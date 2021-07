Magic: disponibile la terza avventura crossover di Dungeons & Dragons

Dopo In Scarlet Flames e The Hidden Page, Wizards of the Coast ha finalmente diffuso a terza parte della sua avventura crossover gratuita tra Dungeons & Dragons e Magic: the Gathering. Il terzo episodio di questa campagna si intitola A Verdant Tomb e, come anche gli altri moduli che lo hanno preceduto, è studiato per essere giocato da un party composto dai quattro ai sei personaggi almeno di nono livello.

La trama di A Verdant Tomb si basa sull’esplorazione del mausoleo costruito molti anni prima da Sylvene, una potente maga giunta sulla Costa della Spada come esploratrice dal suo piano di esistenza natale, Ravnica (link Amazon al modulo di Dungeons & Dragons dedicato). Durante le sue peregrinazioni nelle terre della Costa della Spada, Sylvene visse moltissime avventure, incontrò compagni e fedeli alleati ed ebbe anche un figlio! Prima di ritornare al suo originale piano di esistenza assieme al figlio, la maga costruì una gigantesca e misteriosa cripta, immersa in un bosco lussureggiante, che riempì di ricordi e di oggetti trovati durante le sue avventure, una vera e propria montagna di tesori!

Anni dopo la sua ripartenza per Ravnica, la cripta attira ovviamente le attenzioni di numerosi gruppi di avventurieri in cerca di fama e ricchezza, ma anche l’interesse di Tyreus, discendente diretta di Sylvene, la cui brama di potere sembra non conoscere confini…

A Verdant Tomb è disponibile per il download gratuito a questo link.

Sebbene A Verdant Tomb sia un’avventura ideata per essere goduta al meglio dopo aver giocato anche i capitoli precedenti della campagna, con un minimo di sforzo da parte del Dungeon Master, è comunque possibile adattarla per essere giocata anche in maniera autonoma. Il nostro consiglio però, rimane quello di affrontare l’intera campagna, che ricordiamo è disponibile gratuitamente, così da non perdere neppure un solo elemento di questo affascinante crossover tra due degli universi fantasy ludici più famosi degli ultimi decenni.