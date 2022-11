Il Black Friday 2022 è infine arrivato e, con esso, sono arrivate anche una moltitudine di ottime offerte, con sconti che, come vi stiamo raccontando, non riguardano solo gli straordinari e numerosi sconti di Amazon, ma anche tantissimi altri store, come ad esempio Mediaworld, Unieuro o Yeppon.

Tutti gli store, infatti, stanno dicendo la loro in merito, con prezzi fortemente ribassati su praticamente qualsiasi categoria merceologica e, tra i vari, non poteva mancare anche il contributo di Lego Store che, dopo mesi di offerte non proprio così interessanti, torna finalmente alla carica con una serie di proposte scontate davvero ottime, tutte condizionate dalla presenza del Black Friday 2022 che, partendo oggi, offrirà ai clienti Lego l’opportunità di risparmiare per tutto il fine settimana!

Ad aprire le danze, come sempre, sono i magnifici set in regalo, che per l’occasione sono ben 2! il secondo dei quali è particolarmente appagante, visto che contiene ben 5 modelli a tiratura limitata! Ma partiamo dal primo, anche perché è quello che vi richiederà la spesa minore, visto che potrete riceverlo con acquisti superiori a 170 euro.

Stiamo parlando dello sfizioso set “Gli elfi Invernali” che, come da rodata consuetudine, è a tema natalizio, e può tornarvi davvero comodo qualora (come noi) amiate agghindare casa con tanti piccoli e sfiziosi set Lego a tema. Composto da un piccolo diorama boschivo, con tanto di neve e qualche addobbo, questo set è piccolo, ma molto dettagliato, ed include una pista di pattinaggio sul ghiaccio, due minifigure di elfi intenti a giocare, ed anche uno scoiattolo. Il set è piccolo ma delizioso, e si sposa perfettamente con il periodo visto che, col Black Friday, parte di fatto anche la tanto attesa holiday season.

Il secondo, che forse farà dalla sedia i collezionisti, è invece un enorme tributo alla Lego House che, come saprete, quest’anno compie 5 anni, e Lego ha dunque pensato di celebrare la sua casa in quel di Billund in grande stile, e con un set che è costituito non da un singolo e piccolo set, ma da 5 diversi prodotti, che potranno essere vostri in un colpo solo, con una spesa superiore ai 250 euro!

Composto da 583 pezzi, questo set include, come detto, 5 diversi modelli, ovvero: una versione in miniatura della stessa Lego House, che riprende lo stile e le forme della celebre linea Lego Architecture, un set dedicato all’Albero della Creatività, un terzo set che, a sua volta, è composto in 3 parti, ed è dedicato ai simpatici e colorati dinosauri in versione Lego della Masterpiece Gallery, la leggendaria Wooden Duck, del tutto identica all’originale in legno, oggi divenuta simbolo della storia della casa di Billund e, infine, un set dedicato alla Moulding Machine, ovvero la macchina con cui Lego produce i suoi iconici mattoncini.

Si tratta, dunque, di un set a suo modo complesso, ideato proprio per celebrare quello che è il mito dei mattoncini e della loro “casa” e che, per questo, farà sicuramente la gioia dei tanti appassionati (e collezionisti) Lego del nostro paese, specie considerando che i singoli set sono anche dotati di una piccola base espositiva, proprio a testimoniare la loro esclusività e la natura prettamente “artistica” dell’operazione.

Per quanto riguarda, invece, i set in sconto, non possiamo fare altro che rimandarvi alla lista qui in calce, dove troverete tutti, ma proprio tutti, i set che Lego sta scontando per queste sue giornate di sconti folli. Ovviamente vi invitiamo ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, giacché le disponibilità sono comunque limitate, e c’è il serio rischio che i set più belli (o convenienti) si esauriscano rapidamente.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le offerte Lego per il Black Friday 2022

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!