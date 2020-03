Little Nemo in Slumberland: Jason Momoa tra i protagonisti del live-action

A quanto pare, nel nuovo live-action intitolato Little Nemo in Slumberland – che prende ispirazione dal fumetto che ha come protagonista Nemo – prenderà parte anche Jason Momoa. La produzione della pellicola cinematografica, molto probabilmente, avrà inizio a partire dalla prossima estate e, a dirigere il live-action, sarà un volto noto che ha diretto anche altre grandi pellicole e serie televisive ( Io sono leggenda, Touch e Kings solo per citarne alcuni). Dunque, sino ad allora il noto attore Momoa sarà impegnato con altri importati lavori cinematografici. In ogni caso, in attesa di avere ulteriori informazioni in merito alla produzione del live-action di Little Nemo in Slumberland, sembrerebbe che Jason Momoa dovrà vestire i panni di Flip.

Tale personaggio, è amico del “piccolo Nemo”, che dopo la scomparsa di suo padre si avventura in un mondo fantastico alla sua ricerca. Flip, però, è un essere mostruoso poiché è metà uomo e metà animale, descritto come “una creatura alta nove piedi che è metà uomo, metà bestia, ha la pelliccia ispida e lunghe zanne ricurve”. Dunque, i fan dell’attore vedranno Jason Momoa in vesti del tutto differenti rispetto a quelle viste sin ora, Flip sarà molto diverso dal personaggio di Aquaman, tridente e la sua incredibile forza lasceranno spazio a zanne e pelliccia. Il film, prodotto per Netflix e Cherin Entertainment, sarà scritto da David Guion e Michael Handelman mentre vedremo, nei panni dei produttori, Peter Chernin insieme a Jenno Topping e David Ready.

Dunque, dopo Aquaman e Game of Thrones, siete curiosi di vedere come se la caverà Jason Momoa nei panni di un nuovo personaggio? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.