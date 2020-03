Magic The Gathering: rilasciata “Unsanctioned”, la nuova folle espansione

A soli due anni dall’ultima espansione ironica a bordo argentato, la Wizards Of The Coast propone il quarto “Un-Set” di Magic The Gathering.

Partiti con le Unglued nel 1998, proseguiti poi con le Unhinged nel 2004 e dopo tredici anni con le Unstable, ritorna finalmente una nuova espansione ironica di Magic The Gathering, dal nome Unsanctioned, con un nuovo concept: invece di un set completamente composto da nuove carte, la nuova espansione contiene cinque mazzi da 30 carte, pensati per essere combinati assieme per formare mazzi completi da 60.

Un’esperienza del tutto nuova, che permetterà anche a chi non è avvezzo al collezionismo di godere dell’esperienza di Magic The Gathering anche in questa variante completamente fuori di testa.

Unsanctioned è una nuova espansione, ma porterà con se anche ristampe di precedenti un-set: Frankie Peanuts, Ph. D, Johnny Combo Player e il mitico Richard Garfield sono solo alcuni degli esempi, insieme a tante altre carte nuove di zecca.

Benvenuti nel miglior fight club non autorizzato del Multiverso! Le regole non sono rispettate (Unhinged), lo stadio è instabile (Unstable) e le cose stanno per diventare scollate (Unglued). Combina due mazzi di 30 carte in un super mazzo bicolore! Mescola e abbina i mazzi in nuove combinazioni squilibrate, deliranti e decisamente assurde;

Le regole non sono rispettate (Unhinged), lo stadio è instabile (Unstable) e le cose stanno per diventare scollate (Unglued). Unsanctioned è Magic: The Gathering pieno di caos, pronto da giocare subito;

Unsanctioned include 160 carte Magic, incluse 10 carte Terra Base con splendide illustrazioni complete, 5 foil e 5 non foil, stampate qui per la prima volta;

Diversamente dalla maggior parte dei set di Magic: The Gathering, Unsanctioned è riempito con speciali carte bordate d’argento che possono fare cose che altre carte Magic non fanno, come dare ad una creatura il potere di “infinito”;

Unsanctioned è pieno di carte degli “un-set” di Magic, come Unglued, Unhinged e Unstable, oltre a diciassette carte che si uniscono alla famiglia “Un” per la prima volta. Pazzesco!

Unsanctioned è disponibile già dal 29 Febbraio.