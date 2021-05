Loki: ecco la nuova clip mostrata agli MTV Movie & TV Awards

Mancano ormai poche settimane al debutto su Disney Plus di Loki, serie TV che vedrà Tom Hiddleston riprendere il ruolo del dio asgardiano dell’inganno. Tra viaggi temporali, adrenalina, azione e humor, lo show promette scintile ed è una delle produzioni più attesa dai fan.

In occasione degli MTV Movie & TV Awards, tenutisi domenica, i Marvel Studios hanno diffuso una nuova clip della serie, che mostra Loki intento a parlare con Mobius M. Mobius (Owen Wilson), agente della Time Variance Authority, organizzazione burocratica che si occupa di monitorare le linee temporali.

Inizialmente prevista per venerdì 11 giugno, Loki arriverà sulla piattaforma di streaming mercoledì 9. Ogni puntata sarà poi rilasciata a cadenza settimanale, come avvenuto con WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier. Nel cast troviamo anche Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Cailey Fleming, Sasha Lane, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. La serie è scritta e prodotta da Michael Waldron e diretta da Kate Herron.

Potete vedere Loki e le altre produzioni targate Marvel Studios, in esclusiva su Disney Plus. Per abbonarvi alla piattaforma potete cliccare qui.

Loki incontra l’agente Mobius nella nuova clip della serie

Il Loki della serie è quello del 2012 visto in Avengers Endgame che, dopo essere riuscito a rubare il Tesseract, scombussola la linea temporale e viene per questo catturato dalla TVA. Dovrà quindi sottostare agli incarici dell’organizzazione per riportare tutto alla normalità. La prima apparizione della TVA risale al 1986 nel fumetto #372 di Thor vol.1.

Al momento non ci sono conferme in merito a una seconda stagione, ma Nate Moore, vicepresidente della produzione e sviluppo di Marvel Studios, ha lasciato intendere come la serie si presti benissimo a molteplici archi narrativi.

In attesa di Loki, potete rivivere quanto accaduto in Avengers Endgame acquistando il Blu-Ray in 4K del film. Lo trovate a questo link.