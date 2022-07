Quali sono i libri e gli Ebook in uscita a Agosto 2022 da tenere sotto controllo e portare nelle proprie librerie ed Ebook Reader? Con l’arrivo di agosto l’estate entra nel pieno della sua energia con la maggior parte dei lavoratori che iniziano le proprie ferie e gli studenti che entrano ufficialmente in vacanza. Cosa c’è, quindi, di meglio di rilassarsi con una bella lettura per prendere una pausa dallo studio o dal lavoro? Ecco quindi, i libri e gli Ebook che usciranno a Agosto 2022 o che sono già usciti che vi consigliamo di leggere o regalare ad amici e parenti.

Libri Agosto 2022

Morte a Kabul

Uscita: 2 agosto 2022

Quando il corpo di un soldato inglese viene ritrovato nel tristemente celebre “cimitero dei carri armati”, la polizia di Kabul chiede aiuto per l’indagine e Alasdair “Mac” MacKenzie, un ex agente della polizia di Londra, viene assegnato al caso. La morte del soldato nasconde chiaramente più di ciò che sembra: cosa ci faceva così lontano dalla sua base nel bel mezzo della notte, da solo? Anche la giornalista investigativa Baz Khan, americana di origine afghana, è a Kabul, in cerca di uno scoop. Diversi oggetti preziosi e reperti archeologici inestimabili stanno scomparendo nel caos che regna in città; Baz è determinata a scoprire chi c’è dietro questi misteriosi furti, per impedire che la sua terra natale sconvolta dalla guerra venga ulteriormente depredata. Ben presto le indagini di Mac e Baz si incrociano, e i due scoprono di essersi immischiati in una faccenda molto più grande di loro…

Autore: Alison Belsham e Nick Higgins

Alison Belsham e Nick Higgins Editore: Newton Compton Editori

Collana: —

Genere: Thriller

Morte a Kabul è disponibile per l’acquisto online

Il piccolo ristorante del lieto fine

Uscita: 2 agosto 2022

Mandy, Emma e Jill sono cresciute sull’isola di Nantucket, prima che la vita le allontanasse, portandole a centinaia di chilometri l’una dall’altra. Mandy è l’unica delle tre sorelle a essere rimasta sull’isola. Ha dedicato la vita alla famiglia, ma ora che i ragazzi sono cresciuti vorrebbe rimettersi in gioco. Jill si è trasferita a Manhattan per fare carriera come avvocato. Emma vive in Arizona con il marito e lavora come insegnante in una scuola elementare. Le cose cambiano bruscamente quando le tre sorelle scoprono che l’adorata nonna, morta pochi giorni prima del suo novantanovesimo compleanno, era proprietaria del Mimi’s Place, uno dei più frequentati ristoranti dell’isola. Ora il locale appartiene a loro… e a Paul, lo chef che lo ha gestito per oltre quindici anni. Per entrare in possesso dell’eredità, Mandy, Emma e Jill dovranno lavorare tutte insieme al ristorante per almeno un anno, affiancando Paul, che altrimenti resterà l’unico proprietario. Paul, lo stesso uomo che anni prima ha spezzato il cuore di una di loro… E se per ritrovare la felicità fosse necessario ripartire dalle origini? La felicità può nascondersi ovunque… persino nei luoghi più inaspettati!

Autore: Pamela Kelley

Pamela Kelley Editore: Newton Compton Editori

Collana: —

Genere: Rosa

Il piccolo ristorante del lieto fine è disponibile per l’acquisto online

Omicidio a Cap Canaille

Uscita: 2 agosto 2022

Marsiglia: una città infiammata dal sole del Mediterraneo e dalla violenza delle gang che si contendono il controllo del traffico di droga. A combatterle un pugno di poliziotti: il comandante Henri Saint-Donat che ha lasciato il prestigioso Quai des Orfèvres, sancta sanctorum della polizia parigina, per combattere il male nella metropoli del sud; la capitano Lucie Clert, figlia di sbirro e sbirro tenace a sua volta; il giovane e baldanzoso tenente Basile Urteguy, che sognava il pianoforte e gira con la pistola e il distintivo. Dal ritrovamento di un «barbecue», regolamento di conti tipico della città focese, a un carico di droga fino a una serie di audaci rapine a furgoni blindati, si snoda un’indagine complessa e pericolosa in cui crimini in apparenza non collegati, commessi in varie zone della Francia, sembrano ricondurre tutti a Marsiglia. Agli uomini e alle donne, che dai loro uffici nell’antico palazzo episcopale della città si spingono – ciascuno con le proprie debolezze, con le proprie ferite nel cuore – fino ai quartieri più a rischio, spetta innanzitutto il compito di scoprire chi siano i malviventi che comunicano con messaggi in codice tra cellulari intestati a «Maria Callas» e altre stelle dell’opera. Devono agire in fretta, poiché una grossa operazione è in corso, e qualcuno cerca vendetta. In un luogo di selvaggia bellezza, cap Canaille, scenario perfetto per storie di amore e di morte, trecentonovanta metri di scogliera a picco sul blu, Christophe Gavat, commissario della polizia francese, perfetto conoscitore della macchina in cui opera, vincitore del prestigioso Prix du Quai des Orfèvres, firma un intenso poliziesco di azione e di indagine, lanciato verso il finale a sirene spiegate.

Autore: Christophe Gavat

Christophe Gavat Editore: Neri Pozza

Collana: I Neri

Genere: Giallo

Omicidio a Cap Canaille è disponibile per l’acquisto online

Il coraggio di Rachel DuPree

Uscita: 5 agosto 2022

Manca l’acqua, nella terra che Isaac e Rachel DuPree hanno scelto per la loro famiglia, e un vento violento soffia sulla prateria sollevando sabbia ed erbacce. Siamo nelle Badlands, South Dakota, e l’anno è il 1917. Non piove da mesi e ogni cosa è secca, come le labbra screpolate di Rachel o gli occhi opachi dei suoi figli. Nonostante le asperità di quella vita, Isaac e Rachel non possono abbandonare la casa di legno e i duemilacinquecento acri che affacciano sulle colline, il loro avamposto sulla frontiera dove è così raro vedere, fra i coloni, un uomo che non sia bianco. Dopo anni vissuti in uno spazio scavato nel fianco di una collina, hanno finalmente una casa, e una casa è segno di rispetto, così come la terra, soprattutto se sei nero. La sete, tuttavia, continua a farsi sentire. Un giorno Isaac chiede alla piccola Liz di calarsi dentro il pozzo. La bambina potrebbe cadere e rimanere uccisa o essere morsa dal serpente con gli occhi rossi che tanto la terrorizza. Qualcosa allora si rompe dentro Rachel. La ribellione comincia a farsi strada nella sua testa. Nella sua città d’origine, Chicago, basterebbe aprire un rubinetto per avere dell’acqua. Perchè, dunque, vivere di stenti al solo scopo di permettere a Isaac di coltivare il suo sogno di proprietario terriero? L’amore e il sacrificio sono davvero tali quando ne va della vita dei figli e della propria esistenza? E che cosa sono sottomissione e rassegnazione se non una forma di tradimento verso i suoi figli e verso se stessa? Aprendo uno squarcio sulla vita dei coloni neri nella prateria, Ann Weisgarber dà voce a un’eroina indimenticabile che, in una terra desolata, scopre la vacuità del sogno americano e dei suoi valori, illusori come una manciata di polvere.

Autore: Ann Weisgarber

Ann Weisgarber Editore: Neri Pozza

Collana: I narratori delle tavole

Genere: ambientazione storica

Il coraggio di Rachel DuPree è disponibile per l’acquisto online

Il continente bianco

Uscita: 23 agosto 2022

Quando Goffredo Parise scrisse “L’odore del sangue” – splendido romanzo rimasto allo stato grezzo – lo fece per raccontare la caduta nell’abisso di una donna della borghesia romana, Silvia, innamorata di un giovane neofascista che finiva con il condurla alla perdizione e alla morte; la vicenda, raccontata a posteriori dal marito di lei, psicoanalista, si concentrava sugli aspetti privati, domestici, della relazione tra Silvia e il ragazzo, ed era una metafora potente del fascino che il fascismo ha esercitato sulla borghesia italiana. L’amante di Silvia, per inciso, non aveva nome, e non compariva mai sulla pagina: era soltanto evocato attraverso gli effetti delle sue azioni e del suo pensiero sulla vita e sulla psiche della donna. Il continente bianco dà un nome a questo ragazzo, Marcello Croce, e ne racconta la storia, spostandola ai giorni nostri. Venticinque anni, bello come un Cristo e convinto che l’unica via per sopravvivere nella lotta per trovare il proprio posto nel mondo sia un odio esercitato con calma e raziocinio, Croce è a capo di un movimento di estrema destra (il Continente bianco, appunto), vagamente ispirato all’Associazione degli scudi fondata nel dopoguerra da Yukio Mishima. Grazie anche alla connivenza con certi rappresentanti politici e alla condiscendenza con cui l’opinione pubblica, ormai, guarda a molti fenomeni legati al neofascismo, Croce porta avanti la sua idea di sovversione e, nel frattempo, frequenta Silvia. La vicenda, che ha a che vedere con un tentativo, poi fallito, di sovvertire l’ordine sociale, è raccontata, o meglio, ricostruita a posteriori da un narratore anonimo – un io narrante affascinato da Marcello e curioso di capire che cosa muova coloro che, oggi, credono in un’idea superata e violenta e la vogliono attuare.

Autore: Andrea Tarabbia

Andrea Tarabbia Editore: Bollati Boringhieri

Collana: Varianti

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Il continente bianco è disponibile per l’acquisto online

Al di qua del fiume

Uscita: 23 agosto 2022

È solo un triangolo di terra delimitato dal fiume Adda, lo si può abbracciare con uno sguardo. Ma, nel 1877, agli occhi di Cristoforo Crespi rappresenta il futuro. Lui, figlio di un tengitt, di un tintore, lì farà sorgere un cotonificio all’avanguardia e, soprattutto, un villaggio per gli operai come mai si è visto in Italia, con la sua chiesa, la sua scuola, case accoglienti con giardino. Si giocherà tutto quello che ha, Cristoforo, per realizzare quel sogno. I soldi, la reputazione e anche il rapporto col fratello Benigno, ammaliato dalle sirene della nobiltà di Milano e dal prestigio di possedere un giornale. Per Cristoforo, invece, ciò che conta è produrre qualcosa di concreto e cambiare in meglio la vita dei suoi operai. E la vita della giovane Emilia cambia il giorno in cui si trasferisce nel nuovo villaggio. Figlia di uno dei più fedeli operai dei Crespi, e con una madre tormentata da cupe premonizioni del futuro, Emilia è spettatrice della creazione di un mondo autosufficiente al di qua del fiume, e la sua esistenza, nel corso degli anni, si legherà ineluttabilmente a quella degli altri abitanti di Crespi d’Adda. Come la famiglia Malberti, l’anima nera del villaggio, o gli Agazzi, idealisti e ribelli. Con loro, Emilia vive i piccoli e grandi stravolgimenti di quel microcosmo e affronta le tempeste della Storia: i moti per il pane del 1898, la prima guerra mondiale, le sollevazioni operaie… Tuttavia il destino farà incrociare la sua strada anche con quella di Silvio Crespi, erede dell’azienda e della visione del padre Cristoforo. Nonostante l’abisso sociale che li divide, tra i due s’instaura un rapporto speciale che resisterà nel tempo, e sarà Emilia il sostegno di Silvio nel momento in cui i Crespi – forse diventati troppo ricchi, troppo orgogliosi, troppo arroganti – rischieranno di perdere tutto. Fino all’avvento del fascismo, quando il villaggio Crespi, come il resto del Paese, non sarà più lo stesso.

Autore: Alessandra Selmi

Alessandra Selmi Editore: Nord

Collana: Narrativa Nord

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Al di qua del fiume è disponibile per l’acquisto online

La ladra di profumi

Uscita: 23 agosto 2022

Parigi 1941. Clementine chiude con attenzione la delicata boccetta di profumo. Sa di essere l’unica capace di creare l’essenza giusta per ogni persona e per ogni occasione. Ma non questa volta. Intorno a lei la città rimbomba sotto i colpi dell’assedio nazista. Clementine è scappata a Parigi per ricominciare dopo anni in cui ha usato l’arte profumiera per truffare le persone e ottenere da loro tutto ciò che voleva. È scappata a Parigi per sentirsi al sicuro. Ma ora teme che non possa più essere così. Oskar Voss, un influente membro del partito nazista, si è accorto del suo talento e ha bisogno di lei per scoprire la formula di un profumo potenzialmente letale. Un profumo da proporre a Hitler come arma segreta. Clementine sente con forza il richiamo del proprio passato, ma sa che cedere sarebbe sbagliato. Che, se collaborasse, la vita di migliaia di ebrei, compresa quella della sua amica Zoé, sarebbero ancora più in pericolo. Mentire è sempre stata la sua più grande dote, ma quando tutto quello che ti è più caro è a rischio, non è semplice. La sua scaltrezza, però, può tornarle utile, perché sa come raggiungere i propri obiettivi grazie al profumo giusto. Non le resta che aprire il suo laboratorio e cercare di fermare il piano di Oskar Voss, anche se questo vuol dire compiere le azioni più temerarie della sua vita e mettersi in gioco in prima persona. Solo i segreti della profumeria possono salvarla.

Autore: Timothy Schaffert

Timothy Schaffert Editore: Garzanti

Collana: Narratori moderni

Genere: ambientazione storica

La ladra di profumi è disponibile per l’acquisto online

Le torri del silenzio

Uscita: 26 agosto 2022

Sono le ultime, amare giornate della seconda guerra mondiale e il Raj britannico in India si sta sgretolando. Nascoste nella stazione di Indian Hill di Pankot ci sono le mogli, le madri, le figlie e le vedove inglesi degli ufficiali coinvolti nel conflitto. Tutti gli occhi sono puntati sul capitano Merrick e sull’esercito britannico, che dovrebbero proteggerle in questo periodo travagliato. Ma Merrick, sebbene in apparenza un consumato professionista, è brutale e corrotto, e nemmeno le sue macchinazioni possono fermare il cambiamento che si sta avvicinando rapidamente e inesorabilmente, un cambiamento che sta minando sempre più il vecchio mito dell’invincibilità britannica…

Autore: Paul Scott

Paul Scott Editore: Fazi

Collana: Le strade

Genere: Rosa

Le torri del silenzio è disponibile per l’acquisto online

Terreno comune

Uscita: 30 agosto 2022

Stan ha tredici anni e si è appena iscritto a una scuola nuova. Timido, studioso e occhialuto, non ha ricevuto l’accoglienza che sperava. Huxley e i suoi scagnozzi cominciano a tormentarlo già sullo scuolabus. La situazione non è rosea nemmeno a casa: il padre è morto e la madre si trascina triste e stanca. Ma un giorno Stan conosce Charlie, un ragazzo di tre anni piú grande. Charlie è uno fico, che fa pugilato e che non ha paura di sporcarsi con il grasso della bicicletta. Si definisce «viaggiante», ma gli altri lo chiamano «rom», e certi anche «zingaro». Fatto sta che sa un sacco di cose interessanti e, incredibile a dirsi, vuole essere suo amico. È pronto addirittura a prendere le sue difese contro i bulli della scuola. A un certo punto, però, la faccenda si complica e il loro rapporto subisce, letteralmente, un brutto colpo. Una decina di anni dopo, a una festa a Londra, Stan e Charlie si rincontrano. Stan studia giornalismo, Charlie lavora in un magazzino. Birra dopo birra, ha anche messo su un po’ di pancia. Stan si mostra caloroso, questo sí, ma dietro quella giacca di tweed e quei bei discorsi astratti da intellettuale è rimasto qualcosa della persona di un tempo? La solidarietà passata resta valida anche a parti invertite?

Autore: Naomi Ishiguro

Naomi Ishiguro Editore: Einaudi

Collana: Supercoralli

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Terreno comune è disponibile per l’acquisto online

Tutti gli uccelli nel cielo

Uscita: 30 agosto 2022

Fin da piccoli, Patricia Delfine e Laurence Armstead hanno avuto visioni del mondo diverse e spesso opposte. Patricia sapeva parlare agli animali e trasformarsi in un uccello. Laurence è stato capace di costruire un supercomputer e una macchina del tempo (in grado però di muoversi solo di due secondi nel futuro). Nell’attraversare quell’incubo infinito che è la scuola media sono diventati alleati, per quanto un po’ diffidenti; almeno fino all’intervento di un misterioso consulente scolastico con un piano segreto… Mai avrebbero immaginato di ritrovarsi. Ma dieci anni dopo, ormai adulti, si incontrano di nuovo. Patricia si è laureata a Eltisley Labirinto, l’accademia segreta per chi ha poteri magici, mentre Laurence è un prodigio dell’ingegneria impegnato a cercare di salvare il pianeta. Trascinati sui fronti opposti di una guerra tra scienza e magia, Laurence e Patricia sono costretti a schierarsi, prendendo una decisione da cui dipendono il destino del pianeta e dell’umanità.

Autore: Charlie Jane Anders

Charlie Jane Anders Editore: Mondadori

Collana: Oscar Fantastica

Genere: Young Adult

Tutti gli uccelli nel cielo è disponibile per l’acquisto online

L’inaffondabile Greta James

Uscita: 30 agosto 2022

Greta James non affonda mai. Musicista indie entusiasta e caparbia, non c’è ostacolo che non sia pronta a superare. Dopo essersi lasciata alle spalle gli anni della gavetta, è a un passo dal lancio del suo album più importante quando un’onda improvvisa la travolge. Una settimana dopo la scomparsa della madre, sale sul palco e la paura la paralizza: di colpo, l’inaffondabile Greta non ha più il controllo della situazione. Senza l’appoggio della sua fan più importante e con la carriera in bilico, Greta si trova suo malgrado in alto mare, e non solo metaforicamente: trascorrerà sette giorni su una nave, in crociera tra i fiordi dell’Alaska. Il sogno dei suoi genitori, che avevano organizzato il viaggio per i quarant’anni di matrimonio, ma non il suo. Non ora. Insieme a lei, il padre, che non ha mai approvato le sue scelte di vita, e una comitiva di vecchietti arzilli che cercano di programmarle ogni secondo. Ma c’è un’altra persona che, come lei, si amalgama poco con l’allegria di bordo: Ben Wilder, un professore universitario timido e riflessivo, innamorato di Jack London. Di giorno in giorno, mentre la nave scivola lenta tra paesaggi mozzafiato, Greta e Ben faranno i conti con le loro scelte e il loro passato. E si scopriranno non più iceberg inscalfibili e solitari, ma esseri umani fragili e pronti a lasciarsi andare.

Autore: Jennifer E. Smith

Jennifer E. Smith Editore: Feltrinelli

Collana: —

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

L’inaffondabile Greta James è disponibile per l’acquisto online

Sono difficili le cose belle

Uscita: 30 agosto 2022

Arianna ha dieci anni e da poco ha perso la nonna. Un dolore inspiegabile, inimmaginabile, che non riesce a capire e che non sa raccontare, ma la tiene sveglia di notte. In un pomeriggio come tanti, però, lungo la strada che la sta portando verso il Gianicolo, appare una macchina rossa. E dal finestrino, ecco il sorriso che Arianna conosce benissimo, assieme alla voce che credeva di aver dimenticato. Sua nonna è lì. È tornata per lei. Ha inizio un incredibile viaggio: nonna e nipote varcano la soglia di un parco familiare, che presto diventa un luogo incantato, capace di portarle in dimensioni lontane, fatte di memoria, immaginazione, sogno, amore. Ogni regola sembra sovvertita mentre, fra entusiasmi e paure, si apre un percorso che è diretto verso il passato, composto da ricordi familiari e personali, verso il presente miracoloso in cui nonna e nipote sono riunite come per magia, e verso il futuro, tutto da scrivere, di Arianna.

Autore: Matteo Nucci

Matteo Nucci Editore: HarperCollins Italia

Collana: —

Genere: Fantasy

Sono difficili le cose belle è disponibile per l’acquisto online

Quando accadrà dillo alle api

Uscita: 30 agosto 2022

1779. Claire e Jamie sono finalmente riusciti a ritrovarsi e ora vivono con la figlia Brianna, suo marito Roger e i loro bambini a Fraser’s Ridge. Avere tutta la famiglia riunita è un sogno che i Fraser avevano sempre ritenuto irrealizzabile. Ma in North Carolina si sentono risuonare i tamburi di guerra. Le tensioni sono sempre più feroci; Jamie sa che tra i suoi coloni ci sono divisioni, ed è solo questione di tempo prima che la loro serenità ne venga intaccata. Anche Brianna e Roger hanno di che preoccuparsi: la loro fuga dal Ventesimo secolo potrebbe non essere stata senza conseguenze, e non sono certi di avere compiuto la scelta giusta per la loro famiglia… Non molto lontano, il giovane William Ransom sta ancora facendo i conti con la scoperta della vera identità di suo padre – e, di conseguenza, anche della sua. E lo stesso Lord John Grey deve affrontare riconciliazioni e pericoli… per il figlio e per se stesso. Nel frattempo, le colonie del Sud si infiammano e la Rivoluzione si avvicina a Fraser’s Ridge. E Claire non può fare a meno di chiedersi quanto del sangue che sarà versato apparterrà a coloro che ama…

Autore: Diana Gabaldon

Diana Gabaldon Editore: Mondadori

Collana: Oscar Fantastica

Genere: ambientazione storica

Quando accadrà dillo alle api è disponibile per l’acquisto online

Uomini di cavalli

Uscita: 30 agosto 2022

Lucio ha diciannove anni ed è quello che, nell’ambito dell’equitazione, si chiama cavaliere. Nel suo orizzonte ci sono solo cavalli. Poi ci sono i cavalieri che hanno fatto storia, e c’è l’amico, Ferro, con cui dividere il sogno di vincere. A fronte di tanta ambizione, il padre di Lucio è un intralcio. Intorno il mondo preme: sotto il vigile occhio di istruttori e commercianti di cavalli, si muovono ricchi investitori e le loro figlie. Tutto sembra a portata di mano, anche il sesso, e di ragazze si fa sin troppo facile conquista. Per Lucio e Ferro l’agonismo accende sogni di gloria e l’ansia sempre più forte di emanciparsi dalla famiglia e dalla grevità della provincia. Basta tuttavia pochissimo per precipitare nei giochi di sopraffazione e compromesso di un ambiente spietato, in cui le molestie sulle allieve sono all’ordine del giorno e la violenza sugli animali, se pur amati, è talvolta necessaria per andare avanti, o addirittura per salvarli dal macello. Gli equilibri si spaccano e Lucio, rotti i ponti con il padre e l’amico di sempre, si trasferisce in Svizzera per tentare il tutto per tutto, anche l’amore. La lontananza si potrà mai accorciare? Bastano i primi successi a dare fondamento alle sue aspirazioni? Di fronte al futuro, la giovinezza sembra perdere fiato. È questa una formidabile storia che mette al centro gli “uomini di cavalli”, un mondo che poco si conosce ma che qui, proprio grazie alla sua specificità, diventa metafora della lotta per la vita, e fa sentire nella bellezza ferita di un cavallo la smorfia del destino.

Autore: Pietro Santetti

Pietro Santetti Editore: Mondadori

Collana: Scrittori italiani e stranieri

Genere: narrativa moderna e contemporanea

Uomini di cavalli è disponibile per l’acquisto online

Sarti Antonio e l’amico americano

Uscita: 30 agosto 2022

Nel consueto, insostituibile scenario della città di Bologna, uno studente americano, che vive in un appartamento tutto suo in un palazzo signorile con giardino interno, e che possiede una valigia piena di dollari, cade dalla finestra del terzo piano, completamente nudo. Raimondi Cesare, ispettore capo, liquida il caso come un suicidio, e a Sarti Antonio, sergente, non resta che stendere il verbale. Ma quando Ugo Poli, l’archivista, legge il rapporto, scoppia a ridere, e Sarti Antonio si fa investire dai dubbi e dai rimorsi, gli stessi che gli procurano i suoi frequenti attacchi di colite. Insomma, non può evitare di riprendere le indagini, e al di là di ogni aspettativa queste lo trascinano in uno scandalo di proporzioni internazionali, che coinvolge personaggi molto in alto. Troppo, per non avere le vertigini. Apparso nel 1983 e mai più ripubblicato, torna un romanzo di culto introvabile da tempo, in un’edizione rivista dall’autore, che contiene anche una sua prefazione.

Autore: Loriano Macchiavelli

Loriano Macchiavelli Editore: Einaudi

Collana: Einaudi. Stile Libero

Genere: Giallo

Sarti Antonio e l’amico americano è disponibile per l’acquisto online

The Invisible. Ciò che non vedi ti può uccidere

Uscita: 30 agosto 2022

Quando l’alto dirigente di una compagnia mineraria svedese viene rapito e poi assassinato, le indagini vengono subito affidate al commissario Carl Edson e alla sua squadra. Il rapimento è stata un’azione delle frange più estremiste dei movimenti ecologisti, molto attivi in tutta la Svezia. Nella stessa casa in cui era reclusa la vittima, la polizia trova una sorpresa: chiusa in un armadio, viva, c’è una giovane donna non vedente di nome Edith Ekholm. Sembra terrorizzata ed è ricoperta di sangue. In quanto unica testimone, Edith diventa subito il soggetto intorno al quale ruota l’intera indagine. Ma quando la fragile Edith scappa improvvisamente dall’alloggio protetto predisposto per lei dalla polizia, una versione molto diversa dei fatti a poco a poco viene a galla. Dunque chi è veramente Edith Ekholm? Cosa è accaduto davvero nella casa dov’è stata ritrovata? E chi ha ideato il rapimento?

Autore: Bo Svernström

Bo Svernström Editore: Longanesi

Collana: La Gaja Scienza

Genere: Thriller

The Invisible. Ciò che non vedi ti può uccidere è disponibile per l’acquisto online

Il quinto evangelio

Uscita: 31 agosto 2022

1945, Colonia. Nella canonica di una chiesa bombardata Peter Bergin, giovane ufficiale americano, trova alcuni documenti che gli rivelano la possibile esistenza di un quinto vangelo. Questa scoperta segnerà la sua vita, spingendolo a votarsi completamente alla ricerca di questo scritto. La raccolta dei materiali – lettere, versi, racconti, frammenti, leggende, biografie e autobiografie di credenti, non credenti, mistici, eretici, santi, ribelli – disegna una vicenda complessa che non è solo la ricerca di uno studioso ma una vera e propria avventura umana. Mario Pomilio costruisce un’architettura narrativa capace di confondere realtà e finzione, lasciando al lettore il piacere di avventurarsi in una fitta trama di contrasti, illusioni e letture poco ortodosse, in una sorprendente varietà di invenzioni e piani di scrittura. Pubblicato per la prima volta nel 1975, Il quinto evangelio è un’opera di sorprendente unicità.

Autore: Mario Pomilio

Mario Pomilio Editore: Bompiani

Collana: Classici contemporanei Bompiani

Genere: ambientazione religiosa e spiriturale

Il quinto evangelio è disponibile per l’acquisto online

Ex figlio

Uscita: 31 agosto 2022

Franzisk è un sedicenne che abita a Minsk in casa della nonna, il padre lo ha abbandonato quando era piccolissimo e la madre è una presenza altalenante e marginale nella sua vita. La nonna, che fa la traduttrice, vuole che si diplomi in violoncello all’Accademia di Musica, così da entrare nell’ambita Orchestra del presidente. Il nipote, però, per quanto sia una mente brillante, non ha molta voglia di studiare, preferisce giocare con gli amici e incontrare la fidanzatina Nastja, e proprio un pomeriggio, mentre l’attende all’uscita dalla metro per andare a un concerto rock, viene travolto dalla folla che come impazzita cerca riparo da un improvviso temporale nel sottopassaggio, schiacciando le persone che si trovavano all’interno. Franzisk scampa miracolosamente alla morte, ma resterà in coma per dieci anni fino a un miracoloso risveglio… Come esplicitato nell’introduzione dall’autore, “questo libro è un tentativo di analizzare perché un giorno il mio Paese è caduto in un sonno letargico da cui a quanto pare non ha intenzione di destarsi. Questo libro è (almeno spero) una spiegazione del perché la Bielorussia nel 2020 non ha avuto più intenzione di dormire e si è svegliata dal suo coma. Questo libro è un tentativo di capire perché siamo diventati ex figli e figlie della nostra patria, ed ex figlie e figlie dei nostri genitori. Questo libro è di fondo un’enciclopedia di cause, un dizionario di motivi per cui i bielorussi lasciano le proprie case”. Un libro che è oggetto di censura in patria, escluso dalle biblioteche e acquistabile solo sottobanco.

Autore: Sasa Filipenko

Sasa Filipenko Editore: E/O

Collana: —

Genere: ambientazione storica

Ex figlio è disponibile per l’acquisto online