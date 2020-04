Lo Squalo in 4k Ultra HD: la limited edition per i 45 anni in arrivo quest’anno

Lo Squalo in 4k Ultra HD arriverà quest’anno in una limited edition per celebrare il 45° anniversario dell’uscita del film.

L’opera iconica di Steven Spielberg, proiettata nei cinema per la prima volta nel 1975, avrà finalmente una sua versione in 4k Ultra HD. Il thriller classico aveva raggiunto il mercato home video in versione DVD solo tre anni dopo il rilascio di questo formato, così come si è dovuto attendere altri sei anni per vedere sugli scaffali una sua trasposizione in Blu-Ray. Anche la versione 4k si è fatta aspettare, ma sembrerebbe che quest’anno il film Lo Squalo (Jaws) sarebbe pronto a raggiungere le case dei fan nel formato in alta definizione.

“Sembrerebbe”, perché l’annuncio è stato fatto su Twitter dalla stessa Universal Pictures Home Entertainment, tuttavia il tweet è stato cancellato quasi subito. Ciò non ha impedito però di raccogliere alcune importanti informazioni in merito all’uscita. Essa dovrebbe avvenire infatti quest’anno, in cui ricorre il 45° anniversario della celebre pellicola: la data del rilascio sarebbe fissata per il 2 giugno 2020 e il film sarà compreso in un set da collezione in limited edition.

Il cofanetto includerà Lo Squalo in 4k Ultra HD, la versione Blu-Ray del film ed un booklet da 44 pagine che conterrà artwork, storyboard originali e note sulla realizzazione del film: il tutto racchiuso in un packaging lenticolare. Sembrerebbe inoltre che nel corso dell’anno sarà in vendita anche l’edizione steelbook del film.

Sempre per quanto riguarda Lo Squalo, la storia della sua realizzazione verrà messa in mostra all’interno dell’Academy Museum of Motion Pictures di prossima apertura a Los Angeles, dove verrà esposto anche il grande squalo animatronico protagonista del thriller. Grazie al restauro da parte della società KNB EFX, l’aspetto dell’iconica creatura caduta in decadimento è stato rinnovato e sarà così esposta al pubblico all’apertura del Museo progettato da Renzo Piano.