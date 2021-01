LEGO MANIA. LEGO Botanical: costruiamo insieme l’albero bonsai e il bouquet di fiori

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. LEGO MANIA costruirà insieme a voi i set del nuovo tema Botanical, novità 2021: il set LEGO 18 Plus # 10281 Albero Bonsai e il LEGO 18 Plus # 10280 Bouquet di fiori (compresi i due set di espansione di quest’ultimo, ovvero i set LEGO #40460 Rose e LEGO # 40461 Tulipani).

LEGO MANIA – 13/01/2021

Nel corso della puntata di oggi di LEGO MANIA vedremo l’unboxing e costruiremo insieme tutti i set del tema novità 2021 LEGO Botanical: l’Albero Bonsai, il Bouquet di fiori e i due set aggiuntivi Rose e Tulipani.

LEGO Botanical Collection # 10280 Bouquet di fiori

Il bouquet di fiori è composto da 12 steli, dei quali 10 con i fiori veri e propri in scala 1:1. Il set viene fornito senza alcuna struttura espositiva, così che dopo averli costruiti, avremo modo di scegliere il vaso da fiori più idoneo tra quelli in nostro possesso. L’ideale sarebbe preparare un semplice vaso se questo dovesse essere esposto come parte di una collezione personale.

756 pezzi | € 49,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Botanical Collection # 10281 Albero bonsai

L’Albero Bonsai rappresenta e riproduce il tipico Ciliegio giapponese e si presenta con un vaso quadrato poggiato su di un da tavolino basso, entrambi costruibili, che faranno da espositore per l’Albero vero e proprio. Il set si può costruire in due versioni: “estiva” con foglie verdi oppure primaverile con la cromia classica bianca e rosa dei ciliegi in fioritura così come si presentano durante i mesi di marzo e aprile, nel periodo in cui i giapponesi si riuniscono in parchi e giardini per l’hanami.

878 pezzi | € 49,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Botanical Collection # 40460 Rose

Questo set facile da assemblare contiene 2 rose (fiori) rossi, foglie verdi e steli regolabili in lunghezza. Combinandolo con il set #40461 Tulipani si può aggiungere tanto colore in più al bouquet in mattoncini. Il set è anche compatibile con il set # 10280 Bouquet di fiori.

120 pezzi | € 12,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Botanical Collection # 40460 Tulipani

Il set facile da assemblare viene fornito con 3 fiori – 1 bianco, 1 viola e 1 giallo – dotati di foglie verde brillante per simboleggiare la nuova vita primaverile. Grazie agli steli regolabili in lunghezza, possono essere esposti nella maggior parte dei vasi. Il set può anche essere combinato con il set LEGO #40460 Rose e con il set LEGO #10280 Bouquet di fiori.

111 pezzi | € 9,99 su LEGO Shop @ Home

Dove vedere LEGO MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di LEGO MANIA basta collegarsi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

