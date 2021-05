Kit LED LEGO ufficiali (finalmente) in arrivo?

E’ comparso improvvisamente oggi, sui canali social ufficiali del Gruppo LEGO (Twitter, Instagram e Facebook), un misterioso teaser di pochi secondi che mostra la sagoma di un mattoncino LEGO 2×2, i cui quattro stud (i classici “bottoni” che troviamo sulla facciata superiore di tutti i mattoncini LEGO) brillano in arancione, giallo, turchese e fucsia. Quale sarà la novità ci attende il 26 giugno prossimo? Sono davvero (e finalmente) in arrivo i kit LED LEGO ufficiali?

https://twitter.com/LEGO_Group/status/1398232684699267080

Il testo che accompagna la clip recita Big announcement coming soon | It’s ON! (“Importante annuncio in arrivo! E’ ACCESO!“) e una data è aggiunta proprio sotto il brick: 26 giugno 2021.

I mockup dei kit LED ufficiali

Era il gennaio del 2020, quando nel corso dell’annuale edizione dell’evento internazionale LEGO World Copenhagen alcuni visitatori pubblicarono su alcuni dei social media più seguiti dagli appassionati di mattoncini, foto e post riguardanti dei presunti kit LED LEGO ufficiali battezzati Night Mode e realizzati specificatamente per alcuni set (ve ne avevamo parlato in questo nostro articolo).

(Credit photo: Sceriffo von Snottingham / Christian, 1000steine.de)

A poche ore dalla scoperta e dalla esplosione dei commenti in rete, è dovuto intervenire il team del Lead User Lab a spiegare che purtroppo si trattava solo di un test per valutare il potenziale apprezzamento da parte di appassionati, collezionisti e clienti in generale di kit LED LEGO ufficiali da utilizzare per illuminare i set. Le scatole esposte erano infatti dei semplici mockup dimostrativi e i set provvisti di illuminazione erano stati realizzati con kit LED di terze parti. Il Gruppo LEGO pare infatti avesse già da qualche tempo capito che l’illuminazione dei set sia molto, molto interessante per la comunità dei fan adulti. In base a quanto ci sia dato sapere, la risposta sembra fosse stata ottima e altrettanto ottimo fosse stato il feedback da parte dei consumatori.

Per quanto riguarda i prezzi per i kit LED LEGO proposti all’epoca del LEGO World Copenhagen, si ipotizzavano i seguenti:

La concorrenza

Il Gruppo LEGO si troverà a contendersi questa particolare nicchia di mercato con agguerriti concorrenti asiatici ed europei. E’ già da parecchio tempo infatti che tutta una serie di terze parti si sta dedicando ad illuminare i set di appassionati e collezionisti. In redazione abbiamo provato i kit di illuminazione prodotti da GameOfBricks e da Lightailing. Nel frattempo, un’altra azienda ha fatto la propria comparsa nel settore dei kit LED: è la LightMyBricks. Vediamoli a confronto con gli ipotetici prezzi dei kit LED LEGO (usando come riferimento gli stessi set fintamente illuminati da Lead User Lab al LEGO World Copenhagen). Ovviamente, il confronto non tiene conto delle differenze in termini di quantità, colore e cablaggio dei diversi punti luce inclusi nei kit LED in esame.

LEGO Creator Expert #10265 Ford Mustang

LEGO € 46,00 (circa)

GameOfBricks € 41,00

Lightailing € 27,99

LightMyBricks € 54,99

LEGO Ideas #21318 Casa sull’Albero

LEGO € 87,00 (circa)

GameOfBricks € 22,99

Lightailing € 74,00

LightMyBricks € 109,99

LEGO Creator Expert #10260 Downtown Diner

LEGO € 86,00 (circa)

GameOfBricks € 41,99

Lightailing € 74,00

LightMyBricks € 99,99

LEGO Harry Potter #71043 Castello di Hogwarts