Lego Star Wars: ecco i nuovi set del Triple Force Friday

Apparse online le immagini dei nuovi set Lego Star Wars in uscita ad ottobre 2019.

Il livestrem dedicato al Triple Force Friday ha abbracciato l’intera gamma dei nuovi prodotti di Star Wars. Tra questi nuovi gadget non poteva di certo mancare Lego. L’azienda di Billund ha così rivelato la nuova collezione Lego Star Wars, che potrà essere acquistata a partire dal 4 ottobre 2019.

La nuova ondata di set Lego Star Wars sarà composta da un totale di otto scatole con modelli che si rifaranno ad alcune scene di Episodio IX – L’ascesa di Skywalker, Episodio IV, The Mandalorian e un nuovo modello a figura intera di Yoda.

Trattandosi perlopiù di set dedicati a Episodio IX e The Mandalorian, queste nuove costruzioni possono essere considerate elementi latrici di spoiler per via dei personaggi e dei dettagli presenti al loro interno, anche se questi sono estrapolati dal loro contesto principale.

Invitiamo quindi i nostri lettori più sensibili a questo argomento a non proseguire oltre la lettura di questo articolo.

Da qui in avanti rischio spoiler per Episodio IX – L’ascesa di Skywalker e The Mandalorian.

Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei modelli che comporranno la nuova ondata di set lego:

Episodio IV: 75246 – Death Star Cannon

Episodio IX: 75248 – Resistance A-Wing Starfighter

Episodio IX: 75249 – Resistance Y-Wing Starfighter

Episodio IX: 75250 – Pasaana Speeder Chase

Episodio IX: 75256 – Kylo Ren’s Shuttle

Episodio IX: 75257 – Millennium Falcon

The Mandalorian: 75254 – AT-ST Raider

Lego Star Wars: 75255 – Yoda

Lego Star Wars 75246 – Death Star Cannon

Il set 75246 – Death Star Canon sarà composto da un totale di 159 pezzi e si ispirerà alle sequenza di Episodio IV che vedono Obi-Wan Kenobi impegnato a disattivare il raggio traente della Morte Nera. All’interno della scatola saranno comprese le minifigure di Obi-Wan Kenobi e si un Death Star Gunner. Questo set sarà messo in vendita ad un prezzo di 19,99 euro.

Lego Star Wars – 75248 Resistance A-Wing Starfighter

Il set 75248 Resistance A-Wing Starfighter riproporrà un modello di caccia A-Wing in dotazione alla Resistenza. Il set sarà composto da 269 pezzi e conterrà le minifigure di Snap Wexley e del Lieutenant Connix. Questo set sarà messo in vendita ad un prezzo di 29,99 euro.

Lego Star Wars 75249 – Resistance Y-Wing Starfighter

Anche questo set è una variazione sul tema dell’ultimo Y-wing realizzato (il 75172), in cui i cambiamenti apportati riguardano per lo più il colore. Il 75249 – Resistance Y-Wing Starfighter sarà composto da 578 pezzi e includerà ben 5 minifigure (Poe Dameron, Zorri Bliss, un First Order Trooper, il nuovo droide D-O e un droide astromech di color turchese). Questo set sarà messo in vendita ad un prezzo di 69,99 euro.

Lego Star Wars 75250 – Pasaana Speeder Chase

Il set Pasaana Speeder Chase dovrebbe riprodurre l’inseguimento tra veicoli apparso nel trailer di Episodio IX, tuttavia vi è una discordanza con il trailer poiché i personaggi coinvolti nella scena dell’inseguimento erano Poe e Fin, mentre in questa scatola le minifigure includeranno Rey, BB-8, un First Order Treadspeeder Driver e un Jet Trooper. Il set sarà composto da 373 pezzi, che vi permetteranno di assemblare i due veicoli e un piccolo accampamento. Questo set sarà messo in vendita ad un prezzo di 39,99 euro.

Lego Star Wars 75256 – Kylo Ren’s Shuttle

Il set 75256 dedicato allo Shuttle di Kylo Ren sarà un remake dell’omonimo set realizzato in occasione di Episodio VII (il set 75104), ma rispetto a quest’ultimo presenterà un miglioramento strutturale delle ali, che potranno essere estese completamente, e una colorazione rossa e nera. 75256 – Kylo Ren’s Shuttle avrà un totale di 1.005 pezzi e includerà le minifigure di Kylo Ren, il generale Pryde, un soldato Sith, uno Stormtrooper del Primo Ordine e due Cavalieri di Ren. Questo set sarà messo in vendita ad un prezzo di 119,99 euro.

Lego Star Wars 75257- Millennium Falcon

Questo set riprodurrà il Millennium Falcon di Episodio IX. Il set si comporrà di 1.350 pezzi e all’interno della scatola potrete trovare 7 minifigure (Lando Calrissian, Chewbacca, C-3PO, Finn, R2-D2, D-O e un personaggio ancora sconosciuto). Questo set sarà messo in vendita ad un prezzo di 159,99 euro.

Lego Star Wars 75254 – AT-ST Raider

Questo set vi permetterà di costruire un modello di camminatore AT-ST che potrebbe apparire tra i veicoli della serie tv “The Mandalorian“. Ad avvalorare questa supposizione saranno le minifigure incluse nella scatola, infatti all’interno di questo set sarà possibile trovare i personaggi di The Mandalorian e Cara Dune oltre a due minifigure di una razza aliena che potrebbe essere quella Weequay.

75254 – AT-ST Raider avrà un totale di 540 pezzi e sarà messo in vendita ad un prezzo di 59,99 euro.

Lego Star Wars – 75255 Yoda

Lego Star Wars – 75255 Yoda sarà composto da un totale di 1.075 pezzi e vi permetterà di assemblare una versione in mattoncini del Maestro Jedi Yoda nell’atto di impugnare la sua spada laser. Il modello completo avrà un’altezza di 43 cm e contemplerà anche una placca informativa nera, simile a quelle presenti nei set Ultimate Collector Series, pur non facendo parte di quella linea.

Anche questo set sarà così una sorta di remake del set UCS che era stato realizzato nel 2002 (7194-1: Yoda).

Oltre a differenziarsi dal modello UCS del 2002 per l’altezza e la presenza della spada laser, il set 75255 avrà la possibilità di girare la testa e chiudere gli occhi, grazie ad un meccanismo presente all’interno della costruzione.

Questo set sarà messo in vendita ad un prezzo di 99,99 euro.