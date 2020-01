LEGO: svelate le immagini dello stadio Old Trafford

Uno dei prossimi set in uscita per la categoria LEGO Creator è il bellissimo stadio del Manchester United: l’Old Trafford!

L’intera costruzione si aggira sui 3898 pezzi, sarà lungo circa 47 centimetri e altro 18,5 ed è in scala 1:600. Essenzialmente è un set della collezione LEGO Architecture (in cui figurano monumenti come la Grande Muraglia Cinese o la Porta di Brandeburgo, ad esempio) “mascherato” da LEGO Creator.

La riproduzione del leggendario stadio del Manchester United verrà lanciato sul mercato in occasione del 110° anniversario dell’Old Trafford stesso, costruito nel 1910 e casa di una delle squadre di calcio più forti e importanti del mondo.

Verrà rilasciato il 16 Gennaio in tutti i LEGO Store e l 1 Febbraio anche per gli altri negozi certificati, al prezzo di 269€.

10272 Old Trafford – Manchester United Età 16+. 3898 pezzi Prezzo: 269,99€ Costruisci e mostra un modello Old Trafford brillantemente dettagliato. I fan del Manchester United adoreranno costruire questo grande modello LEGO® dell’Old Trafford (10272) per mostrare la loro fedeltà a una delle squadre di calcio più famose al mondo. Il set di costruzione per questo stadio di calcio LEGO rappresenta una sfida divertente per creare un modello spettacolare. Il regalo definitivo del Manchester United. I fan del Manchester United possono sfoggiare questa replica dell’Old Trafford a casa o in ufficio. Novità di febbraio 2020, questo set sportivo LEGO® Creator coincide con il 110° anniversario dello stadio. Questo kit di costruzione per adulti presenta diversi dettagli suggestivi tra cui il tunnel dei giocatori e la statua della United Trinity. Dai vita alle tue passioni con i set LEGO® avanzati! I set di costruzioni avanzate LEGO® Creator Expert consentono agli adulti di costruire modelli basati su alcune delle loro più grandi passioni, tra cui automobili, edifici e stadi. Una volta completata la stimolante e divertente esperienza di costruzione, questi modelli per collezionisti rendono accattivante l’ambiente casalingo o lavorativo. Uno spettacolare set da costruzione per adulti per creare un modello dettagliato di Old Trafford. Il regalo perfetto del Manchester United per i fan che vogliono mostrare il loro supporto immortale mostrando questo stadio di calcio LEGO®.

Un kit di costruzione di un modello in replica di scala 1:600 dell’Old Trafford. Questo stadio di calcio LEGO® offre un progetto divertente e gratificante e consente ai fan di rivivere i loro preziosi ricordi del Manchester United con questo modello dettagliato.

La prima opportunità di costruire una replica dell’Old Trafford del Manchester United con i mattoncini. Lo stadio di calcio LEGO® è uno spettacolo eccezionale a casa o in ufficio.

Questo set da calcio LEGO® da 3.898 pezzi per adulti è un regalo unico per il Manchester United. Offre svago ai costruttori con un progetto lungo e soddisfacente e la possibilità di mostrare la loro passione per il loro club.

Lo stadio di calcio LEGO Old Trafford – Manchester United misura

18,5 cm di altezza, 47 cm di lunghezza e 39 cm di larghezza. La dimensione perfetta per presentare dettagli autentici tra cui il tunnel dei giocatori e una statua di Sir Alex Ferguson.

Non sono necessarie batterie per questo set di edifici avanzato, quindi il fischio finale non suonerà mai in questo stadio di calcio LEGO®.

Questo set LEGO® offre la migliore esperienza di costruzione e per farti guidare attraverso il processo gratificante con istruzioni dettagliate e facili da seguire.

I set di costruzioni avanzate LEGO® Creator consentono agli adulti di dedicarsi a progetti stimolanti per creare giocattoli da collezione basati su alcune delle loro più grandi passioni, tra cui automobili, edifici e stadi.

I mattoncini da costruzione LEGO® soddisfano i più alti standard del settore da oltre 60 anni, assicurando che siano sempre coerenti, compatibili e che possano essere sempre separati con facilità.

Sai di essere al sicuro con LEGO®. I nostri mattoncini e pezzi sono stati testati incessantemente e soddisfano i più alti standard globali di sicurezza e qualità.