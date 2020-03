Dopo le “indiscrezioni” di ieri, è stato annunciato nel pomeriggio di oggi il nuovo set LEGO Technic 42111 Dom’s Dodge Charger, il primo set nato dal rapporto di LEGO Group con il franchise Fast and Furious.

Il comunicato stampa ufficiale riporta:

Gli appassionati di Muscle car e i fan della saga di Fast & Furious fans si preparino al brivido definitivo! LEGO Group e Universal Brand Development presentano il primo set LEGO ispirato all’adrenalinica e blockbuster mondiale saga: l’incredibile set LEGO Technic # 42111 Dom’s Dodge Charger. Una replica composta da 1.077 pezzi della leggendaria Dodge Charger R/T del 1970 dell’indomito pilota di strada Dominc “Dom” Toretto, che darà ai fans che si stanno preparando per l’ultimo episodio della saga – FF9, nelle sale da aprile 2021 – una emozionante esperienza di costruzione. Il divertimento però non si ferma una volta che la bandiera a scacchi scende. Una volta completata la costruzione, i fan potranno provare anche le acrobazie di Dom e ricreare con il modello gli audaci inseguimenti ad alta velocità dei film di Fast & Furious. Quando poi le “strade” avranno bisogno di una pausa, il modello potrà essere orgogliosamente esposto nella sua famosa posizione “impennata”. L’autentica replica dell’auto preferita di tutti i tempi di Dom è ricca degli stessi dettagli realistici visti nei film. Proprio come la versione a grandezza naturale, il cofano della LEGO Technic 42111 Dom’s Dodge Charger si apre per rivelare l’iconico motore V8. I fan potranno sentirsi come se fossero in garage con Dom che sistema il suo ultimo progetto, mentre costruiscono i pistoni funzionanti, le sospensioni a doppia forcella, il supporto per i wheelie e naturalmente le bombole di NoS nel bagagliaio. Se le cose si dovessero scaldare troppo, c’è anche un estintore nell’abitacolo.

Ispirata alle scene d’azione della saga Fast & Furious, il set LEGO Technic # 42111 Dom’s Dodge Charger riproduce l’auto reale in scala 1:13 e sarà disponibile per il pre-ordine dal 30 marzo su LEGO.com e per l’acquisto a livello globale dal 27 aprile 2020.

Samuel Tacchi, il Designer LEGO autore del set LEGO Technic # 42111 Dom’s Dodge Charger, ha dichiarato: “Le scene di azione ad alto numero di ottani del franchise Fast & Furious ha catturato i cuori e l’immaginazione dei petrol-heads (come vengono chiamati gli appassionati di automobili ed automobilismo) di tutto il mondo. Vogliamo ispirare le persone di tutte le età a esplorare la loro creatività attraverso la costruzione di qualunque sia la loro passione, e sappiamo che i fan di LEGO Technic e del franchise di questo blockbuster amano le auto elaborate e il divertimento adrenalinico. Uniti da questa stessa passione, abbiamo lavorato a stretto contatto con il team Universal per dare vita alla Dodge Charger di Dom nei minimi dettagli per ispirare i fan di Fast & Furious e i costruttori LEGO Technic di tutto il mondo”.

Per avere una idea della dimensioni effettive del set, basta confrontarlo con il set LEGO Technic # 42093 Chevrolet Corvette ZR1 misura 29 cm di lunghezza, 12 cm di larghezza e 8 cm di altezza, mentre il set LEGO Technic # 42096 Porsche 911 RSR misura 50 cm di lunghezza, 20 cm di larghezza e 13 cm di altezza. Con i suoi 39 cm di lunghezza, 16 cm di larghezza e 11 cm di altezza, il nuovo set si colloca a metà tra i due: un po’ più grande della Corvette e un po’ più piccolo della Porsche.