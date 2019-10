Magic: The Gathering – Appuntamenti ed ospiti per Lucca Comics & Games 2019

Lucca Comics & Games ospita tutta una serie di eventi legata a Magic: The Gathering, con la partecipazione di tre ospiti d'eccezione: Gavin Verhey, John Avon e Melissa Benson.

Lucca Comics & Games 2019, la fiera per gli appassionati del gioco più grande d’italia è ormai alle porte; poteva forse mancare il gioco di carte collezionabili più famoso del mondo? Ovviamente no! E infatti Magic: The Gathering sarà presente tutti i giorni della manifestazione con ben tre ospiti d’eccezione e un nutrito numero di eventi aperti al pubblico!

Nello specifico per questa edizione della fiera saranno presenti Gavin Verhey, Senior Game Designer e Product Architect di “Magic: the Gathering”, John Avon, artista fantasy inglese, e Melissa Benson, membro del gruppo originale di 25 artisti che per primi arricchirono le carte con le proprie opere e autrice di oltre 60 illustrazioni dedicate al gioco a partire dall’edizione Alpha fino ad arrivare ad Urza’s Legacy.

I tre ospiti saranno legati a tutta una serie di panel, incontri ed eventi legati a Magic: The Gathering che non mancheranno di entusiasmare i fan e giocatori del LCG più famoso di sempre.

Eccoli a voi divisi giorno per giorno:

30 Ottobre

10:00 Padiglione Carducci – Fantasy – Meet & Greet con Melissa Benson presso lo stand Nebraska’s War.

12:00 Sala Ingellis – Il Trono di Eldraine: Gavin Verhey e Marco Caputo saranno presenti insieme per rivelare in esclusiva i segreti della nuovissima espansione di “Magic”.

15:00 Padiglione Carducci – Fantasy – Meet & Greet con Melissa Benson presso lo stand Nebraska’s War.

16:00 Area Performance – NE You make the card!: Gavin Verhey, Senior Product Designer di “Magic: the Gathering”, accompagnerà il pubblico di Lucca Comics & Games nella creazione di una vera e propria carta “Magic” a partire da zero. Ogni singolo aspetto della (costo in mana, nome della creatura, forza, costituzione e abilità) verrà deciso dai partecipanti al workshop. Nel mentre Gavin svelerà alcuni segreti e retroscena avvenuti nel corso della creazione del TCG più giocato e venduto di sempre. Saranno inoltre presenti, direttamente dall’Area Performance, Steve Argyle, Ciruelo Cabral, Jason Engle, Karl Kopinski, Monte M. Moore che si presteranno ad illustrare la carta sviluppata nel corso di questo laboratorio. Le opere verranno poi messe all’asta domenica pomeriggio.

31 Ottobre

10:30 Auditorium S. Girolamo – L’arte di MTG: passato, presente e futuro: Gavin Verhey, Melissa Benson e John Avon raccontano 25 anni di arte per “Magic: the Gathering”.

14:30 Area Performance – John Avon in Area Performance.

15:00 Padiglione Carducci – Fantasy – Meet & Greet con Melissa Benson presso lo stand Nebraska’s War.

01 Novembre

10:00 Padiglione Carducci – Fantasy – Meet & Greet con Melissa Benson presso lo stand Nebraska’s War.

11:00 Padiglione Carducci – Games – Meet & Greet e sessione di gioco con Gavin Verhey.

16:30 Area Performance – Melissa Benson in Area Performance.

18:00 Sala Ingellis – Becoming Magic: Ilja Rotelli, ex responsabile gioco competitivo di Wizards of the Coast e attualmente in forze ad Amazon Game Studios, condurrà una chiacchierata con Gavin Verhey. Insieme, i due ci accompagneranno in un cammino che ci mostrerà come Gavin sia riuscito, grazie a passione, community engagement e successi sul lato competitivo a coronare il suo sogno: diventare designer di MTG.

02 Novembre

10:00 Padiglione Carducci – Fantasy – Meet & Greet con Melissa Benson presso lo stand Nebraska’s War.

11:00 Padiglione Carducci – Games – Meet & Greet e sessione di gioco con Gavin Verhey.

14:00 Boardgame Studio – Commander session – Sessione di gioco con Gavin Verhey.

15:00 Padiglione Carducci – Fantasy – Meet & Greet con Melissa Benson presso lo stand Nebraska’s War.

03 Novembre

15:00 Padiglione Carducci – Games – Meet & Greet e sessione di gioco con Gavin Verhey.

15:00 Padiglione Carducci – Fantasy – Meet & Greet con Melissa Benson presso lo stand Nebraska’s War.