Loki: il countdown ha inizio nel nuovo poster della serie Disney Plus

Manca ormai un mese all’uscita su Disney Plus di Loki, serie TV che vedrà Tom Hiddleston nuovamente nei panni del dio asgardiano dell’inganno dopo le vicende di Avengers Endgame. Per ingannare l’attesa, i Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovo poster che ritrae i principali personaggi dello show, tra cui anche la new entry Owen Wilson.

Divisa in sei episodi, Loki arriverà sulla piattaforma di streaming il 9 giugno con due giorni di anticipo rispetto alla data originariamente fissata. Successivamente alla premiere, ogni puntata debutterà il mercoledì. Un netto cambio di rotta rispetto a quanto visto con WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier.

Time to begin the countdown 🕰 Marvel Studios' #Loki arrives in four weeks with new episodes every Wednesday starting June 9 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/QrpGax7HG1 — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 12, 2021

Come già ampiamente evidenziato dal trailer pubblicato nelle scorse settimane, i viaggi nel tempo giocheranno un ruolo fondamentale all’interno della serie. Secondo alcune indiscrezioni, i fan dovrebbero assistere anche al debutto di Kang, prima di vederlo nel terzo capitolo di Ant-Man.

Loki, il nuovo poster della serie con Tom Hiddleston

Dopo aver rubato il Tesseract in Avengers Endgame, il Loki del 2012 viene arrestato dalla Time Variance Authority, organizzazione burocratica che deve porre rimedio al suo ingente danno sulla linea temporale. Il dio dell’inganno dovrà quindi, suo malgrado, lavorare con l’agente dell’organizzazione, interpretato da Owen Wilson, per riportare tutto alla normalità.

Nel cast troviamo anche Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Cailey Fleming, Sasha Lane, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. La serie è scritta e prodotta da Michael Waldron e diretta da Kate Herron. Kevin Feige ha più volte elogiato il tono dello show, definendolo un thriller poliziesco ricco di adrenalina.

Al momento non si hanno ulteriori dettagli in merito, ma diverse serie Marvel potrebbero avere più di una stagione e Loki potrebbe rientrare in questo frangente. Gli elementi narrativi dello show, infatti, si presterebbero benissimo a molteplici stagioni, come affermato da Nate Moore, vicepresidente della produzione e sviluppo di Marvel Studios.

