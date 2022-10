Jacob McQuillan (LEGO Ideas Online Community Specialist) e Laura Perron (LEGO Model Designer) del Team che gestisce la piattaforma LEGO Ideas, hanno annunciato (» Clicca qui per vedere il video dell’annuncio ufficiale) il risultato della prima sessione di Review 2022, che questa volta ha premiato ben QUATTRO progetti:

LEGO Insects The Orient Express, a legendary train Tales of the Space age Polaroid OneStep SX-70

I progetti sono stati selezionati tra le 39 idee che hanno raggiunto i 10.000 voti nel periodo previsto. Scopriamoli insieme.

LEGO Insects

Il progetto approvato e prossimo a diventare un set LEGO Ideas ufficiale è così descritto dal suo autore:

Il progetto include 5 diversi modelli diversi che rappresentano altrettanti insetti, interessanti tanto come animali quanto come controparti in mattoncini. Sono stati riprodotti gli insetti che seguono. Farfalla Morpho blu: dal Messico, dall’America centrale e dal Sud America. Si tratta in particolare di una Morpho Peleides. La cosa più interessante di questa farfalla è il colore blu delle sue ali, causato da milioni di minuscole scaglie che diffrangono la luce. Per questo motivo è possibile osservare diverse tonalità di blu nelle ali. L’ampiezza di questa farfalla varia da 7,5 a 20 cm. Coleottero Ercole (o Dynastes): dalle foreste pluviali dell’America centro-meridionale. Questo è di gran lunga il mio preferito ed è il coleottero più lungo del mondo con una forza incredibile. Solo i maschi hanno le caratteristiche corna. Compreso il corno, questi coleotteri sono lunghi circa 17 cm. Scarafaggio asiatico: la coccinella è originaria dell’Asia orientale, ma è stata introdotta artificialmente in Nord America e in Europa. La colorazione comune è rossa con puntini neri e un protorace bianco e nero. È piuttosto piccolo, va dai 5,5 mm agli 8,5 mm. Ape mellifera occidentale: queste api si trovano in tutto il mondo, ma è possibile che la loro origine si collochi in Africa o in Asia. Sono animali straordinari, creano colonie organizzate con una comunicazione complessa come il linguaggio della danza. In questo mondo, sono essenziali per impollinare le piante e, inoltre, il miele. Esistono diverse dimensioni: le api operaie misurano 10-15 mm, i fuchi 15-17 mm e le regine 18-20 mm. Mantide religiosa: originaria dell’Europa, ma si può trovare anche in Nord America o in Asia. Le femmine sono più grandi e forti dei maschi, che di solito sono più attivi e agili. I grandi occhi e le zampe li rendono predatori molto efficienti. Le femmine sono lunghe 7-9 cm e i maschi 6-7 cm. Solo il Coleottero Ercole e la Farfalla Morpho blu sono a grandezza naturale. Purtroppo la Mantide, l’Ape e lo Scarafaggio sono molto più grandi degli insetti reali, ma aiutano a notare le forme e i colori e sono più belli come modelli in mattoncini LEGO.

Potrete trovare QUI l’intervista dell’autore José María (hachiroku24) per il 10K Club.

The Orient Express, a legendary train

Il progetto approvato e prossimo a diventare un set LEGO Ideas ufficiale è così descritto dal suo autore:

Il modello riproduce il più fedelmente possibile l’Orient Express, composto dalla locomotiva Pacific PLM 231 K 8 e una delle carrozze dell’epoca d’oro della International Night Wagon Company negli anni ’30. Il treno ha portato migliaia di passeggeri attraverso l’Europa fino a Istanbul dal 1919 al 2009. È stato teatro di grandi avventure cinematografiche come quelle del detective Hercule Poirot. Il modello è stato progettato come oggetto da esposizione, quindi ricco di piccoli dettagli. Il convoglio include la locomotiva a vapore, il tender del carbone e il vagone ristorante, quest’ultimo dotate con il tetto rimovibile, per scoprire gli interni.

Potrete trovare QUI l’intervista dell’autore Thomas Lajon (LEt.sGO) per il 10K Club.

Tales of the Space age

Il progetto approvato e prossimo a diventare un set LEGO Ideas ufficiale è così descritto dal suo autore:

Ci sono così tanti momenti iconici nella mitologia della fantascienza. Ho deciso di raffigurare tre di essi nello stile dei poster classici e delle copertine dei libri degli anni ’80. L’idea era quella di mantenere la stessa visuale. L’idea era di mantenere lo stesso stile visivo con colori diversi per ogni “racconto” e di presentare le scene in modo minimalista. Il set di tre pezzi che ne risulta mostra una storia complessiva e offre una grande flessibilità nella disposizione. Ogni immagine è fisicamente indipendente dalle altre, per cui è possibile presentare solo quella preferita, se lo si desidera. Oppure si può scegliere di posizionarle tutte e tre l’una accanto all’altra: in questo modo i modelli stanno benissimo sia su uno scaffale che su una parete. Le tre immagini hanno tutte la stessa configurazione: la sezione inferiore raffigura la superficie e l’atmosfera di un corpo celeste, quella superiore il cielo sopra di esso.

Potrete trovare QUI l’intervista dell’autore Jan Woźnica (john_carter) per il 10K Club.

Polaroid OneStep SX-70

Il progetto approvato e prossimo a diventare un set LEGO Ideas ufficiale è così descritto dal suo autore:

Il progetto è dedicato ai fan occasionali o accaniti di fotografia, a tutti gli appassionati di pezzi iconici della tecnologia e di memorabilia e per tutti i collezionisti che vorrebbero esporre questo bellissimo modello in casa o in ufficio! Il modello, quasi in scala reale, riproduce l’iconica Polaroid OneStep arcobaleno, accompagnata dalla replica in mattoncini della scatola di pellicole SX-70. Facendo girare l’ingranaggio che si trova sul lato sinistro della Polaroid si può veder SVILUPPARE la pellicola e vedere una foto uscire! Ovviamente, ruotando l’ingranaggio nel senso opposto, si riporta tutto dentro il corpo macchina.

Potrete trovare QUI l’intervista dell’autore Marc (Minibrick Productions) per il 10K Club.

Ovviamente e come sempre, non abbiamo alcuna idea di come risulteranno i modelli finali che potremo costruire con i set una volta che verranno commercializzato.

Ora non resta altro da fare che attendere il prossimo anno per scoprire quale (o quali) dei 59 progetti entrati nella seconda sessione di Review 2022 sarà (o saranno) scelti per diventare un set ufficiale LEGO Ideas.

Noi abbiamo già scelto per quali tifare, e voi?