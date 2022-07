Il nuovo set LEGO Ideas #21336 The Office è stato annunciato a sorpresa: arriverà sugli scaffali il prossimo 1° ottobre. Selezionato per diventare un set LEGO Ideas nell’ambito della 1st review 2021 (insieme al progetto del Quartetto Jazz), il progetto rende omaggio alla seguitissima serie TV, nata nel Regno Unito con protagonista il mitico Ricky Gervais e riproposta poi nella versione USA, dove ha vinto un Emmy Award grazie a protagonisti quali Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer e persino James Spader. Girata in una configurazione a telecamera singola come se fosse un vero documentario, è andata in onda su NBC dal 24 marzo 2005 al 16 maggio 2013, per un totale di nove stagioni e 201 episodi.

Il set

Il set LEGO Ideas #21336 The Office è composto da 1.164 mattoncini e permette di ricreare le scene più esilaranti, divertenti e commoventi della serie. Gli appassionati della serie (e non solo) avranno la possibilità di costruire una parte degli uffici della Dunder Mifflin Paper Company di Scranton, compreso ovviamente l’ufficio l’ufficio di Michael Scott, il “Miglior Capo del mondo” (che può essere anche separato per essere esposto da solo), l’area della reception, la scrivania di Jim e Dwight, quella di Phyllis e Stanley e la sala conferenze.

Il set include le minifigure di ben 15 dei personaggi principali della serie TV: Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert, Pam Beesly, Ryan Howard, Angela Martin, Oscar Martinez, Kevin Malone, Stanley Hudson, Kelly Kapoor, Phyllis Lapin Vance, Meredith Palmer, Creed Bratton, Toby Flenderson e Darryl Philbin, oltre al gatto di Angela, Garbage. Tutti i personaggi hanno 2 espressioni facciali tra cui scegliere, per poter mostrare emozioni diverse semplicemente girando la “testa”. Sono inoltre inclusi molti accessori, tra cui la spillatrice in gelatina, il Golden Ticket, il trofeo di Dundie, la teiera, la lettera e l’anello di fidanzamento di Jim per Pam, la sceneggiatura di Michael, “Threat Level Midnight”, le armi nascoste di Dwight, la pentola di chili di Kevine la tazza “World’s Best Boss”.

Jaijaj Lewis, l’autore del progetto originale, è un professionista newyorkese che lavora nell’ambito del marketing. A partire dal 2014 ha lavorato a varie versioni della replica in mattoncini del set di The Office. Prima del progetto che si è aggiudicato la possibilità di diventare un set LEGO Ideas ufficiale, aveva infatti già presentato sulla piattaforma LEGO Ideas altri due proposti ed entrambi hanno raggiunto i 10.000 voti necessari per essere presi in considerazione per la realizzazione del set. La versione del progetto sulla quale si basa il nuovo set LEGO Ideas #21336 The Office si ispira principalmente alle prime sette stagioni della serie, nelle quali Michael Scott veste i panni del “Miglior Capo del mondo”, prima di decidere di lasciare definitivamente la Dunder Mifflin. Proprio Jaijaj ha dichiarato:

“Per me The Office rappresenta uno spettacolo a cui assistere per trovare conforto. È esilarante, coinvolgente e commovente. Nel corso degli anni ho sentito dire da migliaia di appassionati che nei momenti di difficoltà lo guardavano per tirarsi su di morale. Complessivamente, ho lavorato a questo progetto per quasi sette anni. Come fonte di ispirazione per i miei bozzetti, ho usato le immagini del dietro le quinte, i progetti del set e ho rivisto la serie più e più volte. È stato molto divertente ricreare i momenti iconici della serie nelle varie stagioni. Anche dopo aver raggiunto i 10.000 voti, ho continuato ad aggiungere nuove caratteristiche per migliorare il modello. Una delle modifiche più importanti è stata quella di ridimensionarlo per rendere il set più piccolo, pur mantenendo molti dei personaggi. Sono molto grato ai fan che mi hanno sostenuto e votato… significa davvero molto per me!”

I designer del Gruppo LEGO Ideas Laura e Chris Perron, marito e moglie proprio come la coppia protagonista della serie Jim e Pam, hanno lavorato insieme alla realizzazione del set e hanno aggiunto:

“Jaijai ha fatto un ottimo lavoro nel perfezionare la portata e la scala del modello. Insieme abbiamo creato il progetto finale con l’obiettivo di catturare il maggior numero possibile di angolazioni iconiche, in uno spazio che riuscisse a contenere 15 minifigure (e un gatto). È stata un’esperienza speciale poter co-progettare questo set con mia moglie Laura; sentivamo di poter giocare con la dinamicità della coppia Jim e Pam (Batti conque!). Per non rinunciare ai dettagli, sono inclusi diversi sticker e accessori extra, per ricreare i propri momenti preferiti” (Chris Perron, LEGO Model Designer) “Questo progetto mi ha permesso di unire tre cose che amo: mio marito (Chris), The Office e i mattoncini LEGO! Siamo grandissimi fan della serie e molte delle nostre ispirazioni sono nate durante le chiacchierate a cena. In particolare, sono molto soddisfatta di come è venuto il tavolo della reception: la sua curva è molto distinitiva e volevamo che fosse perfetta!” (Laura Perron LEGO Model Designer)

Clicca qui per vedere alla scheda del set

LEGO Ideas #21336 The Office



Le caratteristiche

Età: 18+ (Adults Welcome)

Misure: 7 cm di altezza, 30 cm di larghezza e 25 cm di profondità

Pezzi: 1.164 pezzi

Inclusi nel set:

– 15 minifigure dei personaggi principali della serie

– accessori ed elementi di arredo ispirati dalle scene della serie TV

– 15 minifigure dei personaggi principali della serie – accessori ed elementi di arredo ispirati dalle scene della serie TV Prezzo: € 119,99

Disponibilità: 1° ottobre 2022 nei LEGO (Certified) Store, su lego.com, nei punti vendita delle catene Toys Center, Global Ingross e SME

Il progetto originale

Il design ideato da Jaijaj Lewis e approvato per diventare un set ufficiale LEGO Ideas è il suo terzo tentativo. Già altre due volte infatti, un suo progetto ispirato a The Office aveva raggiunto l’obettivo dei 10.000 voti, ma entrambe le volte i progetti furono scartati nelle rispettive fasi di review, tanto da fargli scrivere nella descrizione della versione che sarà poi approvata “la terza volta è quella giusta”. Il progetto è infine “uscito vincitore” dalla prima sessione di review del 2021 della piattaforma LEGO Ideas. A questo link potrete leggere (in inglese) la sua intervista per il 10K Club. Grazie alla combinazione dei vari ambienti, dei personaggi e degli accessori, con il set LEGO sarà possibile riprodurre scene iconiche quali la nascita della storia d’amore tra Pam e Jim, Kevin che versa il suo famoso chili, Michael Scott che si rende conto di essere entrato in uno schema piramidale, con tanto di schermo in stand-by dietro la lavagna con lo screensaver che mostra il logo del DVD che colpisce l’angolo e naturalmente le molte volte che Michael ospita persone nel proprio ufficio.

(a sinistra, il progetto originale, a destra il set ufficiale)