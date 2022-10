Wizards of the Coast sarà presente a Lucca Comics & Games 2022 con uno stand situato nel padiglione Carducci dedicato a Magic: The Gathering, il celebre gioco di carte collezionabili.

Presso lo stand, i giocatori potranno sperimentare l’emozione di avventurarsi nel primo e più famoso gioco di carte collezionabili al mondo, sia che si abbiano già respirato le atmosfere di Dominaria e di tutti gli altri piani dimensionali di Magic, sia che ci si voglia mettere alla prova in avvincenti sfide all’ultimo incantesimo, sia che ci si voglia approcciare per la prima volta e scoprire di più su questo affascinante gioco di carte collezionabili.

Sarà infatti possibile provare il gioco in sessioni dimostrative e di casual play. In questo modo, si potranno apprendere le basi del gioco mentre ci si diverte e si scopre quanto sia facile ed entusiasmante farsi catturare dalle mistiche atmosfere di Magic.

Inoltre, sabato 29 e domenica 30 ottobre, nel pomeriggio, presso lo stand ufficiale di Magic: The Gathering sarà presente il celebre creator Sabaku no Maiku, pronto a scambiare quattro chiacchiere con gli appassionati di Magic. Ma non sarà di certo l’unico a presenziare allo stand! Durante tutto il periodo della fiera, infatti, presso lo stand potrai fare la conoscenza di tutta una serie di personaggi che supportano costantemente la community italiana di MTG.

Si potranno anche scoprire tutti i segreti de La Guerra dei Fratelli, il prossimo entusiasmante set di Magic in uscita a novembre, che porterà avanti l’arco narrativo iniziato con Dominiaria Unita e che riporta Magic: The Gathering alle proprie origini, in occasione della celebrazione del 30° anniversario del gioco. E proprio direttamente dal Magic 30 di Las Vegas arriveranno tutta una serie di contenuti speciali su La Guerra dei Fratelli, come card preview in esclusiva assoluta, trailer e rivelazioni eccezionali.

Lo stand ufficiale di Magic: The Gathering, inoltre, sarà punto di partenza e di arrivo di un’avvincente caccia al tesoro, che sfiderà i partecipanti a compiere alcune missioni pregne di magia per le strade della fiera, nei luoghi legati a Magic: The Gathering. Inoltre, il 30 novembre lo stand ospiterà una delle tappe ufficiali del Legacy European Tour, valida per le qualificazioni alle finali di Napoli a marzo.

Infine, presso l’area shop dello stand, si potranno acquistare i celebri mazzi Commander o si potrà sperimentare con i propri amici la formula di gioco Draft, in cui con solo tre booster di carte a testa sarà possibile dare vita a un’entusiasmante sfida. Per i veterani, invece, ci sarà l’occasione di arricchire la propria collezione grazie a tutti i prodotti Magic disponibili all’acquisto.

Durante i giorni della fiera, altre sorprese e ospiti inattesi animeranno lo stand, in un clima di festa e a celebrazione del 30° anniversario di Magic: The Gathering.

