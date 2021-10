Disney ha rimandato Indiana Jones 5

Disney sta modificando le date di uscita di diverse sue produzioni; per questo, ha rimandato Indiana Jones 5, fissando una nuova data di uscita. Dopo che Disney ha acquisito Lucasfilm nel 2012 si è subito impegnata nella realizzazione di nuovi progetti di Star Wars, fra cui una serie di lungometraggi e programmi TV dedicati alla galassia lontana lontana. Tuttavia, i progressi dell’altro famoso franchise di Lucasfilm, Indiana Jones, sono stati molto lenti. Indiana Jones 5 è stato annunciato per la prima volta nel 2016, ma da allora ha riscontrato una serie di problemi, passando fra le mani di diversi sceneggiatori e dovendo affrontare anche un cambio di regista.

Alla fine, le cose sembravano essersi sistemate, poiché è stato annunciato il cast principale del film e la produzione si è potuta avviare all’inizio di quest’anno. Nonostante la star Harrison Ford abbia subito un infortunio alla spalla sul set, il regista James Mangold ha confermato durante l’estate che l’attore stava continuando a girare delle scene. Non si sa quanto tempo dovrà passare prima che Indiana Jones 5 sia ultimato, ma il cast e la troupe hanno appena avuto molto più tempo per completare il film.

Perché è stato rimandato Indiana Jones 5?

Disney ha annunciato che è stato rimandato Indiana Jones 5. Questo ritardo fa parte delle radicali modifiche apportate dallo studio alle uscite dei suoi film, che include anche il rinvio di sei film Marvel. Questi cambiamenti sarebbero “legati alla produzione“. Nel caso di Indiana Jones 5, non sappiamo se l’infortunio di Ford abbia avuto un ruolo in questo ritardo. La buona notizia è che Ford è tornata al lavoro, come dimostrano le ultime foto dal set di Indiana Jones 5, che suggeriscono anche la presenza di viaggi nel tempo. Salvo eventuali contrattempi imprevisti, si spera che il film si concluda in un futuro non troppo lontano.

Se questa nuova data dovesse essere definitiva, il 2023 sarà un grande anno per Lucasfilm, con l’uscita di Indiana Jones 5 e il film di Star Wars Rogue Squadron, che dovrebbero uscire a 6 mesi di distanza l’uno dall’altro. Disney ha rimandato Indiana Jones 5 al 30 giugno 2023. Acquistate il box con i primi 4 film di Indy in Blu-Ray qui su Amazon!