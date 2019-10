Lupin III: il nuovo trailer svela la trama e i doppiatori del film in CGI

Il nuovo trailer dell'attesissimo film di Lupin III, il primo in CGI tratto dalla popolare serie di Monkey Punch, svela la trama ed anticipa quali doppiatori presteranno voce ai nuovi personaggi.

Lo studio d’animazione TOHO ha divulgato un nuovo trailer per Lupin III THE FIRST, il nuovo film anime ispirato a Lupin III, leggendario personaggio creato da Monkey Punch. Il teaser rivela nuovi membri del cast per il film e fornisce i primi accenni di trama.

Da quanto appreso, sembrerebbe che la trama di Lupin III THE FIRST sarà incentrata sull’improbabile alleanza tra il Ladro Gentiluomo e un nuovo personaggio, Leticia (Suzu Hirose), per rubare il diario di Bresson, un tesoro che nemmeno la prima generazione di Arsène Lupin riuscì a conquistare. Nel film, oltre al pistolero Jigen Daisuke, il samurai Goemon Ishikawa, la scaltra Fujiko Mine e l’ispettore Koichi Zenigata, compariranno altri due nuovi personaggi, Lambert e Geralt rispettivamente doppiati da Kōtarō Yoshida e Tatsuya Fujiwara.

Come già detto, si tratta del primo lungometraggio in assoluto ad essere animato in CGI ed ispirato alla serie, che prima di di allora aveva mostrato il Ladro Gentiluomo in 3D solo nei videogiochi. Takashi Yamazaki (Stand By Me Doraemon, Dragon Quest: Your Story) si occuperà della sceneggiatura e della regia della pellicola. Questa sarà la prima volta che un film dedicato a Lupin III non potrà godere alla sua prima mondiale della presenza del suo creatore, Monkey Punch, recentemente scomparso lo scorso 11 aprile, che comunque, come apprendiamo da un messaggio divulgato sul sito web ufficiale del film, si era dimostrato molto entusiasta dell’ingresso nel futuro dell’animazione dello storico personaggio, in questa nuova interpretazione.

Lupin III THE FIRST è atteso nei cinema giapponesi il prossimo 6 dicembre, ma a posteriori godrà di una proiezione anche nei cinema italiani grazie a Koch Media, che domenica 6 ottobre al Romics, fiera del fumetto di Roma, presenterà in anteprima il trailer doppiato in lingua italiana.