LOL Surprise: svolta green nel 2020 con la plastica biodegradabile

Un ulteriore passo verso una maggiore consapevolezza ambientale è stato intrapreso da MGA Entertainment, che introdurrà la plastica biodegradabile e imballi di carta per le sue LOL Surprise nel corso del 2020.

Per chi tra voi lettori non avesse delle figlie (o nipoti) di età compresa tra i 3 e i 10 anni il nome LOL Surprise non dirà assolutamente nulla, di tutt’altro avviso invece saranno quelle persone che hanno a che fare con una bambina di questa età. Le LOL Surprise sono una serie di bamboline fashion prodotte dalla statunitense MGA Entertainment e distribuite in Italia da Giochi Preziosi, molto popolari tra le bambine di tutto il mondo.

La particolarità di questi personaggi risiede nel loro packaging misterioso che occulta completamente il contenuto. All’interno del kit si troverà una bambola completa di vestiti e accessori, ma per scoprire di quale personaggio si tratta bisognerà aprire completamente la confezione, scartando i diversi strati dell’imballaggio. È proprio questo meccanismo a “matriosca”, che nelle giovani collezioniste innesca una sensazione di soddisfazione, unito al design particolare delle bambole ad averne decretato l’enorme successo.

Attualmente l’intero prodotto (bambola, accessori e packaging) è totalmente realizzato in vari tipi di plastica ed MGA Entertainment, in un’ottica di maggior sostenibilità ambientale, punterà a ridurre l’impatto della produzione di questo giocattolo introducendo, durante il 2020, un nuovo tipo di plastica biodegradabile e l’utilizzo di carta per sostituire i vari strati di pellicola utilizzati per il packaging.

In attesa dell’introduzione di queste misure atte a limitare l’inquinamento da plastica MGA Entertainment ha iniziato a sottoscrivere programmi di riciclaggio dei suoi prodotti insieme a TerraCycle, azienda statunitense specializzata nel riciclaggio e riuso. Il programma di riciclo delle LOL Surprise può essere visionato a questo link, ma purtroppo è in funzione solo negli Stati Uniti.

In Italia non è presente al momento una simile possibilità, pertanto segnaliamo di fare sempre riferimento alle isole ecologiche e centri di smaltimento rifiuti, gestiti dai vari enti municipali preposti.