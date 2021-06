LEGO MANIA. Costruiamo insieme il set #76191 Guanto dell’Infinito

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. LEGO MANIA costruirà insieme a voi il set LEGO Marvel #76191 Guanto dell’Infinito., una delle novità estive dedicate al tema Marvel “Infinity Saga” (potrete trovare tutti i dettagli in questo nostro articolo).

LEGO MANIA – puntata del 09/06/2021

Nel corso della puntata di LEGO MANIA costruiremo il set, novità per estiva 2021, LEGO Marvel #76191 Guanto dell’Infinito, che andrà ad aggiungersi alla nostra collezione di caschi ed elmi da esposizione.

LEGO Marvel Super Heroes #76191 Infinity Gauntlet

Il set riproduce l’iconico Guanto dell’Infinito cercato e indossato da Thanos per inserirci le Gemme dell’Infinito e portare a termine il suo piano di dimezzare la popolazione dell’Universo. Il set include anche un supporto costruibile per sostenere ed esporre il modello una volta che sarà stato costruito. Facendo parte della linea 18plus dedicata alla memorabilia della Casa delle Idee, insieme al casco di Iron Man e alle “teste” costruibili di Carnage e Venom, anche questo set include una targhetta identificativa del modello. Le dita possono essere mosse e allargate, in modo da poter ricreare il famoso “Snap“.

Codice: 76191

Tema: LEGO Marvel Super Heroes

Titolo: Infinity Gauntlet

Pezzi: 590

Minifigure: –

Film MCU: Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019)

(2018) e (2019) Data di uscita: 1° giugno 2021

Disponibilità: lego.com

Età consigliata: 18+

Prezzo di vendita consigliato: 69,99 euro

