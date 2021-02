San Valentino e LEGO: i regali perfetti per stupire chi amiamo!

Stanchi dei soliti regali a tema San Valentino? Vorreste sorprendere la persona che occupa un posto speciale nel vostro cuore con un regalo che le donerà tempo per rilassarsi e per ricaricare le batterie, magari insieme a voi e facendole così scoprire il perché della vostra passione per i mattoncini? Il Gruppo LEGO mette a nostra disposizione tante idee regalo perfette per sentirsi vicini alla persona per noi più importante!

Potremmo ad esempio scegliere uno speciale omaggio floreale, grazie ai set LEGO Botanical. Un bellissimo bouquet di fiori che non appassirà mai: il set LEGO 18 Plus #10280 Bouquet di fiori (756 pezzi) che include una serie di splendidi fiori in una palette di colori che li fa apparire ancora più realistici. Una combinazione di bocche di leone, rose, papaveri, asterie, margherite e diverse erbe può essere disposta nel bouquet in modi differenti, che rispecchino la personalità di chi la costruisce ed il design della stanza. Oppure, per gli appassionati dello stile orientale, un fantastico bonsai: il set LEGO 18 Plus #10281 Albero Bonsai (878 pezzi), simbolo del Giappone, si presenta in un vaso rettangolare poggiato su un tavolino di mattoncini. Il bonsai si potrà realizzare in due versioni: 1 Albero Bonsai, con foglie verdi, oppure primaverile, con la classica cromia bianca e rosa dei ciliegi in fioritura. Non basta. Potremo infatti espandere il nostro con altre due tipologie di fiori: le rose del set LEGO #40460 Rose e i tulipani del set LEGO #40461 Tulipani. Regalo perfetto per un San Valentino speciale!

In alternativa, si potrebbe optare per un set che unisce la passione per i mattoncini con quella per i puzzle e per il mondo Disney, che regala un’esperienza creativa grazie alla quale si avrà la possibilità di rilassarsi e ricaricare le energie trasformando una tela bianca in un originalissimo quadro da parete, usando naturalmente i mattoncini LEGO. Parliamo del set LEGO Art Disney’s Mickey Mouse (2.658 pezzi), che può essere assemblato in due modi: ricreando il sorridente Topolino oppure la dolce Minnie singolarmente, oppure (acquistando due copie del set) ricreando una immagine di coppia dei due iconici personaggi. Un mattoncino targato Disney incluso nel set dona il tocco finale allo splendido mosaico in 2D di 40cm2 (singolo set) che a quel punto sarà pronto per essere esibito sulle pareti di casa nostra. Volendo restare su una delle coppie più famose di sempre del mondo Disney, si può optare per il set LEGO Disney #43179 Personaggi costruibili di Topolino e Minnie, con il quale si potranno costruire le figure di Topolino e Minnie in pose dinamiche, con diversi accessori costruibili, tra cui una chitarra, una macchina fotografica d’epoca, un treppiede e un album fotografico con le foto delle loro avventure. Un regalo per San Valentino che vi accompagnerà per tutto l’anno.

Il Gruppo LEGO ha pensato anche agli amanti degli animali o dei tradizionali peluche tipici della festa più romantica dell’anno: potremo quindi regalare alla nostra persona speciale il set LEGO Brickheadz #40441 Gatti a pelo corto se preferisce i misteriosi felini o il set LEGO Brickheadz #40440 Pastore tedesco se predilige invece i fedeli discendenti del lupo, piuttosto che il set LEGO Creator #40462 Orso di San Valentino qualora fosse più orientata al più tradizionale peluche, reso però speciale dall’essere da costruire con i mattoncini LEGO. Un regalo di San Valentino perfetto per celebrare anche l’amore per gli animali.

Infine, se San Valentino fosse la data scelta per la dichiarazione della vita, si potrebbe optare per i set LEGO Brickheadz #40383 Futura sposa e LEGO Brickheadz #40384 Futuro sposo, che permettono di costruire i personaggi dello Sposo e della Sposa in versione testa quadrata, da combinare a piacere sulla base del vostro tipo di coppia e del vostro aspetto quanto a colore della pelle, colore e acconciatura dei capelli, con occhiali o senza etc.

Andiamo a vedere insieme questi nuovi set nel dettaglio.

I migliori set da regalare a San Valentino

LEGO Botanical Collection #10280 Bouquet di fiori

Il bouquet di fiori è composto da 12 steli, dei quali 10 con i fiori veri e propri in scala 1:1. Il set viene fornito senza alcuna struttura espositiva, così che dopo averli costruiti, avremo modo di scegliere il vaso da fiori più idoneo tra quelli in nostro possesso. L’ideale sarebbe costruire con i mattoncini un semplice vaso se questo dovesse essere esposto come parte di una collezione personale.

LEGO Botanical Collection #10281 Albero Bonsai

L’Albero Bonsai rappresenta e riproduce il tipico Ciliegio giapponese e si presenta con un vaso quadrato poggiato su di un da tavolino basso, entrambi costruibili,che faranno da espositore per l’Albero vero e proprio. Esattamente come è stato per il set LEGO Ideas # 21318 “Casa sull’Albero” (» Clicca qui per acquistare il set), anche il Bonsai si potrà realizzare in due versioni: “estiva” con foglie verdi oppure primaverile con la cromia classica bianca e rosa dei ciliegi in fioritura.

LEGO Botanical Collection #40460 Rose

Questo set facile da assemblare contiene 2 rose (fiori) rossi, foglie verdi e steli regolabili in lunghezza. Combinandolo con il set #40461 Tulipani si può aggiungere tanto colore in più al bouquet in mattoncini. Il set è anche compatibile con il set # 10280 “Bouquet di fiori”.

LEGO Botanical Collection #40460 Tulipani

Il set facile da assemblare viene fornito con 3 fiori – 1 bianco, 1 viola e 1 giallo – dotati di foglie verde brillante per simboleggiare la nuova vita primaverile. Grazie agli steli regolabili in lunghezza, possono essere esposti nella maggior parte dei vasi. Il set può anche essere combinato con il set LEGO #40460 Rose e con il set LEGO #10280 “Bouquet di fiori”.

LEGO Art #31202 Disney’s Mickey Mouse

Il set permette di costruire (ed appendere) il ritratto di Topolino o di Minnie. Il set sarà composto da 2.658 parti che consentiranno di costruire, ovviamente uno per volta, i due ritratti. Il mosaico avrà le ormai ben note dimensioni di 50 × 50 stud (40 cm di lato). Acquistando 2 copie del set, si potrà costruire un unico quadro che riproduce il ritratto di Topolino e Minnie su uno sfondo esclusivo.

LEGO Disney #43179 Personaggi costruibili di Topolino e Minnie

Ricchi di dettagli e perfetti per gli appassionati Disney, i due modelli inclusi nel set “indossano” gli abiti originali dei fumetti d’esordio e hanno a disposizione una serie di accessori unici, tra i quali: gli occhi sono pezzi unici e intercambiabili tra loro, così da poter cambiare l’espressione facciale dei due personaggi; una macchina fotografica d’epoca completa di treppiede; una chitarra quadrata, come quella con la quale Topolino cantava romantiche serenate quadrata nei film classici dei quali era protagonista; un album fotografico completo delle immagini delle avventure che negli anni trascorsi insieme hanno condiviso.

LEGO Brickheadz #40440 Pastore tedesco

Set costruibile da collezione con divertenti modelli LEGO BrickHeadz di un cane pastore tedesco e del suo cucciolo seduti insieme in un cestino. Il pastore tedesco indossa una bandana e ha una coda mobile, mentre il cucciolo è molto carino con la sua piccola lingua rossa.

LEGO Brickheadz #40441 Gatti a pelo corto

Set costruibile da collezione con divertenti modelli LEGO BrickHeadz di un gatto a pelo corto e del suo cucciolo seduti insieme in un cestino. Il gatto adulto indossa un papillon, ha una coda mobile e siede accanto a un simpatico micetto su una robusta base in un cesto decorato

LEGO Creator #40462 Orso di San Valentino

Adorabile Orso di San Valentino da costruire con i mattoncini LEGO. L’orso tiene in mano un cuore rosso e ha braccia e orecchie snodabili per creare espressioni diverse. Una coperta da picnic decorata con palloncini rossi a forma di cuore costruibili e fiori colorati fanno da cornice a questo adorabile personaggio.

LEGO Brickheadz #40383 Futura sposa

Il modello costruibile è dotato di un paio di occhiali, fiori, abiti, un anello e altri accessori opzionali con cui personalizzare l’espressione del viso della sposa, i capelli e il colore della pelle. Sono almeno 14 i possibili look realizzabili personalizzando espressione del volto, colore dei capelli e del colore della pelle.

LEGO Brickheadz #40384 Futuro sposo

Il modello costruibile è dotato di un paio di occhiali, cappello, abiti, un anello e altri accessori opzionali con cui personalizzare l’espressione del viso dello sposo, i capelli e il colore della pelle. Sono almeno 11 i possibili look realizzabili personalizzando espressione del volto, colore dei capelli e colore della pelle.

