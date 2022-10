Nel corso del suo ultimo livestream, Wizards of the Coast ha annunciato un nuovo Secret Lair di Magic: The Gathering, in collaborazione con Junji Ito, mangaka maestro dell’horror e autore di opere come Uzumaki e Gyo.

All’interno del cosiddetto “October Superdrop” vi sarà un mini-set di quattro carte disegnate da Junji Ito, col suo stile horror che lo ha reso celebre e sarà disponibile in due versioni: quella standard al prezzo di 29,99$ e quella col trattamento “Foil Inciso” al prezzo di 39,99$.

Di seguito le quattro carte nel dettaglio e il loro effetto:

Thoughtseize: il giocatore bersaglio rivela la propria mano. Scegli una carta non terra da essa. Quel giocatore scarta quella carta. Perdi 2 punti vita;

il giocatore bersaglio rivela la propria mano. Scegli una carta non terra da essa. Quel giocatore scarta quella carta. Perdi 2 punti vita; Doomsday: passa in rassegna il tuo grimorio e cimitero per cinque carte ed esilia le altre. Metti le carte scelte in cima al tuo grimorio in qualsiasi ordine. Perdi metà della tua vita, arrotondato;

passa in rassegna il tuo grimorio e cimitero per cinque carte ed esilia le altre. Metti le carte scelte in cima al tuo grimorio in qualsiasi ordine. Perdi metà della tua vita, arrotondato; Carrion Feeder: questa carta non può bloccare. Sacrifica una creatura: metti un segnalino +1/+1 su Carrion Feeder;

questa carta non può bloccare. Sacrifica una creatura: metti un segnalino +1/+1 su Carrion Feeder; Plaguecrafter: quando Plaguecrafter entra nel campo di battaglia, ogni giocatore sacrifica una creatura o un planeswalker. Ogni giocatore che non può scartare una carta.

Artist Series: Junji Ito sarà disponibile in pre-ordine a partire da oggi (probabilmente nel pomeriggio), 17 Ottobre, sia in Giapponese che in Inglese e lo potete trovare semplicemente cliccando qui.

Nel frattempo, se volete buttarvi nelle atmosfere di Dominaria Unita (l’ultima espansione uscita di Magic: The Gathering), vi consigliamo di acquistare il praticissimo Bundle Box, contenente 8 Set Boosters, 20 Terre Base FOIL, 20 Terre Base regular, 1 Dado Spindown™ OVERSIZED a 20 facce (D20), 1 Carta Rara promo FOIL e 1 Scatola porta collezione. Potete comprarlo semplicemente cliccando su questo link.

Altrimenti, è uscita anche Unfinity, la nuova folle e spaziale espansione facente parte degli un-set, della quale potete acquistare i comodi Draft Booster Pack, contenenti 3 bustine, semplicemente cliccando su questo link.