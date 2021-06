Loki, il merchandise svela l’identità di Lady Loki

Loki, la serie Disney+ dedicata al personaggio appartenente al Marvel Cinematic Universe, ci ha da poco iniziato a raccontare le vicende del Dio dell’Inganno interpretato da Tom Hiddleston, dopo la sua “fuga” con il Tesseract vista in Avengers: Endgame. Il secondo episodio dello show ha visto l’ingresso in scena del personaggio interpretato dall’attrice Sophia Di Martino.

ATTENZIONE: quanto segue contiene una serie di importanti spoiler sui prossimi episodi di Loki

Il mistero della vera identità di Lady Loki nella serie Disney+ sembra sia stato apparentemente risolto grazie alla messa in vendita di alcuni prodotti legati al franchise Marvel Studios. Messo in vendita da Zavvi per l’Europa e il Regno Unito (qui la notizia originale), il set di repliche del casco di Loki e Lady Loki conferma che quest’ultima è, in effetti, Sylvie Lushton/Incantatrice, come alcuni fan avevano già teorizzato in precedenza.

La descrizione ufficiale dei prodotti spiega che Loki è di fatto la variante temporale che dovrebbe essere cancellata e, per evitare che ciò accada, decide di mettersi d’accordo con la TVA per aiutarli a rintracciare una versione alternativa di se stesso, colpevole di aver fatto fuori le squadre di Minutemen. Sylvie, la cosiddetta variante femminile di Loki, viene descritta infatti come un personaggio astuto e potente, che potrebbe quindi cambiare il corso della linea temporale tanto cara alla Time Variance Authority.

Nei fumetti, Sylvie non è una variante di Loki bensì una sua creazione, ragion per cui il personaggio che vedremo nella serie TV targata Marvel Studios potrebbe non essere una variante di Loki nel modo in cui viene intesa normalmente dalla TVA capeggiata da Mobius M. Mobius (Owen Wilson). Sicuramente, i prossimi episodi dello show sveleranno tutti i segreti fino a oggi tenuti nascosti.