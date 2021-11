Star Wars: Rogue Squadron posticipato a tempo indefinito

Star Wars: Rogue Squadron è il nuovo film dell’universo di Star Wars diretto da Patty Jenkins, regista di Wonder Woman. L’annuncio ufficiale del film è stato fatto durante il Disney Investor Day 2020.

L’uscita di Star Wars: Rogue Squadron era prevista per la fine del 2023 e c’era molta aspettativa visto che avrebbe comportato il ritorno sul grande schermo della serie, dopo anni di pausa e diverse serie TV a ingannare l’attesa, oltre allo scoppio dell’emergenza sanitaria mondiale che ha inevitabilmente rallentato ogni cosa. Eppure, ora apprendiamo che il film non si farà: l’uscita è stata posticipata a tempo indeterminato. Per quale motivo? Vediamolo insieme.

Le ragioni dietro il rimando di Star Wars: Rogue Squadron

A quanto risulta Star Wars: Rogue Squadron è stato rimandato a causa della situazione interna della Lucasfilm, i cui dirigenti avrebbero sfruttato il lavoro della regista. Per tale motivo Patty Jenkins avrebbe deciso di dare la precedenza ad altri lavori e nel frattempo lo studio lavorerà per risolvere i suoi problemi interni.

Queste le sue dichiarazioni che ci riporta l’editor di Hollywood Reporter Matthew Belloni:

“Non è insolito, ovviamente, ma è un problema ricorrente in modo quasi ridicolo alla Lucasfilm sotto la presidenza di Kathleen Kennedy, dicono gli agenti: i migliori registi muoiono dalla voglia di fare un film di Star Wars, finché non si buttano e sperimentano la microgestione e la revisione della trama punto per punto. Jenkins non era disposta a scherzare e ha altri progetti, in particolare Wonder Woman 3 alla Warner Bros., dove gode di maggiore libertà creativa.”

Quello che è accaduto a Patty Jenkins non è un caso isolato ma è successo qualcosa di simile anche a David Benioff e Dan Weiss di Game of Thrones, che sono stati assunti per creare una nuova trilogia ma sono stati licenziati e a Rian Johnson, sceneggiatore e regista de Gli Ultimi Jedi del 2017, la cui trilogia pianificata è stata accantonata.

Non ci resta quindi che aspettare per vedere se, effettivamente, la situazione verrà risolta o meno. Nel frattempo vi ricordiamo che il prossimo progetto di Star Wars è The Book of Boba Fett, in uscita su Disney+ il 29 dicembre.

