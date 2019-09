Magic: The Gathering, nuovi playmat dedicati a La Guerra della Scintilla

Ultra PRO annuncia una nuova serie di playmat dedicati a Magic: The Gathering – La Guerra della Scintilla con illustrazioni tratte dall'edizione giapponese.

Ultra PRO, celebre azienda produttrice di accessori per collezionabili, siano giochi o figurine, ha annunciato che a novembre pubblicherà la seconda serie di playmat alternativi (composta da sette tappetini) dedicati a Magic: The Gathering – La Guerra della Scintilla che sfoggeranno magnifiche illustrazioni di Planeswalker realizzate da artisti giapponesi.

Questi tappetini da gioco mostreranno le popolari illustrazioni alternative che si trovano sulle carte Planeswalker dell’edizione giapponese dei pacchetti de La Guerra della Scintilla di Magic: The Gathering e nei Prize Pack della Core 2020 Edition.

Questa serie di playmat sarà composta da sei tappetini raffiguranti i seguenti Planeswalker: Vraka, Tamiyo, Ugin, Ral Zarek, Arlinn Kord e Ashiok, oltre a un tappetino che riassumerà insieme tutte queste illustrazioni. L’opera d’arte più notevole in questa serie di tappetini da gioco è la rappresentazione di Taimyo eseguita dal famoso illustratore di manga Fuzichoco (R.O.D. Rehabilitation).

La Guerra della Scintilla (War of the Spark) è l’evento che narra lo scontro tra i Guardiani e il potentissimo drago Nicol Bolas su Ravnica ed ha rappresentato il culmine di anni e anni di trame, che Wizards of the Coast ha sapientemente diluito in altrettanti anni e anni di ambientazioni fantastiche, mondi da esplorare e storie cui appassionarsi tutte rilasciate grazie al gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering.