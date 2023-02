Warner Bros ha annunciato che Il Signore degli Anelli si sta preparando per tornare sul grande schermo grazie a una serie di nuovi film ambientati nella Terra di Mezzo di J.R.R Tolkien.

I nuovi film de Il Signore degli Anelli

Secondo quanto riportato, Warner Bros. e New Line hanno recentemente portato a termine un importante accordo pluriennale con Embracer Group AB., la società che detiene tutti i diritti che riguardano il franchise de Il Signore degli Anelli.

L'anello in un'immagine ufficiale della serie di Prime Video

Tuttavia, nel concreto, quello che ci attenderà nel futuro è ancora nebuloso. Le informazioni circa le possibili nuove produzioni dedicate al franchise sono infatti ancora poche ma, da quel che è emerso, non dovrebbero essere remake dedicati alle precedenti produzioni. Dalle dichiarazioni degli addetti ai lavori, si evince che le nuove produzioni serviranno per espandere ancora di più il mondo di J.R.R Tolkien e Lo Hobbit, un mondo che ad oggi non è ancora stato portato del tutto sul grande schermo. Il nuovo accordo non include i diritti televisivi de Il Signore degli Anelli, attualmente detenuti da Amazon.

Le dichiarazioni

A tal proposito, Michael De Luca e Pamela Abdy di Warner Bros. hanno dichiarato:

Vent’anni fa, New Line ha compiuto un atto di fede senza precedenti per portare sul grande schermo le incredibili storie, i personaggi e il mondo de Il Signore degli Anelli . Il risultato è stata una serie di film di riferimento che sono stati abbracciati da generazioni di fan. Ma nonostante tutta la portata e i dettagli amorevolmente racchiusi nelle due trilogie, l’universo vasto, complesso e abbagliante immaginato da JRR Tolkien rimane in gran parte inesplorato nei film. L’opportunità di invitare i fan più a fondo nel mondo cinematografico della Terra di Mezzo è un onore e siamo entusiasti di collaborare con Middle-earth Enterprises e Embracer in questa avventura.

Vi ricordiamo infine che su Amazon è disponibile il cofanetto contenente tutti i film del franchise in edizione 4K UHD.