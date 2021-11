Lucasfilm ha esteso il contratto di Kathleen Kennedy di tre anni

La presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy resterà in azienda per almeno un altro paio di anni. È questo che riporta il giornalista Matthew Belloni di Puck, secondo cui Kennedy avrebbe recentemente rinnovato il suo contratto per altri tre anni, lasciandole il controllo di franchise come Star Wars, Indiana Jones e Willow almeno fino al 2024.

Kathleen Kennedy e il rinnovo del contratto per Lucasfilm

Destinataria del prestigioso Irving G. Thalberg Memorial Award 2018 dell’Academy e otto volte nominata agli Academy Award, Kathleen Kennedy è una delle produttrici di maggiore successo e rispettate dell’industria cinematografica odierna. Come presidente della Lucasfilm, supervisiona le tre divisioni dell’azienda: Lucasfilm, Industrial Light & Magic e Skywalker Sound. Kennedy è stata la produttrice di Star Wars: Il risveglio della Forza (2015) e Rogue One: A Star Wars Story, il film che ha incassato di più nel 2016. Ha continuato a produrre Star Wars: Gli ultimi Jedi (2017), il film di maggior incasso mondiale del 2017, così come Solo: A Star Wars Story (2018) e Star Wars: L’ascesa di Skywalker (2019). Kathleen Kennedy è anche produttrice esecutiva di The Mandalorian, vincitore di un Emmy Award, che ha debuttato su Disney+ nel 2019 e che continua a essere una delle serie più viste sulla piattaforma. Tra gli altri progetti ricordiamo Indiana Jones, Willow, Andor, Obi-Wan Kenobi tra gli altri.

Il mandato di Kennedy alla Lucasfilm, con la quale ha prodotto o prodotto esecutivamente più di 70 lungometraggi, che complessivamente hanno ottenuto 120 nomination agli Oscar e 25 vittorie, è stato tumultuoso e pieno di controversie e questa decisione della Lucasfilm è molto importante, soprattutto dopo gli ultimi annunci e il rimando a tempo indefinito di Star Wars: Rogue Squadron a causa di differenze creative tra Jenkins, il vicepresidente senior Michelle Rejwan e Kathleen Kennedy e di cui potete leggere tutti dettagli a questo nostro articolo.

Vi ricordiamo che Kathleen Kennedy sta anche supervisionando Indiana Jones 5 e la serie TV Willow di Disney+.