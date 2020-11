Lucca Changes: tutti gli annunci Panini Disney

Si è tenuta venerdì la conferenza con Panini Disney ha illustrato in occasione di Lucca Changes sottotitolata “Topolino & Co., verso un grandioso 2021” le più importanti novità editoriali che vedremo sugli scaffali a partire dai primi mesi del 2021 legate a Topolino e alle pubblicazioni Disney. Moderatore della conferenza è stato Alex Bertani coadiuvato da numerosi ospiti.

Fra gli annunci spiccano le nuove vesti editoriali di Topolino Gold e i Classici Disney oltre un cofanetto per il 25 anni di PK!

Gli annunci Panini Disney a Lucca Changes

Le novità del 2021:

Su Topolino Extra arriva Foglie Rosse: la saga di Claudio Sciarrone verrà riproposta in grande formato in versione director’s cut con contenuti inediti e interviste esclusive

Topolino Gold si trasforma in una antologia di storie a tema con cadenza variabile che uscirà proprio in concomitanza di eventi o ricorrenze particolari. Il primo numero di questa nuove veste sarà Le Storie di Natale di Romano Scarpa, uscirà ovviamente a Natale, sarà in formato deluxe e conterrà storie recenti e meno recenti con approfondimenti inediti.

Classici Disney cambiano ancora diventando d'Autore. Ogni nuovo classico infatti diventerà tematico e dedicato ad un solo autore. In preparazione già le prime 6 nuove uscite.

PK compie 25 anni:

Per festeggiare i 25 anni di PK uscirà un cofanetto con i 7 volumi di PK New Era. Il cofanetto sarà disponibile anche vuoto. All’interno una litografia e una PKcard storica in regalo.

Topolino, i volumi:

Su Topolino Racconta arriva L’Opera dedicato alla figura di Giuseppe Verdi. Sarà un volume cartonato che raccoglierà alle storie e alle parodie aventi come tema l’opera lirica.

Su Topolino Fuoriserie c’è il gradito ritorno di Wizards of Mickey con Forbidden Kingdom (la prima uscita si intitola L’oscura Profezia) e il nuovo volume di PK New Era intitolato UrEvron.

Topolino, le prossime storie e novità del settimanale:

Su Topolino 3399 arriva Qui, Quo Qua – Viaggio nel micromondo

arriva Allo studio 4 storie a bivi per l’estate 2021

Fantomius: L’inizio e La Fine a partire da gennaio 2021

a partire da gennaio 2021 Topolino: Le Origini – “reboot” delle avventure di un giovane Topolino nel periodo “post-accademico”

“reboot” delle avventure di un giovane Topolino nel periodo “post-accademico” Area 15 – rilancio con Marco Nucci ai testi e Libero Emetti e Claudio Sciarrone alle matite

rilancio con Marco Nucci ai testi e Libero Emetti e Claudio Sciarrone alle matite Gadget: in arrivo una raccolta di 10 monetine d’autore con tagli e paperi differenti disegnati da Marco Rota

in arrivo una raccolta di 10 monetine d’autore con tagli e paperi differenti disegnati da Marco Rota Il Calendario 2021 è stato disegnato sempre da Marco Rota

è stato disegnato sempre da Marco Rota Primavera 2021: celebrazione del Deposito di Zio Paperone, dettagli in arrivo

