmeno ad immaginare le vacanze senza! Questa pellicola è molto nostalgica e riesce ogni volta a far riaffiorare quei caldi ricordi d’infanzia”.

Prendere il disegno originale di Alex e creare il set finale è stato il lavoro di Antica Bracanov e di Enrique Belmonte Beixer, entrambi LEGO Designer. Parlando del progetto, Antica ha commentato:

“Portare in vita il progetto di Alex, il set ‘Mamma ho perso l’aereo’, è stato molto divertente. Aveva pensato ad ogni aspetto, dalla disposizione delle stanze all’uso del colore e naturalmente ai dettagli del film per renderla immediatamente riconoscibile. Seguendo le scene del film, abbiamo voluto rendere l’esperienza il più coinvolgente possibile per i fan LEGO e di ‘Mamma ho perso l’aereo’. La costruzione, passo dopo passo, rievoca la trama e, la possibilità di aprire il set e vedere all’interno, è perfetta per trascorrere giocosamente il tempo durante questa stagione di festa… basta aggiungere uno sfondo natalizio e mettere play su un certo film di Natale!”

Le minifigure incluse nel set LEGO Ideas #21330 Home Alone sono 5: Kevin, Harry, Marv, (la mamma) Kate e l’anziano Sig. Marley.

Quella di Marv ha il “viso” in due versioni: prima e dopo lo scontro con il ferro da stiro!

Inoltre, per risvegliare ancora più nostalgia, la Minifigure di Kevin McCallister è diventata protagonista di un video musicale, dove ricrea le scene chiave del film:

Il set LEGO Ideas Mamma ho perso l’aereo sarà disponibile dal 1° novembre 2021 nei LEGO Store e su LEGO.com/Home-Alone, mentre dal 1° febbraio 2022 sarà disponibile anche presso i Toys Center, i punti vendita Global Ingross e i magazzini SME al prezzo al dettaglio di € 249,99!

Caratteristiche

Vediamo insieme un po’ di numeri di questo nuovissimo set LEGO Ideas #21330 Home Alone:

Età: 18+

Misure: lunghezza 34 cm, profondità 34 cm, altezza 27 cm

Include le 5 Minifigure dei protagonisti principali: Kevin, Harry, Marv, (mamma) Kate e il Sig. Marley

Le pareti si aprono lateralmente per rivelare completamente l’interno e il tetto si apre verso l’alto

Ogni piano è modulare e rimovibile per agevolare la visuale sull’interno del modello

Pezzi: 3.955

Prezzo: € 249,99

