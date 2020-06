LEGO: in arrivo i nuovi personaggi costruibili di Topolino e Minnie

E’ stato presentato oggi il nuovo set LEGO Disney #43179 Topolino e Minnie, che contiene gli iconici personaggi Disney realizzati in grandi dimensioni.

Ricco di dettagli e perfetto per gli appassionati Disney, i due modelli inclusi nel set “indossano” gli abiti originali dei fumetti d’esordio e hanno a disposizione una serie di accessori unici, tra i quali:

gli occhi sono pezzi unici e intercambiabili tra loro, così da poter cambiare l’espressione facciale dei due personaggi

sono pezzi unici e intercambiabili tra loro, così da poter cambiare l’espressione facciale dei due personaggi una macchina fotografica d’epoca completa di treppiede

d’epoca completa di treppiede una chitarra quadrata , come quella con la quale Topolino cantava romantiche serenate quadrata nei film classici dei quali era protagonista

, come quella con la quale Topolino cantava romantiche serenate quadrata nei film classici dei quali era protagonista un album fotografico completo delle immagini delle avventure che negli anni trascorsi insieme hanno condiviso

Le basi sulle quale i due personaggi poggiano riproducono le vecchie pellicole di celluloide, sono complete di autografo dei due personaggi e si possono unire tra loro per creare una scena completa.

Fra Lego e fumetto

Le istruzioni di montaggio fornite in un libretto da esposizione, guidano il costruttore lungo la costruzione del set con storie e vignette.

Insieme al set LEGO IDEAS # 21317 Steamboat Willie ( disponibile all’acquisto su LEGO Shop @ Home), il set è un tributo alla nascita del mito di Topolino e del suo mondo.

Nel comunicato stampa ufficiale, Ollie Gregory, il Designer LEGO che si è “occupato” di questo set dice:

“Desideriamo progettare modelli che tutti vorrebbero mettere sulle mensole, ecco perché ci siamo buttati sul design classico di Topolino con la silhouette inconfondibile selezione di colori. Speriamo di stupire i costruttori grazie ai personaggi contenuti all’interno del set e ai loro abiti classici indossati in passato dalla coppia. I personaggi Topolino e Minnie sono elaborati e ricchi di dettagli, per questo motivo abbiamo affrontato molte sfide. Per esempio, per creare le punte dei loro nasi abbiamo persino ripreso il vecchio LEGO Classic Space Helmet in nero, che non si vedeva più dal lontano 1987. Gli appassionati LEGO noteranno anche che è stato introdotto un nuovo colore in questo set, il 363 – Marrone Tr con Opalescenza, una costruzione quindi tutta da scoprire!”

La coppia di personaggi inclusi nel set LEGO Disney #43179 Topolino e Minnie è composta da Topolino (alto 36 cm, largo 22 cm e profondo 16,5 cm) e da Minnie (alta 35 cm). Il set include 1.739 pezzi e sarà in vendita su LEGO Shop @ Home e nei LEGO (Certified) Store al prezzo di € 179,99 a partire dal 1° luglio 2020.