Luigi's Mansion 2 HD | Provato prima della recensione

Luigi's Mansion 2 HD è, senza dubbio, il titolo più atteso dai fan Nintendo tra quelli in uscita a giugno 2024, riportandoci ancora nei panni del fratello meno fortunato e decisamente più fifone di Mario dopo il successo del terzo capitolo della saga. Ebbene, dopo aver provato i primi capitoli del gioco posso ora condividere le mie impressioni su questa versione rimasterizzata di un classico amato, il tutto in attesa della recensione che arriverà nel corso dei prossimi giorni.

Partiamo dal principio: cos'è Luigi's Mansion 2 HD? Il gioco, il quale rappresenta il secondo capitolo della saga, originariamente rilasciato per Nintendo 3DS nel 2017, è stato completamente rivisitato con una grafica migliorata e nuove funzionalità che lo rendono perfetto per la console ibrida di Nintendo.

La storia segue ancora una volta Luigi, il nostro amato riluttante e timoroso eroe, impegnato nell'ennesima missione a tema soprannaturale per recuperare i frammenti della Luna Scura e riportare la pace nella spettrale Cupavalle. Questa valle, infatti, è infestata da fantasmi fuori controllo dopo che la Luna Scura - da qui il sottotitolo del gioco, "The Dark Moon" - è andata in frantumi. Guidato dal nostro caro vecchio professor Strambic, esperto di fenomeni paranormali, Luigi si trova ad affrontare diverse "mansioni", ognuna delle quali è, ovviamente, pullulante di fantasmi di ogni tipo.

Com'è il gameplay di Luigi's Mansion 2 HD?

Il gameplay di Luigi's Mansion 2 HD, com'è tipico dei lavori di remasterizzazione di Nintendo, rimane fedele all'originale, ma con alcune migliorie che lo rendono più godibile e moderno. Luigi è armato dello Strobobulbo, la particolare torcia che stordisce i fantasmi, e del Poltergust 5000, un aspirapolvere speciale che può risucchiare ectoplasmi e oggetti, oltre a interagire con l'ambiente. Questi strumenti sono, come tipico nella saga, fondamentali per risolvere i numerosi enigmi e catturare i fantasmi, e nella nuova versione è presente la possibilità di utilizzare il giroscopio della console per direzionare sia la torcia che l'aspirapolvere.

La grafica migliorata è uno degli aspetti principali di questa versione HD, giacché ogni dettaglio è stato curato con attenzione, dai riflessi sulle superfici alle espressioni facciali di Luigi. La resa delle diverse ambientazioni e dei filmati è a dir poco ottima, rendendo non solo rende il gioco più bello da vedere, ma anche maggiormente in linea con le uscite attuali di Nintendo. Chiaramente, poi, la possibilità di giocare sia in modalità portatile che su grande schermo in modalità docked aggiunge una flessibilità che è sempre apprezzata.

Ricordiamo, però, che non si tratta di un "remake", bensì di un porting per Nintendo Switch del titolo per 3DS, il quale, come vi ho raccontato negli ultimi paragrafi, ha ottenuto un miglioramento grafico. Non aspettatevi, dunque, cambiamenti nella storia: rimane l'iconica colonna sonora, così come il doppiaggio originale del gioco, i fantasmi e tutti gli altri elementi che compongono Luigi's Mansion 2.

Le meccaniche di gioco sono intuitive e ben bilanciate, rendendo il gioco accessibile sia ai nuovi giocatori che ai veterani della serie. Gli enigmi, com'è tipico di Luigi's Mansion, sono intriganti senza essere frustranti, mentre il design dei livelli invita all'esplorazione, premiando la curiosità del giocatore con denaro, vita e collezionabili nascosti.

Tirando le prime somme su Luigi's Mansion 2 HD

Insomma, Luigi's Mansion 2 HD si presenta come una rimasterizzazione ottima che riesce a migliorare un gioco già amato senza stravolgerne l'essenza. Chiaramente non vedo l'ora di immergermi ulteriormente in questa avventura spettrale e scoprire tutti i segreti che Cupavalle ha da offrire, per cui rimanete sintonizzati per la recensione completa in cui potrete scoprire decisamente di più.