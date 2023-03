Quali sono i libri e gli Ebook in uscita ad Aprile 2023 da tenere sotto controllo e portare nelle proprie librerie ed Ebook Reader? Con Aprile ha inizio la vera primavera e si iniziano a organizzare le prime uscite all’aria aperta e i primi viaggi. Allora cosa c’è di meglio di rilassarsi con una bella lettura per prendere una pausa dal lavoro o dallo studio o per coprire il tempo di un lungo volo? Ecco quindi, i libri e gli Ebook che usciranno ad Aprile 2023 o che sono già usciti che vi consigliamo di leggere o regalare ad amici e parenti.

I libri da leggere: le uscite di Aprile 2023

Come agnelli in mezzo ai lupi

Uscita: 3 aprile 2023

Roma, 3 novembre. Quando il commissario Marani entra nella Casa della Meridiana a Villa Borghese, si trova davanti una scena agghiacciante: il cadavere di un uomo giace incastrato all’interno di un’anfora e sulla fronte gli sono stati incisi tre simboli. La sensazione che quello sia l’inizio di un incubo diventa certezza quando all’Unità Anti Crimini Violenti arriva uno strano messaggio: un individuo che si fa chiamare Nemesis preannuncia un nuovo omicidio. Un edonista, il peggiore fra i serial killer. Richard Dale, il criminologo già protagonista delle vicende de La stanza delle illusioni, chiamato a indagare sul caso dall’amico commissario, dovrà districarsi nei meandri di un’indagine sempre più labirintica, fra messaggi criptati e immagini enigmatiche, in cui le certezze diverranno via via dubbi e alla fine della quale dovrà rispondere a una domanda all’apparenza senza risposta: dietro quegli omicidi c’è semplicemente un pazzo o si nasconde l’inganno di una mente geniale? È ciò che Dale dovrà scoprire, ingaggiando una sfida intellettuale con un acuto assassino, per risolvere una vicenda che evolverà in un incubo a occhi aperti.

Autore: Diego Pitea

Diego Pitea Editore: Altrevoci Edizioni

Collana: AltreOmbre

Genere: Thriller

Come agnelli in mezzo ai lupi è disponibile per l’acquisto online

Una brava ragazza è una ragazza morta

Uscita: 4 aprile 2023

Sono passati pochi mesi da quando Pip Fitz-Amobi ha risolto il suo ultimo caso, che ancora le toglie il sonno, ed ecco che si ritrova costretta a indagare di nuovo. Uno stalker le manda continuamente messaggi di velata minaccia, ma ancora una volta la polizia non dà peso alle sue segnalazioni e sceglie di non intervenire. Più che mai Pip sente di non poter contare sulla loro protezione ma è assolutamente determinata a trovare il suo personale nemico. Indagando come ha imparato a fare, non ci mette molto a scoprire delle analogie tra il suo stalker e un serial killer locale responsabile di ben cinque omicidi alcuni anni prima. Stavolta è la sua vita a essere in pericolo, e per salvarsi Pip dovrà lottare come non ha mai fatto prima, scegliendo di percorrere una strada che non avrebbe mai creduto possibile…

Autore: Holly Jackson

Holly Jackson Editore: Rizzoli

Collana: —

Genere: Young Adult

Una brava ragazza è una ragazza morta è disponibile per l’acquisto online

Deviant. Eclissi di Marte (Vol. 1)

Uscita: 4 aprile 2023

E se scoprissi che nessuna legge governa l’attrazione? Quando la tua vita è costellata di sogni infranti e scelte discutibili, non puoi permetterti di avere paura. E nessuno lo sa meglio di Venus, che, accantonata l’idea di diventare ballerina professionista, si è ritrovata a condurre un’esistenza ai margini e a lavorare come spogliarellista da Annabel, un lussuoso locale londinese dove il vizio e il denaro la fanno da padroni. Ed è proprio lì che incontra un affascinante sconosciuto, da cui si sente sedotta all’istante e in modo viscerale. Si tratta di Mavor Axford, il lupo dell’Old Bailey, l’avvocato più brillante della città, noto per difendere ricchi e potenti, e soprattutto per non perdere mai una causa. Quando, per un caso sfortunato, Venus si rivela essere la testimone chiave in un processo contro uno dei suoi maggiori clienti, Mavor si dichiara determinato a distruggerla, a prescindere dal fuoco della passione che arde tra loro. Così, sullo sfondo di una Londra cupa e peccaminosa, Venus e Mavor diventano pedine in un gioco di seduzione pericoloso e proibito. Chi dei due ne uscirà vincitore?

Autore: Ellie B. Luin

Ellie B. Luin Editore: Sperling & Kupfer

Collana: Pandora

Genere: Horror

Deviant. Eclissi di Marte (Vol. 1) è disponibile per l’acquisto online

Si accettano colpevoli. La prima indagine, controvoglia, di Fortunato Terracotta

Uscita: 4 aprile 2023

Fortunato Terracotta ha 35 anni, vive ancora con i genitori nel centro di Napoli, odia gli imprevisti, il disordine e il contatto fisico, e adora le certezze di una vita scandita da abitudini cesellate dal tempo: il caffè d’orzo la mattina, la camicia abbottonata fino all’asola più alta, l’odore della grafite nella cartoleria di famiglia che gestisce con passione, tra quaderni e agende disposti in modo simmetrico e in ordine cromatico. Ma il giorno del suo compleanno, una serie di eventi inimmaginabili persino per un tipo ansioso come lui si abbatte sulla sua routine quotidiana. Fortunato perde tutto, casa, cartoleria e abitudini. Gli rimane solo la paura con cui dovrà affrontare la nuova vita che lo aspetta a Baianova, un piccolo paese in provincia di Napoli, dove da un giorno all’altro è costretto a trasferirsi. Lì, mentre prova disperatamente a farsi i fatti suoi e a riacquistare il controllo della sua vita, si imbatte in una stravagante comunità, nella delinquenza del rione, in un sentimento che tanto assomiglia all’amore e infine in un cadavere. Detective a sua insaputa, geniale suo malgrado, scopre però indizi curiosi e collegamenti inattesi che lo trascinano sulle tracce dell’assassino.

Autore: Francesco Arienzo

Francesco Arienzo Editore: Mondadori Electa

Collana: —

Genere: Giallo

Si accettano colpevoli. La prima indagine, controvoglia, di Fortunato Terracotta è disponibile per l’acquisto online

Prima trilogia. The Dresden files

Uscita: 4 aprile 2023

Chicago, una città popolata di vampiri, licantropi e demoni. È il mondo di Harry Blackstone Copperfield Dresden, l’unico investigatore dotato di poteri magici.

Autore: Jim Butcher

Jim Butcher Editore: Mondadori

Collana: Oscar draghi

Genere: Antologia

Prima trilogia. The Dresden files è disponibile per l’acquisto online

La bellezza degli dei

Uscita: 4 aprile 2023

Nell’Olimpo, o hai il potere di comandare o devi sottometterti a chi è più forte di te. Achille Kallis è nato senza niente, ma ha giurato a sé stesso di farsi strada all’interno della cerchia più potente della città. L’occasione gli si presenta quando Zeus, fratello della principessa Elena, indice un torneo per trovare il nuovo Ares a cui lei andrà in sposa. Achille si candida insieme a Patroclo, deciso a restare al fianco dell’amato il più a lungo possibile. Ma Elena ha altri piani: contro ogni aspettativa, si iscrive al torneo insieme agli altri pretendenti, per vincere lei stessa la propria mano e regnare da sola. La concorrenza è agguerrita: tra gli outsider dell’Olimpo – il Minotauro, Teseo e la guerriera Atalanta – c’è anche Paride, il suo ex violento. Ma, forse, i più pericolosi potrebbero rivelarsi gli uomini da cui non può fare a meno di essere attratta: Achille e Patroclo.

Autore: Katee Robert

Katee Robert Editore: Newton Compton Editori

Collana: Anagramma

Genere: Rosa

La bellezza degli dei è disponibile per l’acquisto online

Di cenere e ombra. La saga dei discendenti

Uscita: 4 aprile 2023

Mys ha vent’anni e uno strano segno sul polso, di cui non ricorda nulla. È un’abile ladra ma, nei bassifondi di Eidinn, corrotta capitale di Calydon, bisogna lottare ogni giorno per sopravvivere. Ed è ancora più dura quando si è una degli ashling, persone dalle abilità soprannaturali che da secoli sono cacciate e uccise per la loro magia, venduta poi al mercato nero a chi offre di più tra i potenti e facoltosi. Cioè ai nobili appartenenti alle dieci famiglie dei Discendenti, a coloro che dominano Calydon dall’alto dell’inespugnabile Palazzo del Consiglio e della loro ricchezza. Ma Mys non è soltanto un’anima in pena sperduta in mezzo alla massa che cerca di sopravvivere, e quando i suoi poteri attirano su di lei le attenzioni di un famigerato capo criminale, l’unica possibilità di salvezza sembra essere una insolita alleanza con Liam, un damerino che cerca di sfuggire ai suoi demoni combattendo negli incontri clandestini di lotta. È una vita dura, di fughe, sospetti e tradimenti: tutti contro tutti, ma tra i due c’è qualcosa che va oltre quella realtà tanto ostile, qualcosa che risale a un remoto passato e li proietta, forse, in un futuro tutto da scrivere.

Autore: Valentina Pinzuti

Valentina Pinzuti Editore: TEA

Collana: Narrativa TEA

Genere: Fantasy

Di cenere e ombra. La saga dei discendenti è disponibile per l’acquisto online

Poster girl

Uscita: 4 aprile 2023

Sonya Kantor conosce molto bene questo motto, visto che ha ispirato, meglio condizionato, gran parte della sua vita. In realtà queste parole hanno condizionato la vita di tutti gli abitanti della megalopoli di Seattle-Portland-Vancouver. Per anni, infatti, hanno dovuto adattarsi a un codice morale molto rigido e a una costante sorveglianza da parte della Delegazione, resa possibile da una sofisticata tecnologia. Poi la rivolta ha cambiato tutto. La Delegazione è stata rovesciata e sostituita da un nuovo governo. Tutti coloro che avevano avuto un ruolo nel regime precedente sono stati rinchiusi insieme alle proprie famiglie nell’Apertura, una vera e propria prigione alla periferia della città. Gli altri, finalmente liberi, hanno potuto proseguire con le loro esistenze. Sonya, figlia di uno dei membri di spicco della Delegazione e diventata famosa per essere stata, da adolescente, il volto dei manifesti propagandistici affissi per tutta la città, è imprigionata da anni nell’Apertura. Un giorno, un vecchio nemico si presenta da lei con una proposta: se troverà Grace Ward, sottratta alla famiglia dalla Delegazione quando era ancora una bambina, sarà libera. Per portare a termine la missione Sonya sarà obbligata a muoversi in un mondo che non riconosce, di cui ignora i meccanismi, estraneo (ed estremamente corrotto). E, soprattutto, a scavare a fondo nel passato, compreso quello della propria famiglia, anche più di quanto vorrebbe, portando alla luce verità dolorose e difficili da accettare.

Autore: Veronica Roth

Veronica Roth Editore: Mondadori

Collana: Fantastica

Genere: Young Adult

Poster girl è disponibile per l’acquisto online

Il club delle fate dei libri

Uscita: 4 aprile 2023

Victor Iordanescu non è certo un lettore forte. Mai si sarebbe sognato di frequentare abitualmente una libreria, se non fosse stato per un incontro. Giovane compositore di talento, si guadagna da vivere come fattorino. Perché, oggigiorno, chi è disposto a dare lavoro a un musicista in erba, per di più immigrato? Durante i suoi giri di consegne, Victor si diverte a studiare le abitudini delle persone. Di una è particolarmente curioso, una misteriosa donna che si fa recapitare spesso dei libri. Il giorno in cui le porta un pacchetto di una nota marca di lingerie, la sua immaginazione vola. Ma come conoscerla se lei non è mai a casa? Forse proprio attraverso quei libri che sembra tanto apprezzare. Così Victor varca la soglia di una piccola libreria indipendente, La fata dei libri, dove la proprietaria gli consiglia un titolo per rompere il ghiaccio. È il primo passo in un mondo pieno di sorprese. Di libro in libro, spaziando dai classici ai bestseller più recenti, conosce un ragazzino un po’ saputello e fin troppo intraprendente, un cane di nome Venerdì, una dodicenne chiacchierona che inventa storie fantastiche e un club di lettura molto attivo. E mentre il suo furgone si popola, Victor scopre che la letteratura può divertire, intrattenere, provocare e, soprattutto, unire. Perché ogni libro è solo l’inizio di tante altre storie. Esiste un libro per tutti, anche per chi non lo sa.

Autore: Thomas Montasser

Thomas Montasser Editore: Feltrinelli

Collana: I Narratori

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Il club delle fate dei libri è disponibile per l’acquisto online

Sei il talento di domani (ma domani è domenica)

Uscita: 6 aprile 2023

Quando la vita sembra intrisa solo di negatività, l’ironia viene in soccorso e ogni occasione può essere ribaltata. Così, pulire una semplice persiana diventa un momento di riflessione personale, cercare casa in affitto è come farsi strada in una giungla cittadina e la fine di una lunga relazione si trasforma nella presa di coscienza di cosa evitare tra partner. Portavoce di un’intera generazione, questa è una raccolta di innumerevoli stratagemmi per riuscire a stare a galla nella vita di tutti i giorni. Sarà sufficiente l’introduzione della figura di un giudice universale che sancisce la fine dei conflitti, decretando il vincitore in maniera insindacabile? E se da come si recensisce un articolo comprato online si può capire molto sulla psicologia della persona, allora chiunque può essere un killer. Anche quel vicino di casa rumoroso.

Autore: Davide Fernando Bairati

Davide Fernando Bairati Editore: bookabook

Collana: —

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Sei il talento di domani (ma domani è domenica) è disponibile per l’acquisto online

Jade legacy. La saga delle Ossa Verdi. Vol. 3

Uscita: 11 aprile 2023

La magica giada, la misteriosa sostanza un tempo prerogativa dei guerrieri Ossa Verdi di Kekon, è ora nota in tutto il mondo. Governi, boss criminali e mercenari vogliono avere accesso ai poteri che conferisce – ma anche atleti, registi cinematografici, medici. La lotta per il controllo della giada si fa così ancora più feroce, e cambierà per sempre i destini della famiglia Kaul e dei guerrieri Ossa Verdi. Sconfitti dalla guerra e da un tragico destino, i Kaul si dibattono tra rancori e antiche ferite mentre i loro avversari diventano ogni giorno più potenti e il paese è lacerato dalle lotte tra fazioni e dalle interferenze straniere. Il clan deve imparare a distinguere gli amici dai nemici, mettere da parte cruente rivalità e compiere terribili sacrifici… Ma anche gli indissolubili legami di sangue e lealtà potrebbero non essere sufficienti a garantire la sopravvivenza dei clan Ossa Verdi e della nazione che hanno giurato di proteggere.

Autore: Fonda Lee

Fonda Lee Editore: Mondadori

Collana: Oscar Fantastica

Genere: Fantasy

Jade legacy. La saga delle Ossa Verdi. Vol. 3 è disponibile per l’acquisto online

La scomparsa delle farfalle

Uscita: 11 aprile 2023

Tra conflitti e occasioni di meraviglia, tra realtà quotidiana e rivelazioni, quattro ragazzi intrecciano le loro vite con tutta l’energia della giovinezza. Un ritratto commovente di quella stagione dell’anima che più d’ogni altra si imprime in ciascuno di noi e sceglie il nostro destino. Anna, Andrea, Cora e Valerio sono compagni di scuola. Assieme studiano, si divertono, sperperano con allegria le giornate. Il perno di queste esistenze – ancora brevi e già segnate da perdite e ferite – è il negozio di un anziano rigattiere nei vicoli di Torino, un luogo che diventa una specie di base, talvolta di rifugio. Il tempo, però, non regge la richiesta di perfezione, di assoluto, che l’adolescenza pretende. Il desiderio si insinua nel gruppo e lo logora. Andrea, che rispetto agli altri percepisce ogni cosa con intensità maggiore, a poco a poco si isola: a fargli mancare il fiato sono tanto la bellezza impetuosa del presente, quanto il senso di minaccia che arriva dal futuro. Ma nel momento in cui si troverà in pericolo i suoi amici, quegli amici unici che solo una certa età ti regala, saranno di nuovo con lui.

Autore: Fabio Geda

Fabio Geda Editore: Einaudi

Collana: Einaudi. Stile libero big

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

La scomparsa delle farfalle è disponibile per l’acquisto online

La forma del ghiaccio

Uscita: 11 aprile 2023

Qualche anno fa, la notizia apparsa sui giornali aveva acceso la fantasia di Guido: il ritrovamento tra i ghiacci dei resti mummificati di un uomo, identificato poi come un ricco industriale di Torino scomparso più di cinquant’anni prima… durante un safari in Africa. In Valle Cervo tutti conoscevano Aldo Lorenzo Ferrero e la sua famiglia, proprietaria di una splendida villa che si favoleggiava ospitasse reperti unici, tra cui un autentico sarcofago egizio e un leone impagliato. Guido era cresciuto in mezzo a quelle leggende, e la sua innata curiosità non può che trasformarsi in ossessione adesso che, casualmente, si ritrova fra le mani un magnifico orologio, quasi sicuramente appartenuto a quell’uomo stravagante la cui morte è tuttora avvolta nel mistero. Da onesto valligiano, Guido va a Torino per restituirlo alla figlia del defunto, Leila, un’educatissima e affabile anziana signora, esperta di piante da appartamento, decisissima a non volere indietro il prezioso oggetto e a congedare al più presto quel giardiniere di provincia. Il modo migliore per alimentare l’ossessione di Guido che, nonostante le proteste dell’amico Osvaldo, per proseguire le sue indagini decide di fare qualcosa che ha sempre odiato fare: lasciare per qualche giorno la sua casa in Valle e mettersi in viaggio. La destinazione è la provincia di Pisa, dove negli anni ’30 sorgevano gli studi di Pisorno, fiore all’occhiello dell’industria cinematografica fascista. E lì, Guido comincerà a ricostruire la storia di un amore sbagliato, di una fuga segreta, di uno scandalo, forse di un omicidio…

Autore: Linda Tugnoli

Linda Tugnoli Editore: Nord

Collana: Narrativa Nord

Genere: Giallo

La forma del ghiaccio è disponibile per l’acquisto online

Le ali delle farfalle sono fragili

Uscita: 12 aprile 2023

Andrea Lombardi è l’anestesista più esperto dell’ospedale: ha sangue freddo, esperienza e quella disillusione che gli anni portano con sé. Crede che nulla possa più emozionarlo. Fino al giorno in cui lo chiamano d’urgenza in Pronto Soccorso per soccorrere una donna dal volto tumefatto e il corpo straziato. Si chiama Marzia, e il poliziotto che l’ha portata lì dice solo quattro parole: “È stato il marito”. Andrea e i suoi colleghi la curano con pazienza, Marzia si salva e suo marito viene arrestato: ma per i perversi meccanismi della giustizia prima o poi uscirà di prigione e sicuramente tornerà a cercarla. Questa donna fragile, colpita al cuore perché ha creduto troppo nell’amore, apre una crepa nell’animo di Andrea: ora tocca a lui proteggerla. A qualsiasi costo.

Autore: Marco Venturino

Marco Venturino Editore: Giunti Editore

Collana: Scrittori Giunti

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Le ali delle farfalle sono fragili è disponibile per l’acquisto online

Sopravvivi alla notte

Uscita: 14 aprile 2023

Novembre 1991. I Nirvana risuonano nel mangiacassette, George H.W. Bush è alla Casa Bianca e la studentessa fissata con il cinema Charlie Jordan è in macchina con un uomo che potrebbe essere un serial killer. Josh Baxter, l’uomo al volante, è praticamente uno sconosciuto per Charlie. Si sono incontrati alla bacheca del campus per condividere il lungo viaggio verso l’Ohio. Entrambi hanno buone ragioni per voler andarsene. Per Charlie, è il senso di colpa e il dolore per lo scioccante omicidio della sua migliore amica, che è diventata la terza vittima dell’uomo conosciuto come il Killer del Campus. Per Josh, il motivo è aiutare a curare il padre malato, o almeno così dice. Più tempo passa seduta sul sedile del passeggero, più Charlie si accorge che Josh ha qualcosa di sospetto, dai buchi nella sua storia sul padre al fatto che non vuole che lei curiosi nel bagagliaio. Mentre viaggiano su un’autostrada vuota e tortuosa nel cuore della notte, una Charlie sempre più ansiosa comincia a temere di essere finita in auto con il Killer del Campus. Josh è davvero pericoloso? O il nervosismo e la diffidenza di Charlie sono solo frutto della sua immaginazione alimentata dai film? Una cosa è certa: Charlie non ha né un posto in cui fuggire né un modo per chiamare aiuto. Intrappolata in un terrificante gioco del gatto e del topo, che si svolge su strade nere come la pece e in parcheggi illuminati al neon, Charlie sa che l’unico modo per vincere è sopravvivere alla notte.

Autore: Riley Sager

Riley Sager Editore: Time Crime

Collana: Narrativa

Genere: Thriller

Sopravvivi alla notte è disponibile per l’acquisto online

Jake Livingston e la vendetta del fantasma

Uscita: 14 aprile 2023

Il sedicenne Jake Livingston vede gli spiriti dei defunti dappertutto, ma non sa se sia peggio essere un medium costretto a osservare i morti rivivere ripetutamente i loro ultimi momenti oppure essere vittima di un insegnante razzista, in quanto uno dei pochi studenti neri della St. Clair Prep. In entrambi i casi, si sente come prigioniero di incubi dai quali vorrebbe soltanto svegliarsi. Ma le cose a St. Clair iniziano a migliorare con l’arrivo di un altro studente nero, l’affascinante Allister, e per la prima volta per Jake si prospetta la possibilità di una storia d’amore. Purtroppo, la vita da medium sta peggiorando. Sebbene la maggior parte dei fantasmi sia innocua e Jake sia sempre felice di aiutarli a passare oltre, Sawyer Doon vuole molto di più da Jake. In vita, Sawyer era un adolescente problematico che ha sparato e ucciso sei ragazzi in un liceo locale prima di togliersi la vita. Ora è un fantasma potente e vendicativo, e ha dei piani per questa sua nuova vita dopo la morte, piani che includono Jake. Improvvisamente, tutto ciò che Jake sa del mondo dei morti finisce alle ortiche/va a farsi benedire, mentre Sawyer inizia a perseguitarlo. Il liceo si trasforma presto in una lotta per la sopravvivenza che Jake non è sicuro di poter vincere.

Autore: Riley Sager

Riley Sager Editore: Time Crime

Collana: Narrativa

Genere: Thriller

Sopravvivi alla notte è disponibile per l’acquisto online

Figli del Nuovo Mondo

Uscita: 14 aprile 2023

Figli del Nuovo Mondo si confronta con il nostro disagio nel mondo moderno e con il modo in cui la nostra crescente dipendenza dalle nuove tecnologie ha cambiato la struttura della nostra società. Alexander Weinstein è una voce visionaria e singolare della narrativa fantascientifica per tutti noi che siamo affascinati e terrorizzati da ciò che potremmo trovare all’orizzonte.

Autore: Alexander Weinstein

Alexander Weinstein Editore: Fanucci

Collana: Narrativa

Genere: Fantascienza

Figli del Nuovo Mondo è disponibile per l’acquisto online

Città di sogni

Uscita: 18 aprile 2023

Dopo essere scampato alla sanguinosa guerra che ha devastato il New England, Danny Ryan è in fuga. I mafiosi, i poliziotti e anche l’FBI lo vogliono morto o in prigione. È partito insieme al figlio, all’anziano padre e ai pochi fedeli rimasti della sua banda ed è arrivato fino in California. Qui vorrebbe solo una vita pacifica, ma i federali lo beccano e lo costringono a far loro un favore che potrebbe renderlo ricco. Oppure ucciderlo. Intanto a Hollywood stanno girando un film ispirato alla faida che ha rovinato la sua vita e Danny decide di rientrare in affari, costruendo un nuovo impero criminale. Quello che non ha previsto è l’incontro con un’attrice bellissima, ma con un passato oscuro. Una donna di cui si innamora perdutamente. E mentre i loro mondi collidono in un’esplosione che potrebbe annientare entrambi, Danny Ryan combatte per la vita nella città dove di solito nascono i sogni. Dalle spiagge del Rhode Island fino ai deserti californiani dove i cadaveri spariscono facilmente, dai corridoi del potere di Washington in cui prosperano i veri criminali fino ai mitici studios di Hollywood dove circolano i soldi veri, Città di sogni è una saga indimenticabile che parla di amore, famiglia, vendetta, sopravvivenza e di feroce realtà.

Autore: Don Winslow

Don Winslow Editore: HarperCollins Italia

Collana: —

Genere: Thriller

Città di sogni è disponibile per l’acquisto online

Beach Read. Romanzo d’estate

Uscita: 18 aprile 2023

Augustus Everett è un autore amato dalla più intransigente critica letteraria. January Andrews invece scrive deliziose commedie romantiche che scalano regolarmente le classifiche. Lui è uno scrittore serio, ma non riesce a parlare di sentimenti. Lei è una sostenitrice dell’amore per sempre e del lieto fine. Non hanno niente in comune. A parte che per i prossimi tre mesi saranno vicini di casa. January ha infatti deciso di rifugiarsi nel cottage del padre sul lago Michigan e pensa di trascorrere l’estate raccogliendo le idee e scrivendo un romanzo pieno della felicità che non sa più immaginare: ha da poco scoperto un segreto sui suoi genitori e non crede più nell’amore. Nella veranda accanto alla sua c’è però un vicino di casa inaspettato: Augustus Everett, suo ex compagno di college e soprattutto autore di fama. Anche lui colpito da un paralizzante blocco dello scrittore. Da sempre i due non si sopportano, ma decidono di lanciarsi una sfida per cercare di darsi una mano, o più probabilmente di punzecchiarsi. Si scambieranno il romanzo. E così Augustus dovrà dimostrare di saper scrivere anche un lieto fine e January di sapersi cimentare nella scrittura del Grande Romanzo Americano. E questa scommessa cambierà inevitabilmente tutti i finali…

Autore: Emily Henry

Emily Henry Editore: HarperCollins Italia

Collana: —

Genere: Rosa

Beach Read. Romanzo d’estate è disponibile per l’acquisto online

Ogni volta che ritorni. The Ravenhood

Uscita: 18 aprile 2023

L’estate a Triple Falls è finita, e per Cecelia Horner quella che doveva essere solo una breve parentesi prima di riprendere in mano il suo destino si è rivelato il periodo più eccitante della sua vita. In pochi mesi ha imparato che nelle questioni di cuore le regole non esistono e non sempre è obbligatorio scegliere. Accantonato ogni senso di colpa, si è tuffata in un triangolo amoroso con Sean e il suo amico Dominic, che ha liberato le sue fantasie ed esaudito i desideri più inconfessabili, anche quelli che non sapeva di avere. E adesso che Cecelia ha scoperto che i due ragazzi appartengono a una confraternita legata da un piano criminale segreto, la posta in gioco diventa ancora più rischiosa ed eccitante. Al terzetto, infatti, si aggiunge un altro uomo: il Francese, lo chiamano, ed è il capo di questa congrega che agisce nell’ombra. Tenebroso, autoritario e manipolatore, il Francese non la vuole vicino ai suoi confratelli. Cecelia avrebbe tutte le ragioni per odiarlo; ma tra l’odio e l’amore il confine è sottile, e la tentazione di oltrepassarlo sempre più forte.

Autore: Kate Stewart

Kate Stewart Editore: Rizzoli

Collana: —

Genere: Rosa

Ogni volta che ritorni. The Ravenhood è disponibile per l’acquisto online

Detransition, baby

Uscita: 18 aprile 2023

Reese ha tutto, o quasi: l’amore di Amy, un appartamento a New York, un lavoro che non le fa troppo schifo. Insomma, la quotidianità borghese che le donne trans delle generazioni precedenti alla sua potevano solo sognare. Le manca solo un figlio. Ma quando Amy decide di tornare a essere Ames, sperando che la vita da uomo sia più facile, Reese si ritrova a sfuggire la solitudine nell’unico modo che conosce: andando a letto con un uomo sposato dopo l’altro. Neanche Ames è felice: pensava che la detransizione gli avrebbe reso la vita più semplice, e invece ha perso Reese, la sua unica famiglia. E quando Katrina, il suo capo, la sua amante, gli rivela di aspettare un figlio da lui, ma di non essere sicura di volerlo, Ames inizia a chiedersi se la strada per la felicità possa prendere una direzione inaspettata: e se tutti e tre – Ames, Reese e Katrina –formassero una nuova famiglia molto poco convenzionale e crescessero il bambino insieme?

Autore: Peters Torrey

Peters Torrey Editore: Mondadori

Collana: Oscar Fantastica

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Detransition, baby è disponibile per l’acquisto online

Corpi celesti. Dance of bulls. Vol. 2

Uscita: 26 aprile 2023

Hyade è un giocatore di basket sempre sotto i riflettori. Chloe ama nascondersi dietro la sua macchina fotografica. il capitolo finale di una storia d ‘amore unica che fa commuovere ed emozionare. « Non credo nel destino, ma credo in noi. » Dopo le ultime rivelazioni, Chloe è assolutamente convinta che lei e Hyade siano due pianeti lontani, entrati in collisione solo un attimo, e destinati ad allontanarsi per sempre. La passione e l’attrazione non bastano a farle dimenticare che Hyade è un giocatore di basket di fama mondiale, costantemente sotto quei riflettori che lei detesta, abituata com’è a vivere nascosta dietro l’obbiettivo della sua macchina fotografica. Ma Hyade non è un uomo che sa accettare la sconfitta, in campo come nella vita, ed è disposto a tutto pur di conquistare il cuore di Chloe, anche ad aprirsi davvero con qualcuno. Tuttavia, quando l’amore è sul punto di trionfare, il fato beffardo ha in serbo un ultimo tiro mancino, che mette i due alla prova in un modo che mai avrebbero immaginato. Il sentimento che unisce Hyade e Chloe sarà davvero in grado di sopravvivere a qualunque ostacolo?

Autore: Ribes Halley

Ribes Halley Editore: Sperling & Kupfer

Collana: Pandora

Genere: Rosa

Corpi celesti. Dance of bulls. Vol. 2 è disponibile per l’acquisto online