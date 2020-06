Librogame: le nuove uscite di giugno 2020

Nonostante le difficoltà del periodo e la sospensione di numerose fiere del settore, il ritmo di pubblicazione di nuovi librogame continua di buona lena. Sono infatti numerosi i librogame già usciti alla fine del mese di maggio, ed altri sono attesi per il mese di giugno. Di seguito, si indicheranno i volumi usciti a cavallo fra maggio e giugno, nonché i libri la cui uscita è attesa per quest’ultimo mese.

Magazzini Salani

Già disponibili su Amazon e presso le librerie i due nuovi volumi di Fighting Fantasy di Salani che, dopo una lunghissima pausa dalle pubblicazioni di librogame, sembra avere intenzione di riprendere il progetto.

I due librogame costituiscono la seconda “infornata” di Fighting Fantasy, dopo i 4 numeri inizialmente pubblicati nel 2018, e ancora una volta, sono costituiti dalla ristampa di un vecchio classico e da un inedito di un nuovo autore sulla scena del librogame, Charlie Higson, conosciuto per la sua serie sulle avventure del giovane James Bond.

Entrambi i librogami sono disponibili, oltre che in versione cartacea, anche come ebook per kindle.

Fighting Fantasy – Sortilegio! 1 – Le Colline Infernali

Le Colline Infernali non è altro che il primo volume che compone la quadrilogia di Sortilegio! di Steve Jackson, già edita da EL (ma senza il punto esclamativo), e una fra le serie più amate e al contempo odiate dagli appassionati di librogame, a causa della sua profonda complessità e della difficoltà del suo intreccio.

In essa interpreteremo l’Uomo (o meglio, Abitante) di Analand, incaricato dal re in persona di recuperare la mistica Corona dei Re, sottratta dal malvagio Arcimago di Mampang.

Il maggior pregio della collana Sortilegio!, è quello di presentare due diverse modalità di gioco: è infatti possibile affrontare la sfida nei panni del Guerriero, con maggiore abilità nel combattimento ma senza alcun tipo di magia, oppure come Mago, con un malus nell’Abilità ma con a disposizione numerosissime magie, identificate da un codice di tre lettere che i più esperti lettori di librogame conosceranno probabilmente a memoria.

Se le illustrazioni presenti nel libro difficilmente possono essere ritenute all’altezza di quelle presenti nella vecchia versione, non ci sono dubbi che il testo, al contrario, sia nettamente superiore alla versione EL, piagata da numerose sviste ed errori che sono stati corretti in questa nuova edizione.

Fighting Fantasy – I Cancelli della Morte

Il secondo librogame proposto da Salani, invece, è un inedito del 2018 scritto da Charlie Higson, autore dei romanzi della serie Young Bond, relativa alle avventure di un giovanissimo James Bond.

Una sconosciuta e terribile pestilenza ha devastato Allansia: l’aspetto peggiore è che chiunque ne venga contagiato si trasforma inesorabilmente in un’orrenda creatura infernale.

Porre fine a tale contagio non è affatto facile: dovremo raggiungere la Città Invisibile con l’unico antidoto esistente, l’olio-fumo, ed entrare nel Tempio di Throff. Là troveremo i misteriosi Cancelli della Morte, dall’altro lato dei quali ci attende Ulrakaah, Regina delle Tenebre e Madre dei Demoni, la stessa che campeggia sulla copertina.

Il sistema di gioco è il medesimo collaudato dei precedenti Fighting Fantasy, semplice ed immediato. Tre sole caratteristiche: Abilità, che determina la nostra capacità di combattimento, Resistenza, che indica il nostro stato di salute e Fortuna, che misura la nostra capacità di influire sul destino.

Va detto che la versione italiana del volume è anche migliore dell’originale, il quale soffriva di alcuni bug ed imprecisioni che, a quanto pare, sono stati risolti (dove possibile) con l’adattamento italiano e la cura che nel nostro Paese si dedica solitamente ai librigame.

Watson edizioni

Carmilla – il Bacio del Vampiro

Anche Watson Edizioni continua la propria corsa nel mondo dei librogame. Fedele alla linea scelta, anche il terzo volume dei Watson Gamebook è la rielaborazione in chiave interattiva di un classico della letteratura ottocentesca.

Dopo “Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde” e l’immancabile “Sherlock Holmes”, è la volta dell’intramontabile mito del vampiro: tuttavia, l’autore Francesco di Lazzaro evita accuratamente l’ennesima riproposizione del vampiro vittoriano per antonomasia, il Conte Dracula, (tra l’altro già presentata come librogame, tra gli altri, da Herbie Brennan). L’opera scelta, invece, è Carmilla di Sheridan Le Fanu, precedente al capolavoro di Bram Stoker, ma di cui presenta in nuce tutti gli elementi principali.

Carmilla – Il Bacio del Vampiro presenta una doppia copertina: questo perché il volume si presenta come vero e proprio successore della serie di librogame Horror Classic del già citato Brennan, nella quale era possibile interpretare due diversi personaggi, il “mostro” e il suo avversario umano.

In questo caso, il librogame ci permette di vivere le contrapposte avventure di Carmilla, misteriosa fanciulla animata dalla sete di sangue, nonché di Laura, giovanissima nobildonna ricca di risorse.

Un librogame che sembra avere tutte le carte in tavola per entrare nel gotha del genere.

Raven Edizioni

Natale a Innsmouth

Umorismo e librogame non sono certo un’accoppiata mai vista prima, ma quando a questi ingredienti si aggiungono i cinepattoni e i miti di Cthulhu, che cosa può succedere?

A questo interrogativo risponde Natale a Innsmouth, nuova opera di Marco Alfieri. L’autore non è nuovo al mondo dei librogame, avendo già realizzato negli scorsi anni Le Honeste Avventure di GiGi (bizzarro crossover tra Le Bizzarre Avventure di JoJo e la politica recente), ma se la sua prima opera era sostanzialmente autoprodotta, stavolta si è deciso di fare le cose “in grande”.

Raven Edizioni, infatti, si è fatta avanti come distributrice di questo gamebook umoristico che vede Boldi e De Sica (pardon, Boldy e The Seeca) su una crociera natalizia ricca di stravaganti personaggi ed eventi misteriosi.

Come per Le Honeste Avventure di GiGi, al librogame si accompagna anche una app in grado di creare immagini 3D delle illustrazioni presenti nelle pagine del libro.

E poi diciamocelo… chi mai credeva che un giorno avrebbe visto su una copertina di un libro il faccione di Boldi e De Sica insieme a quello di Lovecraft e Cthulhu?!

Choose Cthulhu 7 – Il Manicomio di Arkham

Torniamo a parlare di Miti di Cthulhu, ma con un tono più serioso. Raven Edizioni, infatti, ha finalmente annunciato ufficialmente l’uscita del settimo e ultimo (per ora) numero della serie Choose Cthulhu, Il Manicomio di Arkham.

Al contrario dei volumi usciti ad oggi, quest’ultima opera non è una semplice rivisitazione in chiave interattiva di un racconto o un romanzo di Lovecraft, bensì è interamente frutto degli autori della serie di librogame: Victor Conde, Giny Valris, Edward T. Riker.

Nei precedenti volumi della serie, tra i numerosi finali negativi, era possibile raggiungere quello al paragrafo 77, nel quale il nostro personaggio finiva per venire sopraffatto dagli avvenimenti straordinari e inquietanti, finendo internato nel famigerato Manicomio di Arkham.

Sarà proprio da qui che avrà inizio questa nuova avventura. Conosciuti semplicemente come “paziente 77” ci risveglieremo in un posto umido e opprimente, probabilmente una cella, avvolti da una camicia di forza… E come sempre alle prese con l’Orrore cosmico e i suoi multiformi aspetti.

Anche in questo caso, il volume presenta una copertina cartonata che, se messa di fianco a quella degli altri libri, crea un’immensa e sconcertante illustrazione.

Il libro ha più del doppio delle pagine dei precedenti volumi e sembra essere la perfetta conclusione della collana, almeno in attesa dell’uscita della seconda serie, già finanziata tramite Kickstarter.

Autoproduzione

Darkwing 2- La Voce di Greyven

E’ in prevendita sino al 7 giugno il secondo volume della saga di Darkwing, La Voce di Greyven. Acquistando il librogame durante la prevendita, si otterrà il 25% di sconto sulla prossima uscita della serie, il modulo aggiuntivo “Assalto al Ravinca Express“.

La Voce di Greyven è il sequel diretto de La Caccia e ci vedrà continuare a vestire i panni di Wyvern, agente speciale dei solar dotato di poteri straordinari.

La guerra tra l’Euras e Greyven ha raggiunto un punto di svolta. Un usurpatore siede sul trono delle Terre Grigie, e solo un piccolo gruppo di ribelli ha il coraggio di opporsi al suo dominio: sono le Piume, un movimento rivoluzionario capeggiato dalla regina Ashadi, moglie del precedente sovrano.

Il Talashar ha mandato noi a rintracciarla, ma per riuscirci dovremo attraversare un territorio ostile e pieno di pericoli. Toccherà a noi scoprire se Ashadi potrà diventare una preziosa alleata nel costruire una pace duratura tra i vostri popoli… o se si tratta di un nemico contro cui dovrai agire senza esitare. Il futuro di Corown dipende da Wyvern.

Titoli esteri

Arcane Rites 1 – Cult of the Pajoli

Finanziato tramite Kickstarter, è disponibile il primo volume della serie Arcane Rites dell’autore Simon Birks, Cult of the Pajoli.

Il protagonista del librogame è un avventuriero di nome Derilion, che ha attraversato in lungo e in largo il regno di Pregeara, mettendosi al soldo del miglior offerente. Abile con la spada, e dotato di uno scudo magico, è in cerca di fortuna o, a volte, semplicemente del necessario per sopravvivere.

Nella nostra ultima missione, un innocente è stato ucciso, e abbiamo solennemente giurato che ci saremmo presi cura della sua unica figlia, Obishaa: tale impegno, tuttavia, non sembra andare giù a nessuno dei due.

Come se non bastasse, Obishaa è stata rapita dai Pajoli, un culto di maghi la cui stregoneria è alimentata dai bambini dotati di poteri magici da loro rapiti. Il tempo è agli sgoccioli: per salvare Obishaa, dovrai intrufolarti nella tana dei Pajoli, nascosta fra le montagne.

Derilion è dotato di 5 attributi (Salute, Velocità, Precisione, Furtività, Attenzione), e potrà disporre di diversi oggetti per facilitare la sua avventura. Il sistema di gioco è piuttosto articolato, e richiede l’uso di 2 dadi a 6 facce.

Il librogame si compone di ben 700 paragrafi, distribuiti su quasi 400 pagine, con oltre 40 illustrazioni a pagina intera.

Escape from Portsrood Forest

Questo nuovo volume, disponibile tramite Amazon, è un librogame fantasy scritto da Samuel Isaacson, nel quale ci ritroveremo nel ruolo di un cavaliere che si risveglia in una foresta incantata, senza alcun ricordo della notte precedente. Muovendoci nella foresta in modo “open world”, il nostro compito sarà ricostruire gli avvenimenti della sera precedente, nonché riuscire a trovare un modo per lasciare il bosco.

Il sistema di gioco è molto semplice, e non prevede l’utilizzo di dadi o simili. L’avventura è infatti gestita tramite un sistema di parole chiave e caselle da barrare, che terranno conto delle decisioni e delle scelte effettuate. I combattimenti e le prove che affronteremo saranno gestiti tramite le nostre decisioni, che permetteranno il dipanarsi di una storia immersiva. Delle sezioni nascoste possono essere raggiunte solo risolvendo degli indovinelli o scoprendo i misteri della foresta.

Come detto, il volume è un open world, e pertanto non prevede un solo percorso per la vittoria, anche se non mancano conseguenze negative dovute alle scelte più incaute. Tuttavia, il tono è volutamente leggero, ed è possibile anche giocare con una modalità facilitata che include parole chiave che ci permettono di esplorare la foresta senza alcuna minaccia da parte dei suoi abitanti più pericolosi.

La foresta è ricca di incontri con creature fantastiche di ogni genere, come giganti, nani, centauri, fate, cavalieri neri ed altre ancora. Il volume ha 400 paragrafi ed è impreziosito da immagini di pubblico dominio del diciannovesimo secolo.

The Hellscape 1 – Straight to Hell

Straight to Hell è il primo volume della serie Hellscape di David Lowrie, già autore della collana Shadow Thief: entrambe le serie sono ambientate nello stesso mondo e, sebbene vi siano dei riferimenti dall’una all’altra, possono essere godute anche singolarmente.

In Straight to Hell impersoneremo il Comandante Ulrac De-Villiers, un giovane ma già esperto crociato, temuto non solo per la forza del suo braccio ma anche per la fermezza della sua fede. Sebbene abbia solo vent’anni, Ulrac è un soldato esperto che ha commesso decine di atrocità nel nome di Dio, attualmente al comando di un piccolo contingente inviato sull’ottavo continente. La missione è cruciale: difendere la chiesa, l’universo e i Cieli stessi dalla minaccia di un portale che collega il mondo all’Hellscape. Se il portale non venisse chiuso, la nostra dimensione potrebbe fondersi con quella demoniaca – infestata da diavoli, demoni e da ogni sorta di creatura malvagia – cadendo per sempre sotto le grinfie degli Oscuri.

Il libro ha 666 paragrafi per più di 400 pagine, con almeno 40 illustrazioni a pagina intera. Il sistema di gioco presenta diversi attributi, come abilità di combattimento, fede, intelligenza, salute e agilità, nonché regole per il combattimento facile ed avanzato.

Durante il nostro viaggio, affronteremo ogni genere di creatura demoniaca: alcune potrebbero aiutarci, ma la maggior parte ci vorrà sicuramente morti. Per questo motivo, sono presenti 69 diversi paragrafi di morte, ciascuno più violento del precedente. Proprio per questo suo aspetto “splatter”, il librogame è volutamente rivolto ad un pubblico adulto.

L’uscita di Straight to Hell tramite Amazon è prevista per il 6 giugno 2020.