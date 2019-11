Lucca Comics & Games 2019: i Giochi di Ruolo da non perdere

Una lista delle novità presenti Lucca Comics & Games 2019 in ambito giochi di ruolo che hanno catturato la nostra attenzione e non potete farvi scappare.

Molte le novità in ambito gioco di ruolo presentate in questi giorni a Lucca Comics & Games 2019, tra nuovi titoli e attesissimi manuali d’espansione o di avventure.

Ecco dunque un elenco di quei prodotti che ci hanno maggiormente colpito girovagando tra gli affollatissimi stand degli editori, tra nuove proposte e gradite conferme.

Household

Non poteva ovviamente non occupare il primo posto di questa lista il prodotto vincitore del premio Gioco di Ruolo dell’Anno 2019: Household (di cui potete leggere la recensione), pubblicato da Raven Distribution.

In questo gioco di ruolo, i giocatori si caleranno nei panni di alcuni “omini”, ovvero i membri di quattro “razze” del Piccolo Popolo caratteristiche del folklore europeo: Fate, Boggart, Sprighi e Slaugh e vivranno avventure all’interno della Casa umana che li ospita.

Household è un gioco di ruolo che riesce ad affascinare e a colpire soprattutto per la sua ambientazione che richiama l’Europa del ‘700 – ‘800 e per la capacità di riuscire a far immedesimare i giocatori in omini disposti ad affrontare epiche avventure all’interno della Casa.

Blacksad – Il gioco di ruolo

Sempre presso lo stand di Raven Distribution è possibile trovare un altro gioco di ruolo particolarmente interessante, presentato in anteprima proprio in occasione di Lucca Comics & Games 2019: Blacksad – Il gioco di ruolo, basato sull’omonima serie di album a fumetti creata da Juan Díaz Canales e illustrato da Juanjo Guarnido, già vincitrice del Will Eisner Comic Industry Awards.

Il fumetto, che si svolge nella New York degli anni Cinquanta, ospita storie apertamente ispirate ai classici del giallo hardboiled e del cinema noir americani. Tutti i personaggi sono animali antropomorfi, a cominciare dal protagonista, John Blacksad, un roccioso e disincantato gatto nero che di professione fa il detective.

Blacksad – Il Gioco di Ruolo presenta un set di regole completo, incentrato su abilità decisionali rapide, dubbi morali e istinto dei personaggi. I giocatori si ritroveranno a indagare su casi contorti, ad affrontare criminali dal cuore oscuro e a combattere con la propria coscienza, cercando di trovare un momento felice nelle vite dei propri alter ego animali.

Le Maschere di Nyarlathotep

L’attesa degli appassionate del gioco di ruolo de Il Richiamo di Cthulhu (di cui potete leggere la nostra recensione) è finalmente giunta al termine. Raven Distribution ha infatti portato a Lucca Comics & Games 2019 Le Maschere di Nyarlathotep, in un’edizione davvero di pregio suddivisa in ben tre volumi (di cui uno comprendente tutti gli handout) per una più agevole consultazione e comprensiva di una magnifica mappa, di uno schermo per il custode e di un bellissimo cofanetto per raccogliere il tutto.

Le Maschere di Nyarlathotep è la più famosa, iconica, storica e acclamata campagna per il gioco di ruolo carta e penna de Il Richiamo di Cthulhu, e ritorna sotto una veste completamente rinnovata e arricchita di materiale e nuove avventure, rispetto all’edizione pubblicata da Stratelibri nel 1993 con il titolo di “I Mille Volti di Nyarlathotep”.

Warhammer Fantasy Roleplay 4a edizione

Ci spostiamo dunque allo stand di Need Games!, dove ci aspettano altre succose novità da non darsi sfuggire, come la tanto attesa edizione italiana della quarta edizione di Warhammer Fantasy Roleplay di Cubicle 7, il tanto amato gioco di ruolo carta e penna ambientato nel Vecchio Mondo di Warhammer Fantasy.

La quarta edizione di Warhammer Fantasy Roleplay consentirà ai giocatori di riunire la propria compagnia di eroi e di farsi strada tra maligna corruzione, oscuri intrighi e terribili creature pronte a distruggerli. Questo storico gioco di ruolo è ambientato in un mondo fantasy gotico, cupo e dalle forti tinte dark, in cui orde di creature governate dal Caos tentano di soggiogare l’intero mondo.

La Leggenda dei Cinque Anelli

Need Games! ha presentato a Lucca Comics & Games 2019 anche l’edizione italiana della quinta edizione de La Leggenda dei Cinque Anelli, edita da Fantasy Flight, che di fatto si presenta come un reboot della story line che si era dipanata lungo le quattro edizioni precedenti.

La Leggenda dei Cinque Anelli narra la storia delle terre del Rokugan, dove l’Impero di Smeraldo regna da oltre mille anni. Sotto la nobile guida degli Imperatori Hantei, i Grandi Clan di samurai hanno protetto le terre Imperiali da minacce interne ed esterne, fin da quando i Kami scesero dal cielo e fecero del Rokugan il loro regno prediletto. Come samurai dell’Impero di Smeraldo, i giocatori avranno il dovere di servire il loro signore, il loro Clan e l’Imperatore.

Allo stand di Need Games!, oltre al manuale base de La Leggenda dei Cinque Anelli, è possibile trovare anche il relativo schermo del Master e i set di dadi dedicati al gioco.

Coriolis – Il Terzo Orizzonte

Anche Wyrd Edizioni è presente a Lucca Comics & Games 2019 con titoli importanti che vi consigliamo di prendere attentamente in consioderazione, come ad esempio Coriolis, uno dei GDR finalisti al premio Gioco di Ruolo dell’Anno 2019.

Coriolis – Il Terzo Orizzonte è un gioco di ruolo di fantascienza creato da Fria Ligan. Ambientato nello spazio, vedrà i giocatori nei panni dell’equipaggio di una nave spaziale del sistema stellare denominato Terzo Orizzonte. Coriolis pone il focus su argomenti classici del genere space opera quali esplorazione, vita di bordo e i conflitti stellari tra navi spaziali. In Coriolis, i giocatori potranno ritrovare le atmosfere dell’amatissima serie TV Firefly condite con un pizzico di esotismo in stile Dune.

Allo stand di Wyrd Edizioni è possibile trovare, oltre al manuale base, anche tutto il resto del materiale uscito fino a ora in italiano.

Conan – Guida Introduttiva

Sempre allo stand di Wyrd Edizioni è possibile mettere le mani anche sulla Guida Introduttiva di Conan, l’edizione italiana del gioco di ruolo di Modiphius Entertainment, il cui Kickstarter è stato da poco finanziato da poco e che prevede come prima data di uscita Marzo 2020.

Questa Guida Introduttiva permetterà di scoprire il selvaggio e decadente mondo di Conan e iniziare a forgiare nuovi eroi leggendari grazie alle principali regole riportate e all’avventura introduttiva “Inseguire il Tuono”.

SIGMATA: This Signal Kills Fascists

MS Edizioni entra per la prima volta nel mondo dei giochi di ruolo con SIGMATA: This Signal Kills Fascists. Si tratta di un GDR cyberpunk che affronta il tema di un’insurrezione contro un Regime totalitario, in una visione ucronica e distopica degli Stati Uniti d’America durante gli anni ’80. I giocatori assumeranno il ruolo dei Ricevitori, l’avanguardia supereroistica della Resistenza, in possesso di incredibili poteri quando sono nel raggio di una torre radio che trasmette una speciale sequenza numerica chiamata il Segnale.

Questa edizione italiana, presentata in anteprima a Lucca Comics & Games 2019 integra anche il supplemento SIGMATA: Repeat the Signal, che comprende la nuova versione del regolamento, nuove schede di gioco e illustrazioni inedite. Il manuale contiene immagini e testi di carattere maturo, destinati ad un pubblico adulto.

Pathfinder e Starfinder

Presso lo stand di Giochi Uniti, tutti gli appassionati dei giochi di ruolo targati Paizo non possono farsi scappare due manuali di giochi di ruolo in limited edition, con il logo Lucca Games: Pathfinder: il Ritorno dei Signori delle Rune e Starfinder: Sfida al Trono degli Eoni. L’esclusivo sticker Lucca Games li contrassegna come vere e proprie edizioni da collezione, come da tradizione Lucca Comics & Games.

Pathfinder: il Ritorno dei Signori delle Rune è il terzo e ultimo capitolo della trilogia della saga dei Signori delle Rune. Con questo volume si chiude la più lunga avventura di Pathfinder mai progettata, con un ciclo di dieci anni. Si tratta di un manuale di cinquecentocinquanta pagine e può essere giocato senza aver provato i precedenti “Ascesa dei Signori delle Rune” e “Stella Infranta”.

Starfinder: Sfida al Trono degli Eoni è un’avventura che riporterà i giocatori nello spazio, dove dovranno liberare una colonia dal malvagio giogo dell’Impero Azlanti. Insieme al manuale saranno presenti anche le nuove miniature di Starfinder.

L’Ultima Bomba

Presso lo stand di Serpentarium a Lucca Comics & Games 2019 è possibile trovare L’ultima Bomba, l’attesissimo gioco di ruolo fantasy/postatomico/Anni’80. In questo GDR, i giocatori interpreteranno coraggiosi Stranieri che si aggirano nelle Post-Lande in cerca di fortuna, cibo e gloria. Ma dovranno vedersela con spade, magie, armi da fuoco e inseguimenti mozzafiato a bordo di auto corazzate, oltre ad affrontare i numerosi mostri del Bestiario, nelle ben nove avventure create per la Desolazione 81.

Nella scatola base sarà possibile trovare il Manuale del Giocatore, il Manuale del Master, il Tutorial per iniziare a giocare fin da subito, nove schede personaggio e un set completo di dadi.

Worlds in Peril

Allo stand di Dreamlord Press a Lucca Comics & Games 2019, invece, è possibile trovare pane per gli amanti dei giochi di ruolo indie, come ad esempio Worlds in Peril, un gioco di ruolo che trae ispirazione dall’immaginario supereroistico dei comics americani e che riflette questa sua atmosfera anche nella struttura del suo regolamento, impaginato come un vero e proprio albo a fumetti.

Il gioco utilizza il sistema Powered by the Apocalypse e la creazione del personaggio mescola elementi, stereotipi e topoi del genere, come storia di origine, limitazioni e motivazioni personali. Worlds in Peril permetterà alla narrazione di concentrarsi sull’arco narrativo dei personaggi, esplorando così il conflitto personale nel combattere e superare i propri limiti.

Flotsam

Presso lo stand di Narrativa è possibile trovare una buona lista di giochi di ruolo indie per chi ama approcciare il mondo del GDR da una prospettiva più rivolta alla narrazione, come ad esempio con Flotsam.

Flotsam è un gioco di ruolo che parla di reietti, emarginati, fuorilegge e disadattati che vivono nei recessi di una stazione spaziale, all’ombra di una società più prospera. I giocatori potranno esplorare la vita quotidiana, le relazioni interpersonali e i piccoli drammi del Sotto, un mondo pericoloso dove povertà, attriti sociali e conflitti fra bande vivono fianco a fianco a tecnologie aliene e stranezze sovrannaturali.

Il gioco è masterless (senza master), diceless (senza dadi) e ha regole che mettono i personaggi uno contro l’altro e si focalizzano sulle loro relazioni.