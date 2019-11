Lucca Comics & Games: ecco i libri game da non perdere

Questa edizione di Lucca Comics & Games vedrà diverse novità per gli appassionati di i libri gioco. I librigame stanno infatti godendo di un periodo particolarmente vivace e diversi editori hanno deciso di puntare su questo tipo di progetto ludico. Le novità in uscita alla fiera spazieranno per tematiche, generi e meccaniche di gioco: abbiamo […]

Questa edizione di Lucca Comics & Games vedrà diverse novità per gli appassionati di i libri gioco. I librigame stanno infatti godendo di un periodo particolarmente vivace e diversi editori hanno deciso di puntare su questo tipo di progetto ludico.

Le novità in uscita alla fiera spazieranno per tematiche, generi e meccaniche di gioco: abbiamo selezionato i titoli che hanno catturato di più la nostra attenzione.

Raven Distribution

Raven Distribution si presenterà alla fiera lucchese con diversi titoli e tra tutte le sue nuove uscite abbiamo scelto Il Sabba Nero.

Questo volume sarà il primo della collana Dedalo, linea editoriale di libri gioco di autori italiani. Ad inaugurare la collana sarà Lorenzo Trenti, con un volume ispirato a Nicolas Eymerich Inquisitore, il popolare personaggio nato dalla penna di Valerio Evangelisti.

In questo volume il lettore interpreterà proprio Nicolas Eymerich, l’Inquisitore che sarà chiamato a indagare su un complotto diabolico, le cui ombre sinistre minacceranno la cristianità.

Potete trovare Nicolas Eymerich Inquisitore – Il Sabba Nero in vendita su Amazon a questo link.

Edizioni Librarsi

Edizioni Librarsi è una casa editrice specializzata in questo genere narrativo, che porterà a Lucca Comics & Games 2019 tre novità: Oltre il Mare di Sangue Oscuro, L’Audace colpo del Vello d’Oro e Alice Key e l’origine del mondo. Quest’ultimo titolo è il libro di cui vi parleremo.

Alice Key e l’origine del mondo di Antonio Costantini, sarà il primo volume della collana Age of Vapor, ambientata a Londra in piena epoca vittoriana. Protagonista della storia è la giovane Alice Key, una ladruncola che si arrabatta per le strade della città sfuggendo a poliziotti meccanici. La sua vita cambierà drasticamente quando uno sconosciuto le mostrerà una misteriosa foto che la vede ritratta in compagnia del padre da tempo scomparso. Alice dovrà mettersi sulle tracce del padre in un viaggio pieno di mistero.

Aristea

Aristea proporrà Vesta Shutdown di Gabriele Simionato, un librogame di fantascienza ambientato nello spazio, esattamente su Vesta, asteroide colonizzato dall’uomo. Il lettore impersonerà il betatenente Niklas Chavallane della Divisione Spaziomineraria, incaricato di guidare i coloni di Vesta nel momento più critico della loro storia.

Acheron Books

L’editore presenterà in fiera otto nuovi libri, tra queste novità ci sarà anche Stregoneria Rusticana! una coppia di libri gioco a cura di Andrea Mollica. I due volumi, intitolati Duellante e Scaramante, potranno essere giocati sia in solitario che in coppia, dando il meglio di sé in quest’ultima variante.

Si tratterà di una coppia di libri gioco in cui sarà proposta la stessa avventura, ma declinata in base al personaggio utilizzato (il duellante o lo scaramante), in modo da poter misurare la propria abilità in un duello a colpi di paragrafi numerati.

Potete trovare Stregoneria Rusticana! in vendita a questi link.

Duellante: Link Amazon

Scaramante: Link Amazon

Space Orange 42

L’apprendista Negromante, di Mauro Longo, sarà un libro gioco in cui il lettore impersonerà un giovane negromante di nome Melchiorre Hensid. Si tratterà di un librogame dal taglio classico, la cui esperienza di gioco richiederà matita, gomma e poco altro. La storia narrata in L’apprendista Negromante farà parte dell’universo di Ultima Forsan, sarà ambientato in Italia nel Rinascimento Macabro del 1520 e utilizzerà il sistema di gioco Venture System di Umberto Pignatelli.

Lambda Edizioni

Lambda Edizioni propone Fresco di Stampa, di Alberto Orsini, Francesco di Lazzaro e illustrato da Mala Spina. In questo librogame il lettore interpreterà un aspirante giornalista alle prese con il nuovo posto lavoro all’interno della redazione di uno storico quotidiano locale.

Per diventare un cronista affermato bisognerà saper seguire le piste giuste che portano alle notizie in grado di guadagnarsi la prima pagina. Che si tratti di un complotto edilizio, di una partita truccata o di una rapina in banca, questo libro metterà alla prova il giornalista d’assalto che è in ognuno di noi.

Potete trovare Fresco di stampa in vendita su Amazon a questo link.

Watson Edizioni

Watson Edizioni presenterà Sherlock Holmes: Prima con Delitto, di Alberto Orsini con illustrazioni di Pietro Pitt Rotelli e copertina di Vincenzo Pratticò.

In questo libro il lettore vestirà i panni di Rebecca Hurley, docente di Psicologia forense dell’Università di Washington.

Durante una vacanza in Europa in cui riabbraccerà il cugino, il dottor John Watson, avrà l’opportunità di conoscere il più famoso investigatore del mondo: Sherlock Holmes. Ben presto quello che sembrava una tranquilla vacanza si trasformerà in un intricato caso a fianco del re dei detective.

Troverete Sherlock Holmes: Prima con Delitto presso lo stand La Terra dei Giochi (CAR 117 Padiglione Games) dove Watson Edizioni sarà ospite.

MS Edizioni

MS Edizione porterà in Italia la ristampa di Misteri d’Oriente, una saga di libri game molto amata e ambientata in un oriente magico da mille e una notte.

La Fortezza di Alamut sarà il titolo del primo volume della collana e sarà una ristampa riveduta e corretta nei suoi contenuti, che ha visto la collaborazione tra l’editore e il portale Librogame’s Land. Protagonista dell’avventura sarà il leggendario Prete Gianni alla ricerca di Shangri-La, la fonte della vita e della felicità eterna.

DV Games

Per finire, spazio ai più piccoli con la collana “La mia prima Avventura” pubblicata da Da Vinci Games. L’editore lancerà sul mercato i primi due titoli di questo progetto editoriale adatta a bambini dai 4 anni in su. Si tratterà di libri interattivi dal design studiato, caratterizzati da un intelligente uso della cartotecnica e di materiali resistenti.

Se siete interessati ai libri di questa collana potete leggere le nostre recensioni di Alla Ricerca del Drago e Il Tesoro di Atlantide.

Potete trovare Alla Ricerca del Drago in vendita su Dungeondice a questo Link.

Potete trovare Il Tesoro di Atlantide in vendita su Dungeondice a questo Link.