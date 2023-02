L’Avanzata delle Macchine sarà l’ultima espansione inerente alla battaglia svoltasi nel multiverso di Magic: The Gathering tra i suoi protettori e l’esercito di Phyrexia guidato da Elesh Norn, la regina delle macchine e uscirà in tutto il mondo il 21 Aprile 2023.

Vediamo insieme i punti salienti di questo nuovo set e un primo sguardo a quelli che saranno i prodotti che verranno rilasciati sul mercato.

L’Avanzata delle Macchine – I punti salienti

I destini di innumerevoli Piani sono in bilico

Essendo L’Avanzata delle Macchine una vera e propria battaglia finale per il destino del multiverso di Magic: The Gathering, ogni bustina aperta farà in modo di coinvolgere i giocatori e di tuffarli nelle pieghe del multiverso stesso, con trattamenti speciali delle carte che richiameranno lo stile e i bordi delle vecchie espansioni.

Leggende del Multiverso

Come l’Archivio Mistico di Strixhaven: Scuola dei Maghi o gli artefatti retrò de La Guerra dei Fratelli, anche Leggende del Multiverso in L’Avanzata delle Macchine conterrà una serie di carte bonus non-Standard-legal, con ristampe di personaggi iconici con trattamento Booster Fun dei loro piani di origine .

Cinque nuovi mazzi Commander

Con l’invasione dell’intero Multiverso ad opera di Phyrexia in corso, verranno introdotti dei nuovi elementi chiamati Planechase: questo supplemento multigiocatore consente di viaggiare da un luogo all’altro del multiverso, con regole che cambiano in base a dove si sta svolgendo la battaglia. All’interno di ogni mazzo Commander de L’Avanzata delle Macchine saranno incluse ben dieci diverse carte Planechase: cinque nuove e cinque ristampe. I giocatori potranno inseguire i Phyrexiani in tutto il Multiverso o aggiungere un po’ di colore alla loro prossima battaglia nel formato Commander.

L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

Sarà poi prevista una piccola espansione di 50 carte che si concentrerà fortemente sulla storia, mostrando ciò che succederà dopo gli eventi de L’Avanzata delle Macchine. Quali personaggi sopravvivranno, quali otterranno un lieto fine e quali non riusciranno ad arrivare alla fine dell’avventura. Questo è un set per tutti coloro che si sono fatti coinvolgere dalla storia, dai personaggi e da ciò che verrà dopo. L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani è un set di 50 nuove carte Standard-legal vendute in buste da cinque carte. Magic cambierà per sempre e sarà possibile vedere questi cambiamenti riflessi su queste carte e nella storia che esse raccontano.

Ecco quindi le date delle tappe fondamentali di questa nuova espansione:

16-19 marzo: La storia de L’Avanzata delle Macchine

29 marzo: Debutto dell’espansione, trailer cinematografco e inizio delle anteprime

29 marzo-4 aprile: Anteprime delle carte

5 aprile: Rivelate le gallerie complete di immagini delle carte

14–20 aprile: Eventi di Pre-release nei negozi

18 aprile: Uscita digitale per MTG Arena e Magic Online

21 aprile: Uscita mondiale in formato cartaceo

1 maggio: La storia de L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

2-3 maggio: Anteprima de L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

“L’epica conclusione della più grande battaglia di Magic: The Gathering è alle porte. Elesh Norn e il suo esercito di Phyrexia alla fine hanno invaso il Multiverso, violando innumerevoli piani. Riusciranno i Guardiani rimasti a cambiare il corso degli eventi mentre le orde di Phyrexia minacciano di assimilare o distruggere qualunque cosa sul loro cammino? È in gioco il destino di tutti i piani.”

