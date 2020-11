L’Uomo Vestito di Nero di Stephen King ed un regalo per i lettori

Arriva il nuovo libro di Stephen King, L’Uomo Vestito di Nero, in una riedizione illustrata. E con esso, un regalo per tutti i lettori che lo acquisteranno.

Il 10 novembre è la data d’uscita che segna il ritorno di uno dei racconti classici di Stephen King, in una nuova edizione illustrata dai disegni di Ana Juan, pubblicata da Sperling & Kupfer. Tratto dalla raccolta Tutto è Fatidico, L’Uomo Vestito di Nero racconta di Gary, un uomo di novant’anni che, prossimo alla fine, sente tornare vivido un ricordo particolare della sua infanzia che lo ha tormentato per lungo tempo. Quello dell’incontro con un uomo spaventoso totalmente vestito di nero, di cui Gary racconterà tra le pagine di un diario per esorcizzare il terrore suscitato da questa terribile figura.

L’Uomo Vestito di Nero arriva quindi in libreria e tra le sue pagine i lettori troveranno stavolta anche delle illustrazioni da brivido. Ma non è tutto. Dal 10 novembre al 10 dicembre, con l’acquisto di due romanzi di Stephen King a scelta tra quelli editi da Sperling & Kupfer e Pickwick, verrà regalata una mascherina personalizzata a tema. L’iniziativa, denominata “Non puoi nascondere la paura”, sarà valida presso tutti i Mondadori Store e sul sito mondadoristore.it.

Un regalo che sarà di certo gradito per molti lettori, in questo periodo particolare in cui la pandemia da Covid-19 sembra perdurare ancora tenace; i fan del Re avranno poi la possibilità di sfoggiare la grafica personalizzata dedicata proprio ad uno dei suoi terrificanti classici, sicuramente piuttosto originale.

Dalla raccolta Tutto è Fatidico, Stephen King trae il racconto L’Uomo Vestito di Nero, che includerà in questa edizione, oltre alle illustrazioni di Ana Juan, anche il racconto Il Giovane Signor Brown di Nathaniel Hawthorne: uno tra i preferiti di King, che ha deciso quindi di omaggiare così lo scrittore.