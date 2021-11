LEGO in pista | I migliori set per andare a tutto gas da regalare a Natale

Natale sta arrivando e uno dei regali più richiesti è da sempre la pista delle macchinine. LEGO da tempo non produce set di questo genere (molti appassionati ricorderanno certamente la fantastica pista con auto dotate di motore elettrico ricaricabile e carrozzerie intercambiabili del set LEGO Racers #8364 Multi Challenge Race Track – Clicca qui per acquistare il set), ma in questa parte finale del 2021 è andata molto vicino a tornare in pista: arrivati sugli scaffali lo scorso 1° ottobre, i nuovi set LEGO City STUNTZ sono a dir poco fenomenali. Moto ad avancarica che corrono velocissime e che saltano davvero grazie a rampe appositamente incluse nei set, “circondate” da set coloratissimi e che richiamano il mondo degli sport estremi e degli spettacoli di freestyle… e poi ci sono loro, i set con la velocità nel DNA: sono i set LEGO Speed Champions, rinnovati nella forma (sono più larghi e possono ospitare due Minifigure LEGO in abitacolo) e arricchiti per quanto riguarda i dettagli, sono perfetti per essere messi in pista! Siete pronti a correre con noi?

I migliori set LEGO da pista da regalare a Natale

LEGO City STUNTZ #60293 Stunt Park

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai” (avan-carica) e la minifigure del suo pilota. Una volta caricato il “motore” della moto, la si lascia andare e potrà volare attraverso una serie di ostacoli e sfide, potendo riconfigurare rapidamente i moduli acrobatici per diverse competizioni ed esibizioni. Il set include anche un ragno costruibile e la sua gabbia.

LEGO City STUNTZ #60294 Truck dello Stunt Show

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai” (avan-carica) e la minifigure del suo pilota. Una volta caricato il “motore” della moto, la si lascia andare per tentare di colpire il bersaglio e far cadere il clown nella “vasca” posta sul rimorchio del truck. Il set include, oltre al truck, anche le rampe di lancio e di atterraggio, una vasca funzionante e 4 minifigure con accessori.

LEGO City STUNTZ #60295 Arena dello Stunt Show

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai” (avan-carica) e la minifigure del suo pilota. Una volta caricato il “motore” della moto, la si lascia andare per lanciare la moto in un anello di fuoco, fare salti acrobatici in avanti e all’indietro. Il set include inoltre 2 Monster Truck costruibili e una coppia di auto (anch’esse costruibili) che potranno essere “schiacciate” dai Monster Truck. I moduli acrobatici potranno essere riconfigurati per creare esibizioni sempre nuove e diverse. Sono incluse 6 minifigure: il pilota della moto, i piloti dei Monster Truck e tre personaggi della serie TV LEGO City.

LEGO City STUNTZ #60299 Competizione acrobatica

Il set include due moto acrobatiche con funzione “carica e vai” (avan-carica) e le minifigure dei rispettivi piloti, uno dei quali è Duke DeTain della serie TV LEGO City. Il set include inoltre una rampa di lancio riconfigurabile e un percorso acrobatico completo di anello di fuoco.

LEGO Speed Champions #76900 Koenigsegg Jesko

Il set riproduce il modello della supercar Koenigsegg Jesko, che una volta costruito misura oltre 4 cm di altezza, 15 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza. L’abitacolo può ospitare due minifigure. Inclusa nel set troviamo la minifigure del pilota ufficiale Koenigsegg, completo di tuta da corsa, casco e capelli.

LEGO Speed Champions #76901 Toyota GR Supra

Il set riproduce il modello della della leggendaria Toyota GR Supra, che una volta costruito misura oltre 4 cm di altezza, 16 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza. L’abitacolo può ospitare due minifigure. Inclusa nel set troviamo la minifigure del pilota ufficiale Toyota, completo di tuta da corsa, casco e capelli. Tra gli accessori, una chiave inglese per la minifigure e due diversi set di cerchi per personalizzare a proprio gusto le ruote del modello.

LEGO Speed Champions #76902 McLaren Elva

Il set riproduce la replica molto ben dettagliata dell’ultra-esclusiva McLaren Elva, una delle più esclusive speedster del mondo. Una volta costruito, il modello misura oltre 4 cm di altezza, 16 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza. L’abitacolo può ospitare due minifigure. Inclusa nel set troviamo la minifigure del pilota ufficiale McLaren, completo di tuta da corsa, casco e capelli. Tra gli accessori, una chiave inglese per la minifigure e due diversi set di cerchi per personalizzare a proprio gusto le ruote del modello.

LEGO Speed Champions #76903 Chevrolet Corvette C8-R e Chevrolet Corvette C3 del 1968

Il set comprende due modelli di auto: la moderna Chevrolet Corvette C8.R da corsa e la Chevrolet Corvette Stingray del 1968. Una volta costruito, il modello della Corvette C8.R misura 4 cm di altezza, 16 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza. L’abitacolo di entrambe le vetture può ospitare due minifigure. Incluse nel set troviamo le minifigure dei piloti ufficiali Chevrolet, completi di tuta da corsa (per il pilota da corsa), casco e capelli.

LEGO Speed Champions #76904 Mopar Dodge / SRT Top Fuel Dragster e 1970 Dodge Challenger

Il set comprende due modelli di auto: il Mopar Dodge//SRT Top Fuel e la Dodge Challenger T/A del 1979. Una volta costruito, il modello del Dragster misura più 10 cm di altezza, 35 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza. L’abitacolo della Dodge Challenger può ospitare due minifigure, mentre nell’abitacolo del Dragster c’è ovviamente posto solo per LA pilota. Incluse nel set troviamo le minifigure dei piloti ufficiali Dodge: tuta da corsa per LA pilota del Dragster e capi firmati Dodge per il pilota della Challenger, entrambe complete di casco e capelli. Il modello del dragster è stato riprodotto replicando la livrea che è stata utilizzata in occasione del lancio della versione 2019 della Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320 “Angry Bee”, una pony car purosangue che monta un motore 392 HEMI V8 grazie al quale si può avere una coppia di 644 Nm e 485 cv che portano la vettura a coprire il mitico quarto di miglio in soli 11.7 secondi.

LEGO Speed Champions #76905 Ford GT Heritage Edition e Bronco R

Il set comprende due modelli di auto: la supercar stradale Ford GT Heritage Edition che rende omaggio alla GT40 MkII, prima e unica auto americana a vincere a Le Mans (nel 1966) e la Bronco R Concept, un nuovo veicolo da competizione che celebra il 50esimo anniversario della vittoria di Rod Hall alla Baja 1000 a bordo del modello originale. Il prototipo ha debutta al Sema di Las Vegas del 2019 e ha poi gareggiato lungo i 1.600 km della Baja Peninsula il 22 novembre dello stesso anno con una livrea ispirata a quella del 1969. Una volta costruito, il modello della Ford GT Heritage Edition misura 4 cm di altezza, 16 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza, mentre quello della Bronco R misura oltre 7 cm di altezza, 19 cm di lunghezza e 8 cm di larghezza. L’abitacolo di entrambe le vetture può ospitare due minifigure. Incluse nel set troviamo le minifigure dei piloti ufficiali Ford, completi di tuta da corsa (per il pilota da corsa), casco e capelli. Tra gli accessori, una chiave inglese per le minifigure e due diversi set di cerchi , questa volta per entrambe le vetture.

Il mondo delle corse d’auto, degli sport motoristici estremi, delle acrobazie e della velocità catalizzano da sempre la fantasia dei bambini e delle bambine (ma anche di tanti adulti) di tutto il mondo. Alcuni dei set più recenti scatenano la fantasia dei piccoli costruttori a creare piste, circuiti, acrobazie e percorsi di gara di tutti i tipi. Nessuna pista, circuito o percorso però può fare a meno dei veicoli. Natale è il momento giusto per arricchire i loro (e i nostri di adulti e appassionati) garage!