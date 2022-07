Lo sapevi che modificando leggermente il recente set LEGO Icons #10303 Montagne russe, potrai unirlo al precedente set LEGO Creator Expert #10261 Roller Coaster e creare le più grandi Montagne Russe in mattoncini mai viste?

(Credit photo: brickfanatics.com & WolfPack36)

Ebbene si, è assolutamente possibile combinare i due set e realizzare un unico, enorme coaster. Ce lo dimostra l’utente di Reddit WolfPack36 in un video, e il risultato è davvero sbalorditivo.

Prima di andare a vedere l’intera installazione all’opera nel video (e si, l’intera struttura è alimentata da motori), vale la pena di sottolineare due criticità alle quali andremo incontro se decideremo di unire i due possenti set.La prima e più ovvia è che le due sezioni avranno due schemi di colori completamente diversi, questione non facilmente risolvibile per il momento poiché molti degli elementi delle rotaie (ma anche delle due strutture) sono unici per i rispettivi set. Ciò significa che, pur potendo correre su un unico lungo binario, il modello unito continuano a sembrare come fossero due giostre separate. Non che sia un gran problema : in fondo basta attendere che LEGO rilasci un pacchetto di espansione per i binari delle montagne russe in più colori diversi e il gioco è fatto.

La seconda criticità è che saranno necessari alcuni mattoncini aggiuntivi per poter efficacemente combinare i due set, dal momento che i binari del vecchio set 10261 Roller Coaster si trovano ad un livello più alto di 2 plate rispetto a quello al quale si trovano i binari del nuovo set 10303 Loop Coaster.

Una volta allineati i livelli dei binari dei due set però, non resta da fare altro che trovare i punti di fissaggio per collegare i due binari. Aggiungendo un paio di motori per azionare gli ascensori su ciascuna delle due sezioni di percorso, le montagne russe LEGO definitive saranno pronte a farvi tremare i polsi per l’adrenalina!

Osservando attentamente l’ipnotico loop, si può notare come la sincronia tra i due circuiti non sia propriamente perfetta: l’ascensore del nuovo Loop Coaster parte una frazione di secondo in anticipo rispetto all’arrivo dei carrelli dal vecchio Roller Coaster, quindi i passeggeri sono costretti ad aspettare che ultimi la corsa prima di poter ripartire. Questo “ritardo” consente loro di “scendere”, quindi è probabilmente più realistico, ma è anche un po’ meno cool. Certamente l’aggiunta di un secondo set di vagoni potrebbe risolvere il problema, poichè darebbe qualcosa da guardare mentre il primo trenino aspetta.

Occorre dire che ci sono problemi di gran lunga maggiori per chiunque volesse ricreare questa configurazione a casa propria: spazio e denaro. I due set non sono infatti un investimento da poco: in base ai prezzi attuali di BrickLink e lego.com, si rischia di spendere oltre settecento euro per acquistare sia il 10303 Loop Coaster e il 10261 Roller Coaster, ormai ormai ritirato.

Infine, va presa in seria considerazione la questione delle enormi dimensioni di questo allestimento. Se le dimensioni ginormiche del set 10303 Loop Coaster sembrano già scoraggianti, immaginate lo spazio necessario per esporlo qualora dovesse essere unito al suo predecessore 10261 Roller Coaster, che non scherzava quanto a dimensioni a propria volta. Certo, si può avere un’idea approssimativa dal video qui sopra, ma è difficile trasmettere la scala di questa mega costruzione solo attraverso pochi fotogrammi. In poche parole: è enorme!

(via Chris Wharfe & brickfanatics.com)