Il Black Friday 2022 è ormai passato e, con la giornata di oggi, si apre definitivamente il momento della Holiday Season, ovvero quel periodo che, pian piano, ci condurrà verso le feste di fine anno, ed in cui si comincia la bagarre dei tanto attesi (ed amati) regali di Natale.

Lo stesso Black Friday, del resto, apre proprio le danze dei regali da mettere sotto l’albero, e qualora non siate arrivati in tempo allo scadere della mezzanotte di ieri, vi invitiamo a non preoccuparvi troppo, giacché molti portali stanno ancora dando spazio alle offerte, almeno per questo fine settimana, prolungando, quindi, gli sconti del proprio “venerdì nero”.

Lo stesso Black Friday 2022 di Amazon i cui sconti, tanto per dirne una, è ancora in piedi. Ed anche se molte offerte si sono esaurite con la giornata di ieri, sullo store ci sono sconti a sufficienza per procacciarsi i primi regali da mettere sotto l’albero, sia per grandi che per bambini!

In questo senso, vi proponiamo oggi questa splendida carrellata di offerte a tema Lego che, anche al netto delle offerte che abbiamo già esplorato, sia grazie al Lego Store ufficiale, che agli ottimi sconti proposti da LaFeltrinelli, si propongono come alcune delle migliori offerte del settore, sia in termini di varietà che di grandezza degli sconti!

Volete un esempio? Allora vi invitiamo ad acquistare, senza indugiare neanche per un istante, questo splendido set dedicato al celeberrimo Guanto dell’Infinito, così come impugnato da Thanos nei film del Marvel Cinematic Universe!

Un set bellissimo, composto da 590 pezzi, e generalmente venduto al prezzo di 89,99€, oggi scontati a soli 55,99€, per quello che è uno dei prezzi più bassi mai registrati! Un affare davvero ottimo, per un set da esposizione bellissimo e dettagliato che, una volta montato, misurerà la bellezza di 31 cm di altezza, 13 cm di larghezza e 11 cm di profondità!

Una riproduzione in mattoncini Lego davvero incredibile, anche e soprattutto per la qualità di certe rifiniture che, oltre a dare al guanto un aspetto dorato e lucido, includono anche le famose 6 Gemme dell’Infinito, nonché tutte le dita mobili, che vi permetteranno di esporlo anche nella posa del celebre “schiocco” o “snap”, se preferite la dicitura inglese.

Un prodotto davvero unico che, come immaginerete, è solo la punta dell’iceberg di questo ricco comparto di offerte a tema Lego, motivo per cui non solo vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all’offerta, ma vi proponiamo anche, qui in calce, una ricca selezione di offerte, così da aiutarvi nell’individuare quelli che, a nostro giudizio, sono gli sconti che proprio non potete perdere!

I migliori set Lego in offerta su Amazon

