Lucca Changes: gli artisti della collana Skybound di Saldapress a confronto

Jacopo Masini di Saldapress ha moderato una tavola rotonda tra tre grandi disegnatori della collana Skybound della casa editrice. Questa collana ha l’esclusiva italiana per pubblicare le storie dell’etichetta creata da Robert Kirkman, il grande autore di The Walking Dead e Invincible, per Image Comics. Nell’incontro tenutosi nella terza giornata di Lucca Changes si sono confrontati Lorenzo De Felici, disegnatore di Oblivion Song, l’artista Lisandro Estherren, ai disegni di Redneck, e Alessandro Vitti disegnatore di Hardcore.

Lorenzo De Felici collabora con il famoso autore Robert Kirkman, alla sua nuova serie Oblivion Song. La storia di questo fumetto parla di un’improvvisa e misteriosa apparizione di un portale verso un altro mondo a Philadelphia da cui sono spuntati dei misteriosi mostri. Alla chiusura del portale ben 300.000 abitanti scomparvero rimanendo intrappolati nell’altra dimensione chiamata dagli scienziati Oblivion. Nathan Cole si sforza ogni giorno per tentare di aiutare i poveri dispersi rimasti intrappolati nel mondo di Oblivion, anche quando il governo, dopo 10 anni dal tragico evento, ha deciso di arrendersi. Al momento in Italia Saldapress ha pubblicato i primi quattro volumi di Oblivion Song.

Alessandro Vitti collabora invece a un’altra creazione di Robert Kirkman, il fumetto Hardcore, co-creato con Marc Silvestri e sceneggiato da Andy Diggle. La storia è incentrata sulla possibilità di alcuni soldati di utilizzare qualsiasi corpo umano presente sulla faccia della Terra come se fosse il loro. Questo è il programma chiamato Hardcore. L’agente Drake è uno di questi, ma un giorno viene confinato per 72 ore nello stesso corpo. La sua missione diventa dunque quella di capire chi ha sabotato il programma Hardcore, e nel farlo dovrà stare attento a tutti coloro che gli sono vicini, dato che il nemico potrebbe essere letteralmente chiunque.

Lisandro Estherren è un disegnatore argentino che collabora con Donny Cates per creare Redneck, una storia dedicata a una famiglia di vampiri. Questi vivono da anni a Sulphur Springs in Texas, dove la loro principale occupazione è quella di smerciare carne bovina, lavoro che gli permette sia di guadagnare un bel gruzzolo e sia di nutrirsi di sangue. Nessuno sa della loro vera natura, ma la convivenza con gli esseri umani si interrompe quando dei rancori e dell’odio dal passato riaffiorano in tutta la loro brutalità.

I tre autori si sono raccontati paragonando i propri metodi di lavoro e parlando del loro approccio al mondo del fumetto, raccontando anche alcuni dettagli riguardo le proprie carriere. Non sono mancate le curiosità su come hanno iniziato i primi passi nel mondo del fumetto e sulle storie da loro preferite. Inoltre sono arrivate anche alcune anticipazioni sui lavori di cui si stanno occupando, come ad esempio la conferma che il quinto volume di Oblivion Song arriverà in primavera in America. Potete recuperare la live guardando il video in embedded in questa pagina.

