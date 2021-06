Lucifer 5 Parte 2: i perché dietro la morte di un personaggio

Durante un’intervista esclusiva con CBR, il co-showrunner di Lucifer 5 Parte 2, Joe Henderson ha rivelato la vera ragione per cui uno dei personaggi della serie doveva per forza morire.

C’è un personaggio la cui morte era inevitabile nella seconda parte di Lucifer 5 , trasmessa in esclusiva su Netflix dal 28 maggio (recuperate la nostra recessione a questo articolo!)

Questo personaggio è il detective Dan Espinoza, morto tra le braccia di Chloe, la cui morte chiude così il cerchio della loro relazione e amicizia.

A spiegare i motivi dietro la scelta di fare morire Dan, il co-showrunner di Lucifer 5, Joe Henderson il quale, durante un’intervista esclusiva con CBR, ha rivelato che Dan doveva morire in modo che Lucifer potesse credere nel suo potere superiore e provasse rabbia e dolore.

Ha anche spiegato, riferendosi a Lucifer:

“Per tutti i suoi due passi in avanti, volevamo che facesse un passo indietro e fosse confuso e si sentisse perso e avesse la sensazione che le regole fossero sbagliate. Che le cose non funzionano. Se qualcuno come Dan Espinosa va all’inferno, allora il mondo è rotto, e dargli una sorta di senso in più di, ‘Ok, bene, se io sono Dio, come faccio a sistemare questo?′ Questo era davvero importante per noi. Perché essere Dio non è facile e capire come far funzionare queste cose non è facile. E anche la vita non è facile”.