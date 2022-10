In esclusiva mondiale per CulturaPop, vi presentiamo una nuova carta di Magic: The Gathering proveniente da La Guerra dei Fratelli, la nuova espansione del celebre gioco di carte collezionabili in uscita ufficialmente il 18 novembre 2022.

La Guerra dei Fratelli sarà il nuovo set di Magic, nel quale vi sarà l’epica rivisitazione di un evento davvero cruciale del suo Multiverso, la cui portata è alla base di tutto ciò che Magic è oggi, inclusa l’origine del male più grande che il mondo di Magic abbia mai conosciuto: i Phyrexiani, le terribili creature mezze organiche e mezze metalliche. Questa si collocherà subito dopo gli eventi di Dominaria Unita e nella quale gli eroi dovranno scrutare il passato per salvare il proprio futuro, finendo per svelare la vera storia dello scontro tra i fratelli Urza e Mishra.

Wizards of the Coast ci ha dato la possibilità di presentare in esclusiva mondiale una nuova carta facente parte di questa espansione: Prima Linea di Yotia.

“Reinventa il passato. Riprenditi il futuro. Con i presente a rischio, la speranza del Multiverso risiede nel passato. Addentrati nel cuore dell’epico conflitto che ha definito la storia di Magic come la conosciamo oggi.”

