Light Yagami (Death Note) protagonista delle elezioni in Honduras

Light Yagami, protagonista di Death Note, manga scritto da Tsugumi Ōba e illustrato da Takeshi Obata, è diventato protagonista di una campagna elettorale in Honduras, America Centrale .

Light Yagami protagonista della politica di Honduras

Secondo quanto riportato dall’ONG Observatorio Democrático Juventud Honduras (Osservatorio Democratico della Gioventù Honduras) un annuncio politico in lingua spagnola ha usato Light Yagami per incoraggiare le persone a votare nelle elezioni presidenziali di domenica in Honduras. Nell’annuncio, pubblicato sulla pagina Facebook dell’ONG, si può leggere il messaggio: “Il potere è nelle tue mani”.

Il post su Facebook aggiunge:

“Se non voti, altri decideranno per te, e non potrai lamentarti quando non troverai lavoro e opportunità”.

In Honduras il sostegno alla democrazia è più basso rispetto a quello degli altri paesi dell’America Latina. Quello che l’ONG ha mirato a fare, utilizzando questa atipica campagna elettorale, è invogliare i suoi cittadini a superare l’indifferenza e l’apatia e votare per fare qualcosa di concreto per il paese.

Il consiglio elettorale ha descritto le elezioni di quest’anno come “una massiccia affluenza”, con oltre 2,7 milioni di voti espressi. Questa cifra è già superiore al totale del 2017. La candidata dell’opposizione Xiomara Castro è attualmente in testa nel conteggio.

A proposito di Death Note

Death Note è stato pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 2003 al 2006; un one shot, ambientato tre anni dopo la fine della storia principale, è uscito nel 2008 in occasione del lancio del film live-action L change the WorLd. In Italia è stato pubblicato interamente da Planet Manga e potete recuperare la serie completa su Amazon!

Light Yagami è un geniale quanto cinico liceale diciassettenne. La vita lo tedia e il mondo, con la sua ingiustizia, lo disgusta profondamente. Ryuk è un dio della morte, che come tutti i suoi “colleghi” conduce da tempo immemorabile un’esistenza vuota e minata dalla noia. In cerca di distrazioni, Ryuk decide di abbandonare nel mondo degli uomini il suo Quaderno Della Morte, all’apparenza un semplice block notes, ma dotato di un tremendo potere, perché scrivere il nome di una persona sul Quaderno significa decretarne la morte. Dopo aver per caso trovato il Quaderno Della Morte, e averne compreso le potenzialità, Light decide di servirsene per cambiare il mondo, mentre Ryuk lo osserva divertito.

Il manga ha ispirato un anime di successo realizzato diretto da Tetsuro Araki presso lo studio Madhouse. È stato trasmesso in Giappone dal 3 ottobre 2006 al 26 giugno 2007 per un totale di 37 episodi. In Italia i diritti sono stati acquistati dalla Panini Video per poi essere trasmessi attraverso MTV 28 ottobre 2008 al 9 giugno 2009.

Vi ricordiamo che si è da poco conclusa la pubblicazione in Giappone di Platinum End (leggete la nostra recensione a questo nostro articolo e recuperate la vostra copia su Amazon!). Potete guardare l’adattamento anime su Crunchyroll.