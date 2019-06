Magic: The Gathering, il London mulligan diventa ufficiale

Il London mulligan diventa una regola ufficiale di Magic: The Gathering a partire dal Set Base 2020 di prossima pubblicazione.

È di ieri la notizia che Wizards of the Coast ha implementato un nuovo cambiamento nelle regole di mulligan per Magic: The Gathering, che interesserà tutte le varie modalità di gioco.

Questa notizia è uscita come parte integrante del nuovo Set Base 2020, che sta venendo introdotto in tutte le modalità competitive. Questa nuova regola è stata inizialmente testata al Mythic Championship II di Londra (da qui il nomignolo “London mulligan”) e su Magic Online.

Ecco cosa recita la regola del London mulligna per Magic: The Gathering:

“Ogni giocatore pesca un numero di carte pari alla sua mano iniziale, che normalmente è di sette carte (alcuni effetti possono modificare la mano iniziale di un giocatore). Un giocatore che non è soddisfatto della propria mano iniziale può effettuare un mulligan.

Come prima cosa, il giocatore iniziale dichiara se effettuerà o meno un mulligan; quindi ogni altro giocatore nell’ordine di turno farà lo stesso. Una volta che ogni giocatore ha fatto la propria dichiarazione, tutti i giocatori che hanno deciso di effettuare un mulligan lo eseguiranno contemporaneamente.

Per effettuare un mulligan, un giocatore mischia nuovamente nel proprio grimorio le carte che ha in mano, pesca un numero di carte pari alla propria mano iniziale, quindi sceglie un numero di carte pescate pari al numero di mulligan effettuati e le pone in fondo al grimorio, in qualsiasi ordine.

Quando un giocatore sceglie di non effettuare un mulligan, le carte rimanenti diventano la sua mano iniziale e quel giocatore non potrà eseguire altri mulligan. Questo processo viene ripetuto finché non rimane alcun giocatore che effettui un mulligan. Un giocatore può continuare a effettuare mulligan fino a quando la sua mano iniziale non sarà uguale a zero carte”.

La regola è piuttosto semplice, alcuni sostengono che dia il vantaggio di scartare carte inutili di cui non si ha un bisogno immediato, ma rimane lo svantaggio di non iniziare con una mano completa di sette carte. Per un giudizio più ponderato, staremo a vedere che impatto avrà la nuova regola nei tornei a venire di Magic: The Gathering.